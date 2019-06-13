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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:59
airmax78 написав:
От своего потребовал установить счетчик на квартиру. Он возмутился: говорит, это ж сталинка! Ок, говорю, тогда отопление 50 на 50. Ушел думать.
Не вижу, правда, для него каких-то других вариантов кроме как согласиться.
Хороший у вас арендодатель, еще и думает о чем-то. При первых же признаках неадекватности с арендаторами расстаюсь, даже если это мне просто "показалось". Ну недополучу сотню баксов и что?... нервы - они важнее
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antey1969
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:27
antey1969 написав: airmax78 написав:
От своего потребовал установить счетчик на квартиру. Он возмутился: говорит, это ж сталинка! Ок, говорю, тогда отопление 50 на 50. Ушел думать.
Не вижу, правда, для него каких-то других вариантов кроме как согласиться.
Хороший у вас арендодатель, еще и думает о чем-то. При первых же признаках неадекватности с арендаторами расстаюсь, даже если это мне просто "показалось". Ну недополучу сотню баксов и что?... нервы - они важнее
Говорите "с вещами на выход"?
У меня подход другой. Нервы-деньги. Приятным людям, которых ценю, как арендаторов, сдаю по цене, по которой они могли бы найти, если бы хорошо несколько месяцев поискали. То есть немного, на 5-10% ниже цены, которую выставлю при пересдаче. Неприятным людям не делаю такой скидки, потому что за них не держусь, и в сентябре озвучиваю рыночную цену.
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Vlad442
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:33
Vlad442 написав: antey1969 написав:
Хороший у вас арендодатель, еще и думает о чем-то. При первых же признаках неадекватности с арендаторами расстаюсь, даже если это мне просто "показалось". Ну недополучу сотню баксов и что?... нервы - они важнее
Говорите "с вещами на выход"?
У меня подход другой. Нервы-деньги. Приятным людям, которых ценю, как арендаторов, сдаю по цене, по которой они могли бы найти, если бы хорошо несколько месяцев поискали. То есть немного, на 5-10% ниже цены, которую выставлю при пересдаче. Неприятным людям не делаю такой скидки, потому что за них не держусь, и в сентябре озвучиваю рыночную цену.
Хороший подход. Я бы у Вас арендовал. Мне рыночную озвучили еще в сентябре 2018го - но я до сих пор плачу столько, сколько договорились в 2017м году. А разницу себе в уме записываю как экономию - всегда приятно покупать что-то по цене ниже рынка.
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airmax78
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:09
Vlad442 написав: antey1969 написав: airmax78 написав:
От своего потребовал установить счетчик на квартиру. Он возмутился: говорит, это ж сталинка! Ок, говорю, тогда отопление 50 на 50. Ушел думать.
Не вижу, правда, для него каких-то других вариантов кроме как согласиться.
Хороший у вас арендодатель, еще и думает о чем-то. При первых же признаках неадекватности с арендаторами расстаюсь, даже если это мне просто "показалось". Ну недополучу сотню баксов и что?... нервы - они важнее
Говорите "с вещами на выход"?
У меня подход другой. Нервы-деньги. Приятным людям, которых ценю, как арендаторов, сдаю по цене, по которой они могли бы найти, если бы хорошо несколько месяцев поискали. То есть немного, на 5-10% ниже цены, которую выставлю при пересдаче. Неприятным людям не делаю такой скидки, потому что за них не держусь, и в сентябре озвучиваю рыночную цену.
Зачем же так грубо. Сначала просто поднимаю цену, доводя ее до максимально рыночной. Даю возможность поискать альтернативу, подумать.
Пример: говорит мне Макс, не хочешь ли с отоплением 50на50 сыграть. Отвечаю: не против, кстати, хорошо, что напомнил, я как раз хотел тебе сказать, что вынужден увеличить арендную плату.
Если тупит дальше, объясняю на пальцах... Когда заселялся все устраивало? Сейчас не все? Значит прощаемся
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antey1969
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:18
antey1969 О как. Как за шкурные вопросы заговорили - так и весь юмор как ветром сдуло. Оскал капитализма вижу за фоткой толстого котика.
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airmax78
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 21:28
airmax78 написав:antey1969
О как. Как за шкурные вопросы заговорили - так и весь юмор как ветром сдуло. Оскал капитализма вижу за фоткой толстого котика.
если бы не капитализм со своими шкурными вопросами, вы бы сейчас преподавали алгебру детям колхозников в татарбунарах и мечтали бы о кооперативе на поскоте
аренда жилой недвиги(если это не "сохранение от инфляции активов", а бизнес) - удел жестких и не склонных к эмпатии людоедов, прекращайте уже свое затянувшееся выступление, хватит выё
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 21:37
kingkongovets написав:
аренда жилой недвиги(если это не "сохранение от инфляции активов", а бизнес) - удел жестких и не склонных к эмпатии людоедов
Хорошо сказано.
А коммерческой? Там можно быть подобрее?
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investorkiev
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