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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1654165516561657>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 63
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:59

  airmax78 написав:От своего потребовал установить счетчик на квартиру. Он возмутился: говорит, это ж сталинка! Ок, говорю, тогда отопление 50 на 50. Ушел думать.
Не вижу, правда, для него каких-то других вариантов кроме как согласиться.

Хороший у вас арендодатель, еще и думает о чем-то. При первых же признаках неадекватности с арендаторами расстаюсь, даже если это мне просто "показалось". Ну недополучу сотню баксов и что?... нервы - они важнее
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:27

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:От своего потребовал установить счетчик на квартиру. Он возмутился: говорит, это ж сталинка! Ок, говорю, тогда отопление 50 на 50. Ушел думать.
Не вижу, правда, для него каких-то других вариантов кроме как согласиться.

Хороший у вас арендодатель, еще и думает о чем-то. При первых же признаках неадекватности с арендаторами расстаюсь, даже если это мне просто "показалось". Ну недополучу сотню баксов и что?... нервы - они важнее

Говорите "с вещами на выход"?
У меня подход другой. Нервы-деньги. Приятным людям, которых ценю, как арендаторов, сдаю по цене, по которой они могли бы найти, если бы хорошо несколько месяцев поискали. То есть немного, на 5-10% ниже цены, которую выставлю при пересдаче. Неприятным людям не делаю такой скидки, потому что за них не держусь, и в сентябре озвучиваю рыночную цену.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:33

  Vlad442 написав:
  antey1969 написав:Хороший у вас арендодатель, еще и думает о чем-то. При первых же признаках неадекватности с арендаторами расстаюсь, даже если это мне просто "показалось". Ну недополучу сотню баксов и что?... нервы - они важнее

Говорите "с вещами на выход"?
У меня подход другой. Нервы-деньги. Приятным людям, которых ценю, как арендаторов, сдаю по цене, по которой они могли бы найти, если бы хорошо несколько месяцев поискали. То есть немного, на 5-10% ниже цены, которую выставлю при пересдаче. Неприятным людям не делаю такой скидки, потому что за них не держусь, и в сентябре озвучиваю рыночную цену.

Хороший подход. Я бы у Вас арендовал. Мне рыночную озвучили еще в сентябре 2018го - но я до сих пор плачу столько, сколько договорились в 2017м году. А разницу себе в уме записываю как экономию - всегда приятно покупать что-то по цене ниже рынка.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:09

  Vlad442 написав:
  antey1969 написав:
  airmax78 написав:От своего потребовал установить счетчик на квартиру. Он возмутился: говорит, это ж сталинка! Ок, говорю, тогда отопление 50 на 50. Ушел думать.
Не вижу, правда, для него каких-то других вариантов кроме как согласиться.

Хороший у вас арендодатель, еще и думает о чем-то. При первых же признаках неадекватности с арендаторами расстаюсь, даже если это мне просто "показалось". Ну недополучу сотню баксов и что?... нервы - они важнее

Говорите "с вещами на выход"?
У меня подход другой. Нервы-деньги. Приятным людям, которых ценю, как арендаторов, сдаю по цене, по которой они могли бы найти, если бы хорошо несколько месяцев поискали. То есть немного, на 5-10% ниже цены, которую выставлю при пересдаче. Неприятным людям не делаю такой скидки, потому что за них не держусь, и в сентябре озвучиваю рыночную цену.

Зачем же так грубо. Сначала просто поднимаю цену, доводя ее до максимально рыночной. Даю возможность поискать альтернативу, подумать.
Пример: говорит мне Макс, не хочешь ли с отоплением 50на50 сыграть. Отвечаю: не против, кстати, хорошо, что напомнил, я как раз хотел тебе сказать, что вынужден увеличить арендную плату.
Если тупит дальше, объясняю на пальцах... Когда заселялся все устраивало? Сейчас не все? Значит прощаемся
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:18

antey1969 О как. Как за шкурные вопросы заговорили - так и весь юмор как ветром сдуло. Оскал капитализма вижу за фоткой толстого котика.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 21:28

  airmax78 написав:antey1969 О как. Как за шкурные вопросы заговорили - так и весь юмор как ветром сдуло. Оскал капитализма вижу за фоткой толстого котика.


если бы не капитализм со своими шкурными вопросами, вы бы сейчас преподавали алгебру детям колхозников в татарбунарах и мечтали бы о кооперативе на поскоте

аренда жилой недвиги(если это не "сохранение от инфляции активов", а бизнес) - удел жестких и не склонных к эмпатии людоедов, прекращайте уже свое затянувшееся выступление, хватит выё
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 21:37

  kingkongovets написав:аренда жилой недвиги(если это не "сохранение от инфляции активов", а бизнес) - удел жестких и не склонных к эмпатии людоедов

Хорошо сказано.
А коммерческой? Там можно быть подобрее?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 02:45

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Ну вы же уже сами понимаете, что без поддержки арендаторам не выжить. Как пчелам зимой без подкормки. Хотите летом мед - будьте добры зимой пчел подкормить. Придется вам брать на себя 50% счета за отопление без вариантов.


+50% на зимнюю резину для арендатровского авто, замену масла, зимний омыватель, калоши, шарфик и термобелье...не забыть связать шерстяные носочки...хотя... одного хватит...50%...второй - пусть арендатор сам себе вяжет...елочку на новый год....пол-елочки, если быть точнее... :mrgreen:

Арндодатели могут, конечно, замкнуться в себе, сидеть сложа руки и ничего не делать, рассчитывая, что сиутация как-то сама разрулится, что отопление само себя оплатит. Но пчелы ждать не могут. У них выбор простой: либо умереть от голода этой зимой, либо улететь в теплые края или хотя бы к пасечникам, которые их подкормят. Кажется мой арендодатель начал это понимать.


Макс, в Киеве, конечно, наштамповали ульев и пчелы разлетаются на другие пасеки, но те, которые есть, стоят перед выбором - или платить меньше рент за старые улья, но линять хитином за отопление ульев зимой или платить больше рент за новые улья, но меньше за отопление. Так что выбор есть на самом деле. А то, что пчелы летят за бугор не имеет к арендодателям ну совсем никакого отношения. В стране токсичная социальная экология. Шопаделать. На других пасеках и экология чище и кормят лучше. И наших пчел принимают с бОльшим удовольствием чем трутней с южных пасек. Наши трудятся и имеют результат. Негласно за наших пчел чуть-ли не дерутся. Это правда. Тот кто не получит наших пчел - получит южных трутней. Это межпасековое соглашение есть такое, которое квотирует размеры перемещения пчел из неблагополучных пасек. Поэтому уж если выбирать, то предпочитают лучших. На одной известной нам с Вами пасеке самый низкий уровень безработицы за последние 50+ лет и в одном из самых больших городов мира (ой, мы-же про пасеки!...пардон) сейчас минималка (которую платят на старте за самую неквалифицированную работу, фактически от нее отталкиваются) 15 баксов в час...120 баксов в день...2640 баксофф в месяц...минимум!!!! при сопоставимой стоимости жизни с пасекой на берегах Днепра. Помните, я несколько раз писал о знакомой медсестре? Здесь в меня чуть ли не тапки летели. Вот недавно с ней опять общался...она сейчас там не работает, но продолжает поддерживать отношения...ее позиция сейчас в том самом госпитале оплачивается от минимум 90 куе в год, а когда-то она 4 куе в месяц получала сразу после колледжа ( и мне никто не верил) 3 месяца испытательного срока, потом с овертаймами и лонгауэрами 7 куе. В месяц. Сейчас базовая не менее 7,5 без стажа и всяких переработок и надбавок за всякие допдипломы и пр.....И сравните с нашей "пасекой".
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 07:56

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Все, что выше написано, подтверждает теорию ракеты. Закон сообщающихся сосудов.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 09:47

  Vlad442 написав:Все, что выше написано, подтверждает теорию ракеты. Закон сообщающихся сосудов.


Дорожать ракетой может центр. А муравейники на пустырях будут лепить, как пасочки, бесконечно, удовлетворяя любой количественный спрос без взлета цены.
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