Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:На початку жовтня повернувся з Шарму. Якою дрібнотою здавалося там усе, що обговорюється на цьому форумі, у порівнянні з красою біоти коралового рифу. )) За останній тиждень паралельно з кліматичною адаптацією психічно навернувся до реалій (привіт Максу): поки я розрізав лазурні води Червоного моря брасом, кролем, батерфляєм, мої орендарі до зпітніння чола заробляли грошенята для чергового траншу до моєї кишені. За чотири-п"ять днів мені знову вирушати у подорож районами столиці задля збирання ренти. У вересні усі клієнти подовжили договори на чергові пів року, чим убезпечили мене від токсичної дози осінньої депресії, пов"язанної з можливим процесом підготовки і здавання квартир. Перебуваючи нещодавно на Синаї, поцікавився вартістю житла у Шармі: від 300 доларів за метр, зарплата 250-300 баксів, в окремих районах міста вразив злиденних вигляд квартир у дво-триповерхових панельках. У попередні роки цього не помічав, бо здебільшого відвідував район Наама-Бей. Араби у готелях, як і раніше, ласі на долари: дай пару разів на чай і він - твій раб. Бачу, на гілці нічого не змінилося - традиційно обговорюється "зубожіння" в Україні у порівнянні з більш розвинутими "вуликами". Вчергове зауважу: враховуйте ПКС (паритет купівельної спроможності) долара у нашому і закордонних "вуликах". Щоб у США жити так, як живе українець у своїй країні на 1000 доларів, американцю слід мати місячний дохід у 3400-3600 баксів. Це ж стосується і німеччин з франціями. Заробляти, звісно, вигідніше там, але витрачати - тут. Не усе так погано в Українському королівстві. "У багатьох українців, як і загалом в іноземців, перебільшене уявлення про спроможність американців. Реальність же така, що розрив між багатими і бідними у Штатах величезний. Більшість американців не має грошей (або вільного від роботи часу) на заокеанські подорожі. Більшості вистачає тільки на життя. Так, у Штатах чимало заможних людей, але дослідження, проведене GoBankingRates, продемонструвало, що у 58% американців не набереться і $1.000 заощаджень. Цей контраст особливо помітний у Каліфорнії. Водночас, коли на узбережжі озера Тахо і в Сан-Франциско повно багатіїв, центральні області штату переживають занепад. Якби хтось із України переїхав у одне з відсталих міст центральної долини Каліфорнії, наприклад, у Мерісвілл, йому б до смерті захотілося повернутися до Києва — такого модного й сучасного". https://nv.ua/ukr/opinion/podorozh-v-ss ... 47511.html
Вас депопуляция не смущает?
Наталочко, це натяк ??? Надсилайте ваше фото у купальнику до моєї особової скриньки. Розгляну пропозицію і, можливо, ви станете учасницею мого наступного туру до теплих країн. Сумно не буде. Нам, лендлордам, є про що поговорити, а на "десерт" під місячним сяйвом обговоримо проблему депопуляції в Україні.
ihorkyiv написав: Якби хтось із України переїхав у одне з відсталих міст центральної долини Каліфорнії, наприклад, у Мерісвілл, йому б до смерті захотілося повернутися до Києва — такого модного й сучасного".
По-моему, это какое-то натягивание совы на глобус. "Одне з відсталих міст центральної долини Каліфорнії, наприклад, Мерісвілл" надо сравнивать не с Киевом, а, например, с Конотопом.
ihorkyiv написав: Щоб у США жити так, як живе українець у своїй країні на 1000 доларів, американцю слід мати місячний дохід у 3400-3600 баксів. Це ж стосується і німеччин з франціями. Заробляти, звісно, вигідніше там, але витрачати - тут. Не усе так погано в Українському королівстві.
Вспомнилась передача на УТ-1, которая называлась "Не все так погано у нашому домі". В мае пришлось пожить 2 недели в Баварии... Цены на одежду и большинство продуктов питания, за исключением некоторых позиций, такие же или ниже, чем в Киеве. И это в Баварии. Думаю, тут Вам еще накидают фактов из Польши. В общем, продолжайте вещать.
Коллега уже давно живёт во Франкфурте. Продукты, одежда - это ещё совсем не показатель. Жилье, все виды услуг - вот это совсем другой мир и другие масштабы. Качество жизни пересичного немца примерно на уровне, или чуть лучше, чем у киевлянина, зарабатывающего несколько больше среднего - конечно, лучше, чем у пересичного украинца в вакууме, но и никаких кисельных берегов, как некоторые любят сочинять. Примерно то же во Франции - дорогая аренда, очень дорогие коммунальные (жестчайшая по украинским меркам экономия воды), дорогие услуги. Продукты дороже, но не пропорционально всему остальному. Был недавно в Копенгагене. Чашечка кофе 25-30 крон, бутылка воды в городе (в супермаркете, конечно, дешевле) 19-20 крон, бургер в недорогом уличном кафе 99 крон, обычный литр кефира в магазине 20 крон, йогурт (литр) от 15 до 28 крон. Килограмм слив 15 крон, дыни 22 кроны за кг. Да, есть сетевые магазины и подешевле, но разница в цене это как между Сильпо и АТБ. Обычное пиво в супермаркете чуть дешевле молока Курс кроны сейчас 3.68, для справки. А вот та же одежда - да, цены сравнимы с нашими в ТЦ
investorkiev написав:При цене отопления зимой в холодные месяцы в 3-4 тыс грн, разве Харьковские лендлорды зимой работают в 0, чуть ли не в минус?
За однушку? Мы за 2-ку в прошлый сезон платили 1500 в морозы и это в неутепленной панельке.
В ноябре-декабре 2018 цена была кажется 1200грн/гкал, сейчас 1650грн/гкал, а в январе 2020 будет 2150грн/гкал.
Как видим, рост цены декабрь2018-январь2020 (14 месяцев) почти в 2 раза, нехило. А есть же еще отопление МОПов. Думаю будет с января по 800-1000 грн с квартиры.
Трайбера странный у тебя новострой. Это Круши? У меня в прошлый отопительный сезон, отопление МОП: от 80 - 160 грн с квартиры. Потребление на квартиру 40-52 метра от 0.2 до 0.6 гигакалорий. Вроде ещё ни одному квартиранту (даже парню из Флориды), не удавалось использовать больше одной гигакалории в месяц. ПС термоголовки на радиаторах присутствуют и ремонты делались с пониманием основ энергосбережения.
ihorkyiv написав: Якби хтось із України переїхав у одне з відсталих міст центральної долини Каліфорнії, наприклад, у Мерісвілл, йому б до смерті захотілося повернутися до Києва — такого модного й сучасного".
По-моему, это какое-то натягивание совы на глобус. "Одне з відсталих міст центральної долини Каліфорнії, наприклад, Мерісвілл" надо сравнивать не с Киевом, а, например, с Конотопом.
Да оставьте Конотоп в покое. И сравнивать его с любым городом в Калифорнии вообще смешно. Если отправиться в Конотоп сейчас, не то, что Киев, Черкассы покажутся средоточием цивилизации