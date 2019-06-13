investorkiev написав:

ihorkyiv написав: investorkiev написав: Вас депопуляция не смущает? Вас депопуляция не смущает?

Наталочко, це натяк ??? Надсилайте ваше фото у купальнику до моєї особової скриньки. Розгляну пропозицію і, можливо, ви станете учасницею мого наступного туру до теплих країн. Сумно не буде. Нам, лендлордам, є про що поговорити, а на "десерт" під місячним сяйвом обговоримо проблему депопуляції в Україні. Наталочко, це натяк ??? Надсилайте ваше фото у купальнику до моєї особової скриньки. Розгляну пропозицію і, можливо, ви станете учасницею мого наступного туру до теплих країн. Сумно не буде. Нам, лендлордам, є про що поговорити, а на "десерт" під місячним сяйвом обговоримо проблему депопуляції в Україні.

Игорек, без обид, но зачем мне еще один лендлорд на отдыхе?Я могу позволить себе отдыхать с тренерами и тренершами из фитнесов (под настроение выбираю себе), там такие горячие штучки, что ох и ах!И при этом на голодном пайке - последний раз накачанное тело жаловалось что попало в рабство к монобанку - взяло кредит на 40 или 50 тыс грн, денежки моментально отоварило в магазах на новый айфончик и шмотки, а платить нечем. Коллекторы достают, пишут письма, звонят и в гости приходят - долг то уже с процентами, штрафами и пенями вырос до 150 тыс грн!Естественно без перспектив к погашению. Пришлось укрыть тело от коллекторов на конспиративной квартире и в теплых краях...