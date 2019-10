Додано: П'ят 11 жов, 2019 21:28

airmax78 написав: antey1969 О как. Как за шкурные вопросы заговорили - так и весь юмор как ветром сдуло. Оскал капитализма вижу за фоткой толстого котика. О как. Как за шкурные вопросы заговорили - так и весь юмор как ветром сдуло. Оскал капитализма вижу за фоткой толстого котика.



если бы не капитализм со своими шкурными вопросами, вы бы сейчас преподавали алгебру детям колхозников в татарбунарах и мечтали бы о кооперативе на поскоте



аренда жилой недвиги(если это не "сохранение от инфляции активов", а бизнес) - удел жестких и не склонных к эмпатии людоедов, прекращайте уже свое затянувшееся выступление, хватит выё если бы не капитализм со своими шкурными вопросами, вы бы сейчас преподавали алгебру детям колхозников в татарбунарах и мечтали бы о кооперативе на поскотеаренда жилой недвиги(если это не "сохранение от инфляции активов", а бизнес) - удел жестких и не склонных к эмпатии людоедов, прекращайте уже свое затянувшееся выступление, хватит выё

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.