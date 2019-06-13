Якщо тільки такий варіант влаштовує:
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 жов, 2019 12:57
Якщо тільки такий варіант влаштовує:
Додано: Суб 12 жов, 2019 12:57
Додано: Суб 12 жов, 2019 13:04
Такі ціни тільки у бабушатніках.
Середня ціна-7500-8000 грн.
А в новобудовах від 10 т.грн до 20 т.грн.залежно від району.
КиївУ ще де куди зростати
Додано: Суб 12 жов, 2019 13:37
А пока что аренда вторички в центре типа Жилянская/Саксаганского подозрительно близки к ценникам аренды вторички Оболонской..
Ваш Зепутат
Додано: Суб 12 жов, 2019 14:01
Это результат бедности подаваляющего количества арендаторов и исчезающе малой прослойки платежеспособного среднего класса. Цены на аренду в центре придавлены к плинтусу практически вровень со спальными районами бедностью и самой низкой средней зарплатой в Европе.
То же самое с ценами на саму недвигу. По ощущениям, центр очень недооценен и разница с муравейниками-гетто на пустырях всего в 3 раза это временная аномалия.
Додано: Суб 12 жов, 2019 14:07
На початку жовтня повернувся з Шарму. Якою дрібнотою здавалося там усе, що обговорюється на цьому форумі, у порівнянні з красою біоти коралового рифу. )) За останній тиждень паралельно з кліматичною адаптацією психічно навернувся до реалій (привіт Максу): поки я розрізав лазурні води Червоного моря брасом, кролем, батерфляєм, мої орендарі до зпітніння чола заробляли грошенята для чергового траншу до моєї кишені. За чотири-п"ять днів мені знову вирушати у подорож районами столиці задля збирання ренти. У вересні усі клієнти подовжили договори на чергові пів року, чим убезпечили мене від токсичної дози осінньої депресії, пов"язанної з можливим процесом підготовки і здавання квартир. Перебуваючи нещодавно на Синаї, поцікавився вартістю житла у Шармі: від 300 доларів за метр, зарплата 250-300 баксів, в окремих районах міста вразив злиденних вигляд квартир у дво-триповерхових панельках. У попередні роки цього не помічав, бо здебільшого відвідував район Наама-Бей. Араби у готелях, як і раніше, ласі на долари: дай пару разів на чай і він - твій раб. Бачу, на гілці нічого не змінилося - традиційно обговорюється "зубожіння" в Україні у порівнянні з більш розвинутими "вуликами". Вчергове зауважу: враховуйте ПКС (паритет купівельної спроможності) долара у нашому і закордонних "вуликах". Щоб у США жити так, як живе українець у своїй країні на 1000 доларів, американцю слід мати місячний дохід у 3400-3600 баксів. Це ж стосується і німеччин з франціями. Заробляти, звісно, вигідніше там, але витрачати - тут. Не усе так погано в Українському королівстві.
"У багатьох українців, як і загалом в іноземців, перебільшене уявлення про спроможність американців. Реальність же така, що розрив між багатими і бідними у Штатах величезний. Більшість американців не має грошей (або вільного від роботи часу) на заокеанські подорожі. Більшості вистачає тільки на життя. Так, у Штатах чимало заможних людей, але дослідження, проведене GoBankingRates, продемонструвало, що у 58% американців не набереться і $1.000 заощаджень. Цей контраст особливо помітний у Каліфорнії. Водночас, коли на узбережжі озера Тахо і в Сан-Франциско повно багатіїв, центральні області штату переживають занепад. Якби хтось із України переїхав у одне з відсталих міст центральної долини Каліфорнії, наприклад, у Мерісвілл, йому б до смерті захотілося повернутися до Києва — такого модного й сучасного".
Додано: Суб 12 жов, 2019 14:15
Додано: Суб 12 жов, 2019 14:21
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Стены под покраску в два раза дороже чем обои под покраску. Или в 3 раза дороже если это старый дом с кривыми стенами.
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а що обої рівняють старі кріві стіни?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 12 жов, 2019 14:25
В ноябре-декабре 2018 цена была кажется 1200грн/гкал, сейчас 1650грн/гкал, а в январе 2020 будет 2150грн/гкал.
Как видим, рост цены декабрь2018-январь2020 (14 месяцев) почти в 2 раза, нехило. А есть же еще отопление МОПов. Думаю будет с января по 800-1000 грн с квартиры.
Додано: Суб 12 жов, 2019 14:27
Флай, задавайте вопросы по ремонту в личку: если Натт поймет, что вы ни в зуб ногой в ремонте и при этом делаете ремонт в цоколе сами - вы ее потеряете навсегда.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 12 жов, 2019 14:27, всього редагувалось 1 раз.
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