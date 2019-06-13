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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1658165916601661>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 63
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 15:28

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Флай, так я депопуляции боюсь не с точки зрения тебя- престарелого плейбоя.

Я как раз боюсь депопуляции с точки зрения лендлордизма.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 15:30

  investorkiev написав:
  ihorkyiv написав:На початку жовтня повернувся з Шарму. Якою дрібнотою здавалося там усе, що обговорюється на цьому форумі, у порівнянні з красою біоти коралового рифу. )) За останній тиждень паралельно з кліматичною адаптацією психічно навернувся до реалій (привіт Максу): поки я розрізав лазурні води Червоного моря брасом, кролем, батерфляєм, мої орендарі до зпітніння чола заробляли грошенята для чергового траншу до моєї кишені. За чотири-п"ять днів мені знову вирушати у подорож районами столиці задля збирання ренти. У вересні усі клієнти подовжили договори на чергові пів року, чим убезпечили мене від токсичної дози осінньої депресії, пов"язанної з можливим процесом підготовки і здавання квартир. Перебуваючи нещодавно на Синаї, поцікавився вартістю житла у Шармі: від 300 доларів за метр, зарплата 250-300 баксів, в окремих районах міста вразив злиденних вигляд квартир у дво-триповерхових панельках. У попередні роки цього не помічав, бо здебільшого відвідував район Наама-Бей. Араби у готелях, як і раніше, ласі на долари: дай пару разів на чай і він - твій раб. Бачу, на гілці нічого не змінилося - традиційно обговорюється "зубожіння" в Україні у порівнянні з більш розвинутими "вуликами". Вчергове зауважу: враховуйте ПКС (паритет купівельної спроможності) долара у нашому і закордонних "вуликах". Щоб у США жити так, як живе українець у своїй країні на 1000 доларів, американцю слід мати місячний дохід у 3400-3600 баксів. Це ж стосується і німеччин з франціями. Заробляти, звісно, вигідніше там, але витрачати - тут. Не усе так погано в Українському королівстві.
"У багатьох українців, як і загалом в іноземців, перебільшене уявлення про спроможність американців. Реальність же така, що розрив між багатими і бідними у Штатах величезний. Більшість американців не має грошей (або вільного від роботи часу) на заокеанські подорожі. Більшості вистачає тільки на життя. Так, у Штатах чимало заможних людей, але дослідження, проведене GoBankingRates, продемонструвало, що у 58% американців не набереться і $1.000 заощаджень. Цей контраст особливо помітний у Каліфорнії. Водночас, коли на узбережжі озера Тахо і в Сан-Франциско повно багатіїв, центральні області штату переживають занепад. Якби хтось із України переїхав у одне з відсталих міст центральної долини Каліфорнії, наприклад, у Мерісвілл, йому б до смерті захотілося повернутися до Києва — такого модного й сучасного". https://nv.ua/ukr/opinion/podorozh-v-ss ... 47511.html



Вас депопуляция не смущает?

Наталочко, це натяк ??? Надсилайте ваше фото у купальнику до моєї особової скриньки. Розгляну пропозицію і, можливо, ви станете учасницею мого наступного туру до теплих країн. Сумно не буде. Нам, лендлордам, є про що поговорити, а на "десерт" під місячним сяйвом обговоримо проблему депопуляції в Україні.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 15:31

  ihorkyiv написав: Якби хтось із України переїхав у одне з відсталих міст центральної долини Каліфорнії, наприклад, у Мерісвілл, йому б до смерті захотілося повернутися до Києва — такого модного й сучасного".


По-моему, это какое-то натягивание совы на глобус.
"Одне з відсталих міст центральної долини Каліфорнії, наприклад, Мерісвілл" надо сравнивать не с Киевом, а, например, с Конотопом.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 15:41

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

artlife написав:
  ihorkyiv написав: Щоб у США жити так, як живе українець у своїй країні на 1000 доларів, американцю слід мати місячний дохід у 3400-3600 баксів. Це ж стосується і німеччин з франціями. Заробляти, звісно, вигідніше там, але витрачати - тут. Не усе так погано в Українському королівстві.


Вспомнилась передача на УТ-1, которая называлась "Не все так погано у нашому домі".
В мае пришлось пожить 2 недели в Баварии... Цены на одежду и большинство продуктов питания, за исключением некоторых позиций, такие же или ниже, чем в Киеве. И это в Баварии. Думаю, тут Вам еще накидают фактов из Польши.
В общем, продолжайте вещать.


Коллега уже давно живёт во Франкфурте. Продукты, одежда - это ещё совсем не показатель. Жилье, все виды услуг - вот это совсем другой мир и другие масштабы. Качество жизни пересичного немца примерно на уровне, или чуть лучше, чем у киевлянина, зарабатывающего несколько больше среднего - конечно, лучше, чем у пересичного украинца в вакууме, но и никаких кисельных берегов, как некоторые любят сочинять.
Примерно то же во Франции - дорогая аренда, очень дорогие коммунальные (жестчайшая по украинским меркам экономия воды), дорогие услуги. Продукты дороже, но не пропорционально всему остальному.
Был недавно в Копенгагене. Чашечка кофе 25-30 крон, бутылка воды в городе (в супермаркете, конечно, дешевле) 19-20 крон, бургер в недорогом уличном кафе 99 крон, обычный литр кефира в магазине 20 крон, йогурт (литр) от 15 до 28 крон. Килограмм слив 15 крон, дыни 22 кроны за кг. Да, есть сетевые магазины и подешевле, но разница в цене это как между Сильпо и АТБ. Обычное пиво в супермаркете чуть дешевле молока :)
Курс кроны сейчас 3.68, для справки.
А вот та же одежда - да, цены сравнимы с нашими в ТЦ
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 15:42

  investorkiev написав:
  hxbbgaf написав:
  investorkiev написав:При цене отопления зимой в холодные месяцы в 3-4 тыс грн, разве Харьковские лендлорды зимой работают в 0, чуть ли не в минус?

За однушку? Мы за 2-ку в прошлый сезон платили 1500 в морозы и это в неутепленной панельке.


В ноябре-декабре 2018 цена была кажется 1200грн/гкал, сейчас 1650грн/гкал, а в январе 2020 будет 2150грн/гкал.

Как видим, рост цены декабрь2018-январь2020 (14 месяцев) почти в 2 раза, нехило. А есть же еще отопление МОПов. Думаю будет с января по 800-1000 грн с квартиры.

Трайбера странный у тебя новострой. Это Круши?
У меня в прошлый отопительный сезон, отопление МОП: от 80 - 160 грн с квартиры.
Потребление на квартиру 40-52 метра от 0.2 до 0.6 гигакалорий.
Вроде ещё ни одному квартиранту (даже парню из Флориды), не удавалось использовать больше одной гигакалории в месяц.
ПС термоголовки на радиаторах присутствуют и ремонты делались с пониманием основ энергосбережения.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 15:45

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

artlife написав:
  ihorkyiv написав: Якби хтось із України переїхав у одне з відсталих міст центральної долини Каліфорнії, наприклад, у Мерісвілл, йому б до смерті захотілося повернутися до Києва — такого модного й сучасного".


По-моему, это какое-то натягивание совы на глобус.
"Одне з відсталих міст центральної долини Каліфорнії, наприклад, Мерісвілл" надо сравнивать не с Киевом, а, например, с Конотопом.


Да оставьте Конотоп в покое. И сравнивать его с любым городом в Калифорнии вообще смешно. Если отправиться в Конотоп сейчас, не то, что Киев, Черкассы покажутся средоточием цивилизации
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 16:04

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Faceless написав:Был недавно в Копенгагене. Чашечка кофе 25-30 крон, бутылка воды в городе (в супермаркете, конечно, дешевле) 19-20 крон, бургер в недорогом уличном кафе 99 крон, обычный литр кефира в магазине 20 крон, йогурт (литр) от 15 до 28 крон. Килограмм слив 15 крон, дыни 22 кроны за кг. Да, есть сетевые магазины и подешевле, но разница в цене это как между Сильпо и АТБ. Обычное пиво в супермаркете чуть дешевле молока


Вы знаете, я тоже в этом году был в Копенгагене. Да, был удивлен. Пока не почитал статистику. Средняя зарплата в Дании после всех налогов 3100 евро.
То есть, 83 тыс грн. в месяц.
В 8 раз выше средней зарплаты по Украине.
Делим приведенные Вами цены на 8:

Чашка кофе: 14 грн
Бутылка воды: 9 грн
Бургер: 45 грн
Кефир, 1 литр: 9 грн
Йогурт, 1 литр: 13 грн
Сливы, 1 кг: 7 грн
Дыня, 1 кг: 10 грн.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 16:11

  ihorkyiv написав:
  investorkiev написав:Вас депопуляция не смущает?

Наталочко, це натяк ??? Надсилайте ваше фото у купальнику до моєї особової скриньки. Розгляну пропозицію і, можливо, ви станете учасницею мого наступного туру до теплих країн. Сумно не буде. Нам, лендлордам, є про що поговорити, а на "десерт" під місячним сяйвом обговоримо проблему депопуляції в Україні.


Игорек, без обид, но зачем мне еще один лендлорд на отдыхе?

Я могу позволить себе отдыхать с тренерами и тренершами из фитнесов (под настроение выбираю себе), там такие горячие штучки, что ох и ах!

И при этом на голодном пайке - последний раз накачанное тело жаловалось что попало в рабство к монобанку - взяло кредит на 40 или 50 тыс грн, денежки моментально отоварило в магазах на новый айфончик и шмотки, а платить нечем. Коллекторы достают, пишут письма, звонят и в гости приходят - долг то уже с процентами, штрафами и пенями вырос до 150 тыс грн!

Естественно без перспектив к погашению. Пришлось укрыть тело от коллекторов на конспиративной квартире и в теплых краях...
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 16:15

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

artlife написав:
  Faceless написав:Был недавно в Копенгагене. Чашечка кофе 25-30 крон, бутылка воды в городе (в супермаркете, конечно, дешевле) 19-20 крон, бургер в недорогом уличном кафе 99 крон, обычный литр кефира в магазине 20 крон, йогурт (литр) от 15 до 28 крон. Килограмм слив 15 крон, дыни 22 кроны за кг. Да, есть сетевые магазины и подешевле, но разница в цене это как между Сильпо и АТБ. Обычное пиво в супермаркете чуть дешевле молока


Вы знаете, я тоже в этом году был в Копенгагене. Да, был удивлен. Пока не почитал статистику. Средняя зарплата в Дании после всех налогов 3100 евро.
То есть, 83 тыс грн. в месяц.
В 8 раз выше средней зарплаты по Украине.
Делим приведенные Вами цены на 8:

Чашка кофе: 14 грн
Бутылка воды: 9 грн
Бургер: 45 грн
Кефир, 1 литр: 9 грн
Йогурт, 1 литр: 13 грн
Сливы, 1 кг: 7 грн
Дыня, 1 кг: 10 грн.

Вы умудрились прочитать, не читая.
Я выше там же написал, что нельзя одними продуктами мерить. Самая большая разница - стоимость услуг (чем больше в них ручного труда, тем дороже), недвижимость.

И, кстати, если и делить, то на реальную среднюю ЗП по Киеву, это ж цены из центра Копенгагена. Потому делить нужно не на 8, а примерно на 4-5.

Ну и уж чего-чего, а заявлять, что в самой счастливой стране мира тот же уровень жизни, что и в Украине, я совсем не собирался.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 16:15

  Faceless написав:
artlife написав:
  ihorkyiv написав: Якби хтось із України переїхав у одне з відсталих міст центральної долини Каліфорнії, наприклад, у Мерісвілл, йому б до смерті захотілося повернутися до Києва — такого модного й сучасного".


По-моему, это какое-то натягивание совы на глобус.
"Одне з відсталих міст центральної долини Каліфорнії, наприклад, Мерісвілл" надо сравнивать не с Киевом, а, например, с Конотопом.


Да оставьте Конотоп в покое. И сравнивать его с любым городом в Калифорнии вообще смешно. Если отправиться в Конотоп сейчас, не то, что Киев, Черкассы покажутся средоточием цивилизации


То есть, Вы считаете, что "Одне з відсталих міст центральної долини Каліфорнії, наприклад, Мерісвілл" корректно сравнивать с Киевом?

Хотя, сравнение "Одного з відсталих міст центральної долини Каліфорнії" с Конотопом тоже, может быть, не совсем корректно. Конотоп - крупный железнодорожный узел и промышленный центр. КЭМЗ, Поршневой завод, Вертолеторемонтный завод, трамвай, техникумы и т.д.
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