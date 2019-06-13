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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 жов, 2019 16:15
Faceless написав:
Да оставьте Конотоп в покое. И сравнивать его с любым городом в Калифорнии вообще смешно. Если отправиться в Конотоп сейчас, не то, что Киев, Черкассы покажутся средоточием цивилизации
Фейслесс, а чего вы трете мой вам ответ?
Что неправильного в фразе: «Украина - это на 80% такие конотопы» в ответ на ваш пост?
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investorkiev
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Додано: Суб 12 жов, 2019 16:22
artlife написав: Faceless написав:
artlife написав:
По-моему, это какое-то натягивание совы на глобус.
"Одне з відсталих міст центральної долини Каліфорнії, наприклад, Мерісвілл" надо сравнивать не с Киевом, а, например, с Конотопом.
Да оставьте Конотоп в покое. И сравнивать его с любым городом в Калифорнии вообще смешно. Если отправиться в Конотоп сейчас, не то, что Киев, Черкассы покажутся средоточием цивилизации
То есть, Вы считаете, что "Одне з відсталих міст центральної долини Каліфорнії, наприклад, Мерісвілл" корректно сравнивать с Киевом?
Хотя, сравнение "Одного з відсталих міст центральної долини Каліфорнії" с Конотопом тоже, может быть, не совсем корректно. Конотоп - крупный железнодорожный узел и промышленный центр. КЭМЗ, Поршневой завод, Вертолеторемонтный завод, трамвай, техникумы и т.д.
Ни с Киевом, ни с Конотопом.
Конотоп после закрытия ЖД сообщения уже никакой не крупный узел, а той промышленности там по большому счету нет уже давно, вертолетный чуть трепыхается, в основном как трамплин кадрам найти работу в западных концернах (знаю примеры), ну а так там делать нечего.
Сейчас какие-то спиртзаводы позапускали, так теперь там и дышать невозможно.
Кто может, тот ещё катается оттуда в Киев на работу, а в целом город невероятно депрессивен.
Правда, какие-то фермерские хозяйства работают, там невероятно дешёвые овощи, молочка, яйца.
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Додано: Суб 12 жов, 2019 16:23
investorkiev написав: Faceless написав:
Да оставьте Конотоп в покое. И сравнивать его с любым городом в Калифорнии вообще смешно. Если отправиться в Конотоп сейчас, не то, что Киев, Черкассы покажутся средоточием цивилизации
Фейслесс, а чего вы трете мой вам ответ?
Что неправильного в фразе: «Украина - это на 80% такие конотопы» в ответ на ваш пост?
Это бред собачий, что тут непонятно
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Faceless
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Додано: Суб 12 жов, 2019 16:24
Faceless написав: artlife написав: Faceless написав:
Был недавно в Копенгагене. Чашечка кофе 25-30 крон, бутылка воды в городе (в супермаркете, конечно, дешевле) 19-20 крон, бургер в недорогом уличном кафе 99 крон, обычный литр кефира в магазине 20 крон, йогурт (литр) от 15 до 28 крон. Килограмм слив 15 крон, дыни 22 кроны за кг. Да, есть сетевые магазины и подешевле, но разница в цене это как между Сильпо и АТБ. Обычное пиво в супермаркете чуть дешевле молока
Вы знаете, я тоже в этом году был в Копенгагене. Да, был удивлен. Пока не почитал статистику. Средняя зарплата в Дании после всех налогов 3100 евро.
То есть, 83 тыс грн. в месяц.
В 8 раз выше средней зарплаты по Украине.
Делим приведенные Вами цены на 8:
Чашка кофе: 14 грн
Бутылка воды: 9 грн
Бургер: 45 грн
Кефир, 1 литр: 9 грн
Йогурт, 1 литр: 13 грн
Сливы, 1 кг: 7 грн
Дыня, 1 кг: 10 грн.
Вы умудрились прочитать, не читая.
Я выше там же написал, что нельзя одними продуктами мерить. Самая большая разница - стоимость услуг (чем больше в них ручного труда, тем дороже), недвижимость.
И, кстати, если и делить, то на реальную среднюю ЗП по Киеву, это ж цены из центра Копенгагена. Потому делить нужно не на 8, а примерно на 4-5.
Ну и уж чего-чего, а заявлять, что в самой счастливой стране мира тот же уровень жизни, что и в Украине, я совсем не собирался.
Нет, я всё внимательно прочитал.
Я поделил среднюю зарплату по Дании на среднюю зарплату по Украине. В 8 раз.
Да, если взять цены не из центра Копенгагена, а средние цены по Дании, они были бы еще ниже.
И да, цены на услуги там заоблачные. Сужу по ценам на отель и рестораны. Но если поделить их на 8, то не всё так плохо в датском королевстве.
Востаннє редагувалось artlife
в Суб 12 жов, 2019 16:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 12 жов, 2019 16:32
investorkiev написав: ihorkyiv написав: investorkiev написав:
Вас депопуляция не смущает?
Наталочко, це натяк ??? Надсилайте ваше фото у купальнику до моєї особової скриньки. Розгляну пропозицію і, можливо, ви станете учасницею мого наступного туру до теплих країн. Сумно не буде. Нам, лендлордам, є про що поговорити, а на "десерт" під місячним сяйвом обговоримо проблему депопуляції в Україні.
Игорек, без обид, но зачем мне еще один лендлорд на отдыхе?
Я могу позволить себе отдыхать с тренерами и тренершами из фитнесов (под настроение выбираю себе), там такие горячие штучки, что ох и ах!
И при этом на голодном пайке - последний раз накачанное тело жаловалось что попало в рабство к монобанку - взяло кредит на 40 или 50 тыс грн, денежки моментально отоварило в магазах на новый айфончик и шмотки, а платить нечем. Коллекторы достают, пишут письма, звонят и в гости приходят - долг то уже с процентами, штрафами и пенями вырос до 150 тыс грн!
Естественно без перспектив к погашению. Пришлось укрыть тело от коллекторов на конспиративной квартире и в теплых краях...
Натусю, які обрАзи ?? З полегшенням видихнув. Ще б ваш купальник не сподобався, і пояснюй тут, на форумі, чому відмовив панянці. А які це ви фітнес-забігайлівки відвідуєте, де тренерський персонал перебуває на голодному пайку ?? На здоров"ї економити не варто. Ну, чому голодний злидень у трениках із секонду може вас навчити ?? Це все одно, що здавати Максу квартиру - суцільні збитки.
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ihorkyiv
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Додано: Суб 12 жов, 2019 17:04
Читая сегодняшние посты у кого-то еще есть вопросы почему я так поступаю со своим арендодателем? Я просто спасаю его от полного морального разложения, которое ему неизбежно грозит, стоит мне только чуть-чуть расслабиться. Зачем нам в Киеве еще один Игорь или Трибека?
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Додано: Суб 12 жов, 2019 17:43
airmax78 написав:
Читая сегодняшние посты у кого-то еще есть вопросы почему я так поступаю со своим арендодателем? Я просто спасаю его от полного морального разложения, которое ему неизбежно грозит, стоит мне только чуть-чуть расслабиться. Зачем нам в Киеве еще один Игорь или Трибека?
у Трибеки четкая цель - ждем РАКЕТУ, на ней и улетаем.
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investorkiev
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Додано: Суб 12 жов, 2019 21:45
airmax78 написав: rjkz написав:
Макс, в Киеве, конечно, наштамповали ульев и пчелы разлетаются на другие пасеки, но те, которые есть, стоят перед выбором - или платить меньше рент за старые улья, но линять хитином за отопление ульев зимой или платить больше рент за новые улья, но меньше за отопление. Так что выбор есть на самом деле. А то, что пчелы летят за бугор не имеет к арендодателям ну совсем никакого отношения. В стране токсичная социальная экология. Шопаделать. На других пасеках и экология чище и кормят лучше. И наших пчел принимают с бОльшим удовольствием чем трутней с южных пасек. Наши трудятся и имеют результат. Негласно за наших пчел чуть-ли не дерутся. Это правда. Тот кто не получит наших пчел - получит южных трутней. Это межпасековое соглашение есть такое, которое квотирует размеры перемещения пчел из неблагополучных пасек. Поэтому уж если выбирать, то предпочитают лучших. На одной известной нам с Вами пасеке самый низкий уровень безработицы за последние 50+ лет и в одном из самых больших городов мира (ой, мы-же про пасеки!...пардон) сейчас минималка (которую платят на старте за самую неквалифицированную работу, фактически от нее отталкиваются) 15 баксов в час...120 баксов в день...2640 баксофф в месяц...минимум!!!! при сопоставимой стоимости жизни с пасекой на берегах Днепра. Помните, я несколько раз писал о знакомой медсестре? Здесь в меня чуть ли не тапки летели. Вот недавно с ней опять общался...она сейчас там не работает, но продолжает поддерживать отношения...ее позиция сейчас в том самом госпитале оплачивается от минимум 90 куе в год, а когда-то она 4 куе в месяц получала сразу после колледжа ( и мне никто не верил) 3 месяца испытательного срока, потом с овертаймами и лонгауэрами 7 куе. В месяц. Сейчас базовая не менее 7,5 без стажа и всяких переработок и надбавок за всякие допдипломы и пр.....И сравните с нашей "пасекой".
Из всего этого длинного текста два простых вывода: пчел надо беречь и ценить, зимой подкармливать. Народ, который не хочет кормить своих пчел - рано или поздно будет кормить чужих (диких африканских например).
Краткость - сестра таланта, но родственники бывают разные.
В достроенном недострое дофига африканских пчел, с БВ и даже не знаю откуда англоговорящих бледнолицых немного.
МЫ, лендлорды, люди прогрессивные! Нам чужды проявления ксенофобии и рассовой дискриминации! Мы за денежные знаки в любых их проявления! Да здравствует мир во всем мире! Лендлорды всех стран, соединяйтесь! Мир,труд, май, июнь, июль, август! Лендлорд жил, лендлорд жив, лендлорд будет жить!
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rjkz
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