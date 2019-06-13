Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:аренда жилой недвиги(если это не "сохранение от инфляции активов", а бизнес) - удел жестких и не склонных к эмпатии людоедов
Хорошо сказано. А коммерческой? Там можно быть подобрее?
В коммерческой нужны хотя бы минимальные познания. Если ты купишь квартиру в неудачном месте и сделаешь абсолютно безвкусный ремонт, то всё равно её сдашь в аренду просто демпенгнув. Неликвидная коммерция будет стоять пустой очень долго. Желающих делать под себя ремонт и платить з/п персоналу, в явно провальном месте, может и не найтись даже при почти дармовой ставке аренды.
Vlad442 написав:Все, что выше написано, подтверждает теорию ракеты. Закон сообщающихся сосудов.
Дорожать ракетой может центр. А муравейники на пустырях будут лепить, как пасочки, бесконечно, удовлетворяя любой количественный спрос без взлета цены.
Кто будет лепить и за какие деньги? Вырастут доходы до уровня Восточной Европы, вырастет себестоимость строительства. Повторения строительного бума 14-16 не будет. Рабочий из БЦ считает зарплата минус аренда в Киеве и в Кракове.
rjkz написав: Макс, в Киеве, конечно, наштамповали ульев и пчелы разлетаются на другие пасеки, но те, которые есть, стоят перед выбором - или платить меньше рент за старые улья, но линять хитином за отопление ульев зимой или платить больше рент за новые улья, но меньше за отопление. Так что выбор есть на самом деле. А то, что пчелы летят за бугор не имеет к арендодателям ну совсем никакого отношения. В стране токсичная социальная экология. Шопаделать. На других пасеках и экология чище и кормят лучше. И наших пчел принимают с бОльшим удовольствием чем трутней с южных пасек. Наши трудятся и имеют результат. Негласно за наших пчел чуть-ли не дерутся. Это правда. Тот кто не получит наших пчел - получит южных трутней. Это межпасековое соглашение есть такое, которое квотирует размеры перемещения пчел из неблагополучных пасек. Поэтому уж если выбирать, то предпочитают лучших. На одной известной нам с Вами пасеке самый низкий уровень безработицы за последние 50+ лет и в одном из самых больших городов мира (ой, мы-же про пасеки!...пардон) сейчас минималка (которую платят на старте за самую неквалифицированную работу, фактически от нее отталкиваются) 15 баксов в час...120 баксов в день...2640 баксофф в месяц...минимум!!!! при сопоставимой стоимости жизни с пасекой на берегах Днепра. Помните, я несколько раз писал о знакомой медсестре? Здесь в меня чуть ли не тапки летели. Вот недавно с ней опять общался...она сейчас там не работает, но продолжает поддерживать отношения...ее позиция сейчас в том самом госпитале оплачивается от минимум 90 куе в год, а когда-то она 4 куе в месяц получала сразу после колледжа ( и мне никто не верил) 3 месяца испытательного срока, потом с овертаймами и лонгауэрами 7 куе. В месяц. Сейчас базовая не менее 7,5 без стажа и всяких переработок и надбавок за всякие допдипломы и пр.....И сравните с нашей "пасекой".
Из всего этого длинного текста два простых вывода: пчел надо беречь и ценить, зимой подкармливать. Народ, который не хочет кормить своих пчел - рано или поздно будет кормить чужих (диких африканских например).
Это теория Трибеки, что в ближайшие годы цены ракетой to the moon.
airmax78 написав:Из всего этого длинного текста два простых вывода: пчел надо беречь и ценить, зимой подкармливать. Народ, который не хочет кормить своих пчел - рано или поздно будет кормить чужих (диких африканских например).
Переезжайте в Харьков и не будет у вас таких проблем. Однушку можно снять за 5-6 тыс плюс свет и, может, вода. Остальные коммунальные традиционно на хозяине.
Это теория Трибеки, что в ближайшие годы цены ракетой to the moon.
airmax78 написав:Из всего этого длинного текста два простых вывода: пчел надо беречь и ценить, зимой подкармливать. Народ, который не хочет кормить своих пчел - рано или поздно будет кормить чужих (диких африканских например).
Переезжайте в Харьков и не будет у вас таких проблем. Однушку можно снять за 5-6 тыс плюс свет и, может, вода. Остальные коммунальные традиционно на хозяине.
До харьковских лендлордов дошло. Верю, что и до киевских дойдет.
Vlad442 написав:Кто будет лепить и за какие деньги? Вырастут доходы до уровня Восточной Европы, вырастет себестоимость строительства. Повторения строительного бума 14-16 не будет. Рабочий из БЦ считает зарплата минус аренда в Киеве и в Кракове.
если беня сдаст страну путину - а к этому все и идет - то сюда хлынут и российские деньги и стройкомпании а за ними - буряты, кавказоиды, таджики и прочие братские народы такшо будет и кому строить и для кого и эти то уж точно не будут париться ни архитектурой, ни сбережением исторического облика и нынешние строительные скандалы типа патриотики на озерах покажутся детским лепетом
зы: с другой стороны вариант с возможным очередным витком гражданского противостояния и неизбежного в таком случае российского вторжения надолго загонит цены в гетто на окраинах под плинтус
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.