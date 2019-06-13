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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:59
airmax78 написав:
От своего потребовал установить счетчик на квартиру. Он возмутился: говорит, это ж сталинка! Ок, говорю, тогда отопление 50 на 50. Ушел думать.
Не вижу, правда, для него каких-то других вариантов кроме как согласиться.
Хороший у вас арендодатель, еще и думает о чем-то. При первых же признаках неадекватности с арендаторами расстаюсь, даже если это мне просто "показалось". Ну недополучу сотню баксов и что?... нервы - они важнее
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antey1969
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:01
antey1969 написав: airmax78 написав:
От своего потребовал установить счетчик на квартиру. Он возмутился: говорит, это ж сталинка! Ок, говорю, тогда отопление 50 на 50. Ушел думать.
Не вижу, правда, для него каких-то других вариантов кроме как согласиться.
Хороший у вас арендодатель, еще и думает о чем-то. При первых же признаках неадекватности с арендаторами расстаюсь, даже если это мне просто "показалось". Ну недополучу сотню баксов и что?... нервы - они важнее
В стране из которой ежегодно уезжает 2.5 миллиона человек, такое поведение - это же самое что пилить сук, на котором сидишь. Бензопилой. Мой арендодатель это понимает (вернее я ему это объяснил).
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airmax78
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:25
Макс, насколько я пессимистично настроен по поводу происходящих в стране вещей, но вы меня переплюнули.
Не могу я поверить что 2.5 млн в год уезжают.
Куда? Нереальная цифра.
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investorkiev
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:27
investorkiev написав:
Макс, насколько я пессимистично настроен по поводу происходящих в стране вещей, но вы меня переплюнули.
Не могу я поверить что 2.5 млн в год уезжают.
Куда? Нереальная цифра.
Когда я общаюсь со своим арендодателем - я не мелочусь.
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airmax78
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:27
antey1969 написав: airmax78 написав:
От своего потребовал установить счетчик на квартиру. Он возмутился: говорит, это ж сталинка! Ок, говорю, тогда отопление 50 на 50. Ушел думать.
Не вижу, правда, для него каких-то других вариантов кроме как согласиться.
Хороший у вас арендодатель, еще и думает о чем-то. При первых же признаках неадекватности с арендаторами расстаюсь, даже если это мне просто "показалось". Ну недополучу сотню баксов и что?... нервы - они важнее
Говорите "с вещами на выход"?
У меня подход другой. Нервы-деньги. Приятным людям, которых ценю, как арендаторов, сдаю по цене, по которой они могли бы найти, если бы хорошо несколько месяцев поискали. То есть немного, на 5-10% ниже цены, которую выставлю при пересдаче. Неприятным людям не делаю такой скидки, потому что за них не держусь, и в сентябре озвучиваю рыночную цену.
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Vlad442
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:33
Vlad442 написав: antey1969 написав:
Хороший у вас арендодатель, еще и думает о чем-то. При первых же признаках неадекватности с арендаторами расстаюсь, даже если это мне просто "показалось". Ну недополучу сотню баксов и что?... нервы - они важнее
Говорите "с вещами на выход"?
У меня подход другой. Нервы-деньги. Приятным людям, которых ценю, как арендаторов, сдаю по цене, по которой они могли бы найти, если бы хорошо несколько месяцев поискали. То есть немного, на 5-10% ниже цены, которую выставлю при пересдаче. Неприятным людям не делаю такой скидки, потому что за них не держусь, и в сентябре озвучиваю рыночную цену.
Хороший подход. Я бы у Вас арендовал. Мне рыночную озвучили еще в сентябре 2018го - но я до сих пор плачу столько, сколько договорились в 2017м году. А разницу себе в уме записываю как экономию - всегда приятно покупать что-то по цене ниже рынка.
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airmax78
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