Додано: Суб 12 жов, 2019 12:48

Vlad442 написав: Кто будет лепить и за какие деньги? Вырастут доходы до уровня Восточной Европы, вырастет себестоимость строительства.

Повторения строительного бума 14-16 не будет. Рабочий из БЦ считает зарплата минус аренда в Киеве и в Кракове. Кто будет лепить и за какие деньги? Вырастут доходы до уровня Восточной Европы, вырастет себестоимость строительства.Повторения строительного бума 14-16 не будет. Рабочий из БЦ считает зарплата минус аренда в Киеве и в Кракове.



если беня сдаст страну путину - а к этому все и идет - то сюда хлынут и российские деньги и стройкомпании

а за ними - буряты, кавказоиды, таджики и прочие братские народы

такшо будет и кому строить и для кого

и эти то уж точно не будут париться ни архитектурой, ни сбережением исторического облика и нынешние строительные скандалы типа патриотики на озерах покажутся детским лепетом



зы: с другой стороны вариант с возможным очередным витком гражданского противостояния и неизбежного в таком случае российского вторжения надолго загонит цены в гетто на окраинах под плинтус если беня сдаст страну путину - а к этому все и идет - то сюда хлынут и российские деньги и стройкомпанииа за ними - буряты, кавказоиды, таджики и прочие братские народытакшо будет и кому строить и для когои эти то уж точно не будут париться ни архитектурой, ни сбережением исторического облика и нынешние строительные скандалы типа патриотики на озерах покажутся детским лепетомзы: с другой стороны вариант с возможным очередным витком гражданского противостояния и неизбежного в таком случае российского вторжения надолго загонит цены в гетто на окраинах под плинтус

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.