Додано: Суб 12 жов, 2019 02:45

airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: Ну вы же уже сами понимаете, что без поддержки арендаторам не выжить. Как пчелам зимой без подкормки. Хотите летом мед - будьте добры зимой пчел подкормить. Придется вам брать на себя 50% счета за отопление без вариантов. Ну вы же уже сами понимаете, что без поддержки арендаторам не выжить. Как пчелам зимой без подкормки. Хотите летом мед - будьте добры зимой пчел подкормить. Придется вам брать на себя 50% счета за отопление без вариантов.



+50% на зимнюю резину для арендатровского авто, замену масла, зимний омыватель, калоши, шарфик и термобелье...не забыть связать шерстяные носочки...хотя... одного хватит...50%...второй - пусть арендатор сам себе вяжет...елочку на новый год....пол-елочки, если быть точнее... +50% на зимнюю резину для арендатровского авто, замену масла, зимний омыватель, калоши, шарфик и термобелье...не забыть связать шерстяные носочки...хотя... одного хватит...50%...второй - пусть арендатор сам себе вяжет...елочку на новый год....пол-елочки, если быть точнее...

Арндодатели могут, конечно, замкнуться в себе, сидеть сложа руки и ничего не делать, рассчитывая, что сиутация как-то сама разрулится, что отопление само себя оплатит. Но пчелы ждать не могут. У них выбор простой: либо умереть от голода этой зимой, либо улететь в теплые края или хотя бы к пасечникам, которые их подкормят. Кажется мой арендодатель начал это понимать. Арндодатели могут, конечно, замкнуться в себе, сидеть сложа руки и ничего не делать, рассчитывая, что сиутация как-то сама разрулится, что отопление само себя оплатит. Но пчелы ждать не могут. У них выбор простой: либо умереть от голода этой зимой, либо улететь в теплые края или хотя бы к пасечникам, которые их подкормят. Кажется мой арендодатель начал это понимать.

Макс, в Киеве, конечно, наштамповали ульев и пчелы разлетаются на другие пасеки, но те, которые есть, стоят перед выбором - или платить меньше рент за старые улья, но линять хитином за отопление ульев зимой или платить больше рент за новые улья, но меньше за отопление. Так что выбор есть на самом деле. А то, что пчелы летят за бугор не имеет к арендодателям ну совсем никакого отношения. В стране токсичная социальная экология. Шопаделать. На других пасеках и экология чище и кормят лучше. И наших пчел принимают с бОльшим удовольствием чем трутней с южных пасек. Наши трудятся и имеют результат. Негласно за наших пчел чуть-ли не дерутся. Это правда. Тот кто не получит наших пчел - получит южных трутней. Это межпасековое соглашение есть такое, которое квотирует размеры перемещения пчел из неблагополучных пасек. Поэтому уж если выбирать, то предпочитают лучших. На одной известной нам с Вами пасеке самый низкий уровень безработицы за последние 50+ лет и в одном из самых больших городов мира (ой, мы-же про пасеки!...пардон) сейчас минималка (которую платят на старте за самую неквалифицированную работу, фактически от нее отталкиваются) 15 баксов в час...120 баксов в день...2640 баксофф в месяц...минимум!!!! при сопоставимой стоимости жизни с пасекой на берегах Днепра. Помните, я несколько раз писал о знакомой медсестре? Здесь в меня чуть ли не тапки летели. Вот недавно с ней опять общался...она сейчас там не работает, но продолжает поддерживать отношения...ее позиция сейчас в том самом госпитале оплачивается от минимум 90 куе в год, а когда-то она 4 куе в месяц получала сразу после колледжа ( и мне никто не верил) 3 месяца испытательного срока, потом с овертаймами и лонгауэрами 7 куе. В месяц. Сейчас базовая не менее 7,5 без стажа и всяких переработок и надбавок за всякие допдипломы и пр.....И сравните с нашей "пасекой".