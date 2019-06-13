Хороший у вас арендодатель, еще и думает о чем-то. При первых же признаках неадекватности с арендаторами расстаюсь, даже если это мне просто "показалось". Ну недополучу сотню баксов и что?... нервы - они важнее
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:59
Хороший у вас арендодатель, еще и думает о чем-то. При первых же признаках неадекватности с арендаторами расстаюсь, даже если это мне просто "показалось". Ну недополучу сотню баксов и что?... нервы - они важнее
Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:27
Говорите "с вещами на выход"?
У меня подход другой. Нервы-деньги. Приятным людям, которых ценю, как арендаторов, сдаю по цене, по которой они могли бы найти, если бы хорошо несколько месяцев поискали. То есть немного, на 5-10% ниже цены, которую выставлю при пересдаче. Неприятным людям не делаю такой скидки, потому что за них не держусь, и в сентябре озвучиваю рыночную цену.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:33
Хороший подход. Я бы у Вас арендовал. Мне рыночную озвучили еще в сентябре 2018го - но я до сих пор плачу столько, сколько договорились в 2017м году. А разницу себе в уме записываю как экономию - всегда приятно покупать что-то по цене ниже рынка.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:09
Зачем же так грубо. Сначала просто поднимаю цену, доводя ее до максимально рыночной. Даю возможность поискать альтернативу, подумать.
Пример: говорит мне Макс, не хочешь ли с отоплением 50на50 сыграть. Отвечаю: не против, кстати, хорошо, что напомнил, я как раз хотел тебе сказать, что вынужден увеличить арендную плату.
Если тупит дальше, объясняю на пальцах... Когда заселялся все устраивало? Сейчас не все? Значит прощаемся
Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:18
antey1969 О как. Как за шкурные вопросы заговорили - так и весь юмор как ветром сдуло. Оскал капитализма вижу за фоткой толстого котика.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 21:28
если бы не капитализм со своими шкурными вопросами, вы бы сейчас преподавали алгебру детям колхозников в татарбунарах и мечтали бы о кооперативе на поскоте
аренда жилой недвиги(если это не "сохранение от инфляции активов", а бизнес) - удел жестких и не склонных к эмпатии людоедов, прекращайте уже свое затянувшееся выступление, хватит выё
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 21:37
Додано: Суб 12 жов, 2019 02:45
Макс, в Киеве, конечно, наштамповали ульев и пчелы разлетаются на другие пасеки, но те, которые есть, стоят перед выбором - или платить меньше рент за старые улья, но линять хитином за отопление ульев зимой или платить больше рент за новые улья, но меньше за отопление. Так что выбор есть на самом деле. А то, что пчелы летят за бугор не имеет к арендодателям ну совсем никакого отношения. В стране токсичная социальная экология. Шопаделать. На других пасеках и экология чище и кормят лучше. И наших пчел принимают с бОльшим удовольствием чем трутней с южных пасек. Наши трудятся и имеют результат. Негласно за наших пчел чуть-ли не дерутся. Это правда. Тот кто не получит наших пчел - получит южных трутней. Это межпасековое соглашение есть такое, которое квотирует размеры перемещения пчел из неблагополучных пасек. Поэтому уж если выбирать, то предпочитают лучших. На одной известной нам с Вами пасеке самый низкий уровень безработицы за последние 50+ лет и в одном из самых больших городов мира (ой, мы-же про пасеки!...пардон) сейчас минималка (которую платят на старте за самую неквалифицированную работу, фактически от нее отталкиваются) 15 баксов в час...120 баксов в день...2640 баксофф в месяц...минимум!!!! при сопоставимой стоимости жизни с пасекой на берегах Днепра. Помните, я несколько раз писал о знакомой медсестре? Здесь в меня чуть ли не тапки летели. Вот недавно с ней опять общался...она сейчас там не работает, но продолжает поддерживать отношения...ее позиция сейчас в том самом госпитале оплачивается от минимум 90 куе в год, а когда-то она 4 куе в месяц получала сразу после колледжа ( и мне никто не верил) 3 месяца испытательного срока, потом с овертаймами и лонгауэрами 7 куе. В месяц. Сейчас базовая не менее 7,5 без стажа и всяких переработок и надбавок за всякие допдипломы и пр.....И сравните с нашей "пасекой".
Додано: Суб 12 жов, 2019 07:56
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Все, что выше написано, подтверждает теорию ракеты. Закон сообщающихся сосудов.
Додано: Суб 12 жов, 2019 09:47
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