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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1657165816591660>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 63
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 14:29

  artlife написав:То же самое с ценами на саму недвигу. По ощущениям, центр очень недооценен и разница с муравейниками-гетто на пустырях всего в 3 раза это временная аномалия.

В 3 раза - это если с топовыми объектами сравнивать. Чаще разница не более чем 1.5-2 раза. И да - это бред.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 14:33

  investorkiev написав:
  hxbbgaf написав:
  investorkiev написав:При цене отопления зимой в холодные месяцы в 3-4 тыс грн, разве Харьковские лендлорды зимой работают в 0, чуть ли не в минус?

За однушку? Мы за 2-ку в прошлый сезон платили 1500 в морозы и это в неутепленной панельке.


В ноябре-декабре 2018 цена была кажется 1200грн/гкал, сейчас 1650грн/гкал, а в январе 2020 будет 2150грн/гкал.

Как видим, рост цены декабрь2018-январь2020 (14 месяцев) почти в 2 раза, нехило. А есть же еще отопление МОПов. Думаю будет с января по 800-1000 грн с квартиры.

По-моему, в прошлый сезон было 1654 за Гк как и сейчас. Гройсман обещал снизить до 1400 еще в феврале, то оказалось, что он бросал слова на ветер, как в песне. :oops:
Как и зеля, который трещал о снижении тарифов, теперь он обещает, что тарифы расти не будут. В принципе, газ подешевел, гривна укрепилась, тарифы должны падать, а не расти, если их сейчас повысят, то это будет полный беспредел. Еще и горячая вода в Киеве уже почти у всех бежит 35 градусов, то ли отключают циркуляцию по распоряжению кличка, то ли, вообще, не греют. Кидалово на городском уровне! А платить как за горячую по 100 гривен за куб или ставить крутой счетчик, который учитывает температуру.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 14:35

  hxbbgaf написав:
  artlife написав:Это результат бедности подаваляющего количества арендаторов и исчезающе малой прослойки платежеспособного среднего класса. Цены на аренду в центре придавлены к плинтусу практически вровень со спальными районами бедностью и самой низкой средней зарплатой в Европе.
То же самое с ценами на саму недвигу. По ощущениям, центр очень недооценен и разница с муравейниками-гетто на пустырях всего в 3 раза это временная аномалия.

И куда, вы думаете, денется бедность? Беня всех спасет, еще высосав с бюджета 2 ярда и 2-й раз разграбив Приват?


Мне трудно сказать, что станет драйвером роста, но если экономика начнет расти, цены в центре будут расти быстрее цен на муравейники-гетто на бесконечных пустырях.
Востаннє редагувалось artlife в Суб 12 жов, 2019 14:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 14:36

  airmax78 написав:
  artlife написав:То же самое с ценами на саму недвигу. По ощущениям, центр очень недооценен и разница с муравейниками-гетто на пустырях всего в 3 раза это временная аномалия.

В 3 раза - это если с топовыми объектами сравнивать. Чаще разница не более чем 1.5-2 раза. И да - это бред.


Полностью согласен.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 14:39

  airmax78 написав:
  flyman написав:Стены под покраску в два раза дороже чем обои под покраску. Или в 3 раза дороже если это старый дом с кривыми стенами.
===

а що обої рівняють старі кріві стіни?

Флай, задавайте вопросы по ремонту в личку: если Натт поймет, что вы ни в зуб ногой в ремонте и при этом делаете ремонт в цоколе сами - вы ее потеряете навсегда.

по-моєму, Уня писав, що луччє вийти замуж за сантехніка, чим за ІТ-ника,
так як дупоруких ботанів як грязі, а сантехнік на вагу золота.
В мене в портофоліо вся сантехніка в цоколі:
монтаж і пайка труб, установка мойки, умивальника, ванни, унітаза, бойлера, змішувачів - повністю від А до Я.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 12 жов, 2019 14:40, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 14:50

  ihorkyiv написав: Щоб у США жити так, як живе українець у своїй країні на 1000 доларів, американцю слід мати місячний дохід у 3400-3600 баксів. Це ж стосується і німеччин з франціями. Заробляти, звісно, вигідніше там, але витрачати - тут. Не усе так погано в Українському королівстві.


Вспомнилась передача на УТ-1, которая называлась "Не все так погано у нашому домі".
В мае пришлось пожить 2 недели в Баварии... Цены на одежду и большинство продуктов питания, за исключением некоторых позиций, такие же или ниже, чем в Киеве. И это в Баварии. Думаю, тут Вам еще накидают фактов из Польши.
В общем, продолжайте вещать.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 14:52

  artlife написав:
  ihorkyiv написав: Щоб у США жити так, як живе українець у своїй країні на 1000 доларів, американцю слід мати місячний дохід у 3400-3600 баксів. Це ж стосується і німеччин з франціями. Заробляти, звісно, вигідніше там, але витрачати - тут. Не усе так погано в Українському королівстві.


Вспомнилась передача на УТ-1, которая называлась "Не все так погано у нашому домі".
В мае пришлось пожить 2 недели в Баварии... Цены на одежду и большинство продуктов, за исключением некоторых позиций, такие же или ниже, чем в Киеве. И это в Баварии. Думаю, тут Вам еще накидают фактов из Польши.
В общем, продолжайте вещать.

в Мюнхені оренда квартири це 1..2КЕвро кальт (+ 5КЕвро ріелтору, депозит за 1 міс., та завдаток) при тому що кастінг з 10...20 понаїхів. А ще, скоріше за все що без мебелі. Переїзд затягне ітого 8..10КЕвро.
А так да, айфони/джинси/кола дешевші
одним словом - лафа
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 15:02

  flyman написав:
  artlife написав:
  ihorkyiv написав: Щоб у США жити так, як живе українець у своїй країні на 1000 доларів, американцю слід мати місячний дохід у 3400-3600 баксів. Це ж стосується і німеччин з франціями. Заробляти, звісно, вигідніше там, але витрачати - тут. Не усе так погано в Українському королівстві.


Вспомнилась передача на УТ-1, которая называлась "Не все так погано у нашому домі".
В мае пришлось пожить 2 недели в Баварии... Цены на одежду и большинство продуктов, за исключением некоторых позиций, такие же или ниже, чем в Киеве. И это в Баварии. Думаю, тут Вам еще накидают фактов из Польши.
В общем, продолжайте вещать.

в Мюнхені оренда квартири це 1.5..2КЕвро кальт (+ 5КЕвро ріелтору, депозит за 1 міс., та завдаток) при тому що кастінг з 10...20 понаїхів. А ще, скоріше за все що без мебелі.
А так да, айфони/джинси/кола дешевші
одним словом - лафа


Так и у нас аренда квартиры в 15 тыс. грн. равна средней зарплате.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 15:13

quote="4770125:artlife"
===
  flyman написав:
  artlife написав:
  ihorkyiv написав: Щоб у США жити так, як живе українець у своїй країні на 1000 доларів, американцю слід мати місячний дохід у 3400-3600 баксів. Це ж стосується і німеччин з франціями. Заробляти, звісно, вигідніше там, але витрачати - тут. Не усе так погано в Українському королівстві.


Вспомнилась передача на УТ-1, которая называлась "Не все так погано у нашому домі".
В мае пришлось пожить 2 недели в Баварии... Цены на одежду и большинство продуктов, за исключением некоторых позиций, такие же или ниже, чем в Киеве. И это в Баварии. Думаю, тут Вам еще накидают фактов из Польши.
В общем, продолжайте вещать.

в Мюнхені оренда квартири це 1.5..2КЕвро кальт (+ 5КЕвро ріелтору, депозит за 1 міс., та завдаток) при тому що кастінг з 10...20 понаїхів. А ще, скоріше за все що без мебелі.
А так да, айфони/джинси/кола дешевші
одним словом - лафа


Так и у нас аренда квартиры в 15 тыс. грн. равна средней зарплате.
====
а що хтось спорить що краще мати з.п. після податків 2,687.46 € в Мюнхені чим 13236 грн в Києві.
https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp?country1=Ukraine&country2=Germany&city1=Kiev&city2=Munich&tracking=getDispatchComparison
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 15:20

  investorkiev написав:
  ihorkyiv написав:На початку жовтня повернувся з Шарму. Якою дрібнотою здавалося там усе, що обговорюється на цьому форумі, у порівнянні з красою біоти коралового рифу. )) За останній тиждень паралельно з кліматичною адаптацією психічно навернувся до реалій (привіт Максу): поки я розрізав лазурні води Червоного моря брасом, кролем, батерфляєм, мої орендарі до зпітніння чола заробляли грошенята для чергового траншу до моєї кишені. За чотири-п"ять днів мені знову вирушати у подорож районами столиці задля збирання ренти. У вересні усі клієнти подовжили договори на чергові пів року, чим убезпечили мене від токсичної дози осінньої депресії, пов"язанної з можливим процесом підготовки і здавання квартир. Перебуваючи нещодавно на Синаї, поцікавився вартістю житла у Шармі: від 300 доларів за метр, зарплата 250-300 баксів, в окремих районах міста вразив злиденних вигляд квартир у дво-триповерхових панельках. У попередні роки цього не помічав, бо здебільшого відвідував район Наама-Бей. Араби у готелях, як і раніше, ласі на долари: дай пару разів на чай і він - твій раб. Бачу, на гілці нічого не змінилося - традиційно обговорюється "зубожіння" в Україні у порівнянні з більш розвинутими "вуликами". Вчергове зауважу: враховуйте ПКС (паритет купівельної спроможності) долара у нашому і закордонних "вуликах". Щоб у США жити так, як живе українець у своїй країні на 1000 доларів, американцю слід мати місячний дохід у 3400-3600 баксів. Це ж стосується і німеччин з франціями. Заробляти, звісно, вигідніше там, але витрачати - тут. Не усе так погано в Українському королівстві.
"У багатьох українців, як і загалом в іноземців, перебільшене уявлення про спроможність американців. Реальність же така, що розрив між багатими і бідними у Штатах величезний. Більшість американців не має грошей (або вільного від роботи часу) на заокеанські подорожі. Більшості вистачає тільки на життя. Так, у Штатах чимало заможних людей, але дослідження, проведене GoBankingRates, продемонструвало, що у 58% американців не набереться і $1.000 заощаджень. Цей контраст особливо помітний у Каліфорнії. Водночас, коли на узбережжі озера Тахо і в Сан-Франциско повно багатіїв, центральні області штату переживають занепад. Якби хтось із України переїхав у одне з відсталих міст центральної долини Каліфорнії, наприклад, у Мерісвілл, йому б до смерті захотілося повернутися до Києва — такого модного й сучасного". https://nv.ua/ukr/opinion/podorozh-v-ss ... 47511.html



Вас депопуляция не смущает?

кому як.

дивися, зараз пішла в інстути молодь кінця 90х р.н.
це дно народжуваноті
через 4 роки вони вийдуть на ринок праці
думаю, що конкуренції для мене це не складатиме

а лендлордам тре напрягтись буде скоро
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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