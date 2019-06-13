Додано: Суб 12 жов, 2019 15:41

artlife написав: ihorkyiv написав: Щоб у США жити так, як живе українець у своїй країні на 1000 доларів, американцю слід мати місячний дохід у 3400-3600 баксів. Це ж стосується і німеччин з франціями. Заробляти, звісно, вигідніше там, але витрачати - тут. Не усе так погано в Українському королівстві.

Щоб у США жити так, як живе українець у своїй країні на 1000 доларів, американцю слід мати місячний дохід у 3400-3600 баксів. Це ж стосується і німеччин з франціями. Заробляти, звісно, вигідніше там, але витрачати - тут. Не усе так погано в Українському королівстві.



Вспомнилась передача на УТ-1, которая называлась "Не все так погано у нашому домі".

В мае пришлось пожить 2 недели в Баварии... Цены на одежду и большинство продуктов питания, за исключением некоторых позиций, такие же или ниже, чем в Киеве. И это в Баварии. Думаю, тут Вам еще накидают фактов из Польши.

В общем, продолжайте вещать. Вспомнилась передача на УТ-1, которая называлась "Не все так погано у нашому домі".В мае пришлось пожить 2 недели в Баварии... Цены на одежду и большинство продуктов питания, за исключением некоторых позиций, такие же или ниже, чем в Киеве. И это в Баварии. Думаю, тут Вам еще накидают фактов из Польши.В общем, продолжайте вещать.

Коллега уже давно живёт во Франкфурте. Продукты, одежда - это ещё совсем не показатель. Жилье, все виды услуг - вот это совсем другой мир и другие масштабы. Качество жизни пересичного немца примерно на уровне, или чуть лучше, чем у киевлянина, зарабатывающего несколько больше среднего - конечно, лучше, чем у пересичного украинца в вакууме, но и никаких кисельных берегов, как некоторые любят сочинять.Примерно то же во Франции - дорогая аренда, очень дорогие коммунальные (жестчайшая по украинским меркам экономия воды), дорогие услуги. Продукты дороже, но не пропорционально всему остальному.Был недавно в Копенгагене. Чашечка кофе 25-30 крон, бутылка воды в городе (в супермаркете, конечно, дешевле) 19-20 крон, бургер в недорогом уличном кафе 99 крон, обычный литр кефира в магазине 20 крон, йогурт (литр) от 15 до 28 крон. Килограмм слив 15 крон, дыни 22 кроны за кг. Да, есть сетевые магазины и подешевле, но разница в цене это как между Сильпо и АТБ. Обычное пиво в супермаркете чуть дешевле молокаКурс кроны сейчас 3.68, для справки.А вот та же одежда - да, цены сравнимы с нашими в ТЦ