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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1658165916601661

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 63
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 16:15

  Faceless написав:Да оставьте Конотоп в покое. И сравнивать его с любым городом в Калифорнии вообще смешно. Если отправиться в Конотоп сейчас, не то, что Киев, Черкассы покажутся средоточием цивилизации

Фейслесс, а чего вы трете мой вам ответ?

Что неправильного в фразе: «Украина - это на 80% такие конотопы» в ответ на ваш пост?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 16:22

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

artlife написав:
  Faceless написав:
artlife написав:
По-моему, это какое-то натягивание совы на глобус.
"Одне з відсталих міст центральної долини Каліфорнії, наприклад, Мерісвілл" надо сравнивать не с Киевом, а, например, с Конотопом.


Да оставьте Конотоп в покое. И сравнивать его с любым городом в Калифорнии вообще смешно. Если отправиться в Конотоп сейчас, не то, что Киев, Черкассы покажутся средоточием цивилизации


То есть, Вы считаете, что "Одне з відсталих міст центральної долини Каліфорнії, наприклад, Мерісвілл" корректно сравнивать с Киевом?

Хотя, сравнение "Одного з відсталих міст центральної долини Каліфорнії" с Конотопом тоже, может быть, не совсем корректно. Конотоп - крупный железнодорожный узел и промышленный центр. КЭМЗ, Поршневой завод, Вертолеторемонтный завод, трамвай, техникумы и т.д.


Ни с Киевом, ни с Конотопом.
Конотоп после закрытия ЖД сообщения уже никакой не крупный узел, а той промышленности там по большому счету нет уже давно, вертолетный чуть трепыхается, в основном как трамплин кадрам найти работу в западных концернах (знаю примеры), ну а так там делать нечего.
Сейчас какие-то спиртзаводы позапускали, так теперь там и дышать невозможно.
Кто может, тот ещё катается оттуда в Киев на работу, а в целом город невероятно депрессивен.
Правда, какие-то фермерские хозяйства работают, там невероятно дешёвые овощи, молочка, яйца.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 16:23

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

investorkiev написав:
  Faceless написав:Да оставьте Конотоп в покое. И сравнивать его с любым городом в Калифорнии вообще смешно. Если отправиться в Конотоп сейчас, не то, что Киев, Черкассы покажутся средоточием цивилизации

Фейслесс, а чего вы трете мой вам ответ?

Что неправильного в фразе: «Украина - это на 80% такие конотопы» в ответ на ваш пост?
Это бред собачий, что тут непонятно
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 16:24

  Faceless написав:
artlife написав:
  Faceless написав:Был недавно в Копенгагене. Чашечка кофе 25-30 крон, бутылка воды в городе (в супермаркете, конечно, дешевле) 19-20 крон, бургер в недорогом уличном кафе 99 крон, обычный литр кефира в магазине 20 крон, йогурт (литр) от 15 до 28 крон. Килограмм слив 15 крон, дыни 22 кроны за кг. Да, есть сетевые магазины и подешевле, но разница в цене это как между Сильпо и АТБ. Обычное пиво в супермаркете чуть дешевле молока


Вы знаете, я тоже в этом году был в Копенгагене. Да, был удивлен. Пока не почитал статистику. Средняя зарплата в Дании после всех налогов 3100 евро.
То есть, 83 тыс грн. в месяц.
В 8 раз выше средней зарплаты по Украине.
Делим приведенные Вами цены на 8:

Чашка кофе: 14 грн
Бутылка воды: 9 грн
Бургер: 45 грн
Кефир, 1 литр: 9 грн
Йогурт, 1 литр: 13 грн
Сливы, 1 кг: 7 грн
Дыня, 1 кг: 10 грн.

Вы умудрились прочитать, не читая.
Я выше там же написал, что нельзя одними продуктами мерить. Самая большая разница - стоимость услуг (чем больше в них ручного труда, тем дороже), недвижимость.

И, кстати, если и делить, то на реальную среднюю ЗП по Киеву, это ж цены из центра Копенгагена. Потому делить нужно не на 8, а примерно на 4-5.

Ну и уж чего-чего, а заявлять, что в самой счастливой стране мира тот же уровень жизни, что и в Украине, я совсем не собирался.


Нет, я всё внимательно прочитал.
Я поделил среднюю зарплату по Дании на среднюю зарплату по Украине. В 8 раз.
Да, если взять цены не из центра Копенгагена, а средние цены по Дании, они были бы еще ниже.
И да, цены на услуги там заоблачные. Сужу по ценам на отель и рестораны. Но если поделить их на 8, то не всё так плохо в датском королевстве. :D
Востаннє редагувалось artlife в Суб 12 жов, 2019 16:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 16:32

  investorkiev написав:
  ihorkyiv написав:
  investorkiev написав:Вас депопуляция не смущает?

Наталочко, це натяк ??? Надсилайте ваше фото у купальнику до моєї особової скриньки. Розгляну пропозицію і, можливо, ви станете учасницею мого наступного туру до теплих країн. Сумно не буде. Нам, лендлордам, є про що поговорити, а на "десерт" під місячним сяйвом обговоримо проблему депопуляції в Україні.


Игорек, без обид, но зачем мне еще один лендлорд на отдыхе?

Я могу позволить себе отдыхать с тренерами и тренершами из фитнесов (под настроение выбираю себе), там такие горячие штучки, что ох и ах!

И при этом на голодном пайке - последний раз накачанное тело жаловалось что попало в рабство к монобанку - взяло кредит на 40 или 50 тыс грн, денежки моментально отоварило в магазах на новый айфончик и шмотки, а платить нечем. Коллекторы достают, пишут письма, звонят и в гости приходят - долг то уже с процентами, штрафами и пенями вырос до 150 тыс грн!

Естественно без перспектив к погашению. Пришлось укрыть тело от коллекторов на конспиративной квартире и в теплых краях...

Натусю, які обрАзи ?? З полегшенням видихнув. Ще б ваш купальник не сподобався, і пояснюй тут, на форумі, чому відмовив панянці. А які це ви фітнес-забігайлівки відвідуєте, де тренерський персонал перебуває на голодному пайку ?? На здоров"ї економити не варто. Ну, чому голодний злидень у трениках із секонду може вас навчити ?? Це все одно, що здавати Максу квартиру - суцільні збитки.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 17:04

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Читая сегодняшние посты у кого-то еще есть вопросы почему я так поступаю со своим арендодателем? Я просто спасаю его от полного морального разложения, которое ему неизбежно грозит, стоит мне только чуть-чуть расслабиться. Зачем нам в Киеве еще один Игорь или Трибека?
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