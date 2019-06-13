Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Я могу позволить себе отдыхать с тренерами и тренершами из фитнесов (под настроение выбираю себе), там такие горячие штучки, что ох и ах! И при этом на голодном пайке - последний раз накачанное тело жаловалось что попало в рабство- взяло кредит на 50тыс грн, денежки отоварило на новый айфончик и шмотки, а платить нечем, без перспектив к погашению. Пришлось укрыть от коллекторов в теплых краях...
А які це ви фітнес-забігайлівки відвідуєте, де тренерський персонал перебуває на голодному пайку ??
Действительно, недавно сдавал 1к на Оболони тренеру с Петровки: несмотря на недавнее бегство из ЛДНР, Insight под попой, и никаких проблем с копеечными кредитами. 9тыс+комм на аренду- легко.
artlife написав:Вы знаете, я тоже в этом году был в Копенгагене. Да, был удивлен. Пока не почитал статистику. Средняя зарплата в Дании после всех налогов 3100 евро. То есть, 83 тыс грн. в месяц. В 8 раз выше средней зарплаты по Украине. Делим приведенные Вами цены на 8:
Вы умудрились прочитать, не читая. Я выше там же написал, что нельзя одними продуктами мерить. Самая большая разница - стоимость услуг (чем больше в них ручного труда, тем дороже), недвижимость.
И, кстати, если и делить, то на реальную среднюю ЗП по Киеву, это ж цены из центра Копенгагена. Потому делить нужно не на 8, а примерно на 4-5.
Ну и уж чего-чего, а заявлять, что в самой счастливой стране мира тот же уровень жизни, что и в Украине, я совсем не собирался.
Нет, я всё внимательно прочитал. Я поделил среднюю зарплату по Дании на среднюю зарплату по Украине. В 8 раз. Да, если взять цены не из центра Копенгагена, а средние цены по Дании, они были бы еще ниже. И да, цены на услуги там заоблачные. Сужу по ценам на отель и рестораны. Но если поделить их на 8, то не всё так плохо в датском королевстве.
Даули, разгорячась и чувствуя преимущество на своей стороне, стал задавать мне вопросы, которые, по его мнению, должны были меня сокрушить и на которые действительно не легко было ответить:
— А какое жалованье, брат, получает в твоей стране управляющий, дворецкий, конюх, пастух, свинопас?
— Двадцать пять мильрейсов в день; иначе говоря, четверть цента.
Лицо кузнеца засияло от удовольствия. Он сказал:
— У нас они получают вдвое! А сколько зарабатывают ремесленники — плотник, каменщик, маляр, кузнец?
— В среднем пятьдесят мильрейсов; полцента в день.
— Хо-хо! У нас они зарабатывают сто! У нас хороший ремесленник всегда может заработать цент в день! Я не говорю о портных, но остальные всегда могут заработать цент в день, а в хорошие времена и больше — до ста десяти и даже до ста пятнадцати мильрейсов в день. Я сам в течение всей прошлой недели платил по сто пятнадцати. Да здравствует протекционизм, долой свободу торговли!
Его лицо сияло, как солнце. Но я не сдался. Я только взял свой молот для забивания свай и в течение пятнадцати минут вбивал кузнеца в землю, да так, что он весь туда ушел, даже макушка не торчала. Вот как я начал.
Я спросил:
— Сколько вы платите за фунт соли?
— Сто мильрейсов.
— Мы платим сорок. Сколько вы платите за баранину и говядину в те дни, когда едите мясо?
Намек попал в цель: кузнец покраснел.
— Цена меняется, но незначительно; скажем, семьдесят пять мильрейсов за фунт.
— Мы платим тридцать три. Сколько вы платите за яйца?
— Пятьдесят мильрейсов за дюжину.
— Мы платим двадцать. Сколько вы платите за пиво?
— Пинта стоит восемь с половиной мильрейсов.
— Мы платим четыре; двадцать пять бутылок на цент. Сколько вы платите за пшеницу?
— Бушель стоит девятьсот мильрейсов.
— Мы платим четыреста. Сколько у вас стоит мужская куртка из сермяги?
— Тринадцать центов.
— А у нас шесть. А платье для жены рабочего или ремесленника?
— Мы платим восемь центов четыре милля.
— Вот, обрати внимание на разницу: вы платите за него восемь центов и четыре милля, а мы всего четыре цента.
Я решил, что пора нанести удар. Я сказал:
— Теперь погляди, дорогой друг, чего стоят ваши большие заработки, которыми ты хвастался минуту назад. — И я со спокойным удовлетворением обвел всех глазами, сознавая, что связал противника по рукам и ногам, да так, что он этого даже не заметил. — Вот что стало с вашими прославленными высокими заработками. Теперь ты видишь, что все они дутые.
Не знаю, поверите ли вы мне, но он только удивился, не больше! Он ничего не понял, не заметил, что ему расставили ловушку, что он сидит в западне. Я готов был убить его, так я рассердился.
PS Написано всего 124 года назад.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Суб 12 жов, 2019 23:21, всього редагувалось 1 раз.
ihorkyiv написав:На початку жовтня повернувся з Шарму. Якою дрібнотою здавалося там усе, що обговорюється на цьому форумі, у порівнянні з красою біоти коралового рифу. )) За останній тиждень паралельно з кліматичною адаптацією психічно навернувся до реалій (привіт Максу): поки я розрізав лазурні води Червоного моря брасом, кролем, батерфляєм, мої орендарі до зпітніння чола заробляли грошенята для чергового траншу до моєї кишені. За чотири-п"ять днів мені знову вирушати у подорож районами столиці задля збирання ренти. У вересні усі клієнти подовжили договори на чергові пів року, чим убезпечили мене від токсичної дози осінньої депресії, пов"язанної з можливим процесом підготовки і здавання квартир. Перебуваючи нещодавно на Синаї, поцікавився вартістю житла у Шармі: від 300 доларів за метр, зарплата 250-300 баксів, в окремих районах міста вразив злиденних вигляд квартир у дво-триповерхових панельках. У попередні роки цього не помічав, бо здебільшого відвідував район Наама-Бей. Араби у готелях, як і раніше, ласі на долари: дай пару разів на чай і він - твій раб. Бачу, на гілці нічого не змінилося - традиційно обговорюється "зубожіння" в Україні у порівнянні з більш розвинутими "вуликами". Вчергове зауважу: враховуйте ПКС (паритет купівельної спроможності) долара у нашому і закордонних "вуликах". Щоб у США жити так, як живе українець у своїй країні на 1000 доларів, американцю слід мати місячний дохід у 3400-3600 баксів. Це ж стосується і німеччин з франціями. Заробляти, звісно, вигідніше там, але витрачати - тут. Не усе так погано в Українському королівстві. "У багатьох українців, як і загалом в іноземців, перебільшене уявлення про спроможність американців. Реальність же така, що розрив між багатими і бідними у Штатах величезний. Більшість американців не має грошей (або вільного від роботи часу) на заокеанські подорожі. Більшості вистачає тільки на життя. Так, у Штатах чимало заможних людей, але дослідження, проведене GoBankingRates, продемонструвало, що у 58% американців не набереться і $1.000 заощаджень. Цей контраст особливо помітний у Каліфорнії. Водночас, коли на узбережжі озера Тахо і в Сан-Франциско повно багатіїв, центральні області штату переживають занепад. Якби хтось із України переїхав у одне з відсталих міст центральної долини Каліфорнії, наприклад, у Мерісвілл, йому б до смерті захотілося повернутися до Києва — такого модного й сучасного". https://nv.ua/ukr/opinion/podorozh-v-ss ... 47511.html
Красивый текст, но насчет США...Вы просто поедьте туда на пару неделек. Сначала как турист. Покатайтесь по стране...заодно поймете почему американцы редко ездят забугор (на самом деле не редко, но значительная часть предпочитает путешестовать по США, Мексике и Канаде. Мексика - это морской курорт, Канада - безумно красивая природа, но в целом скучно. В США есть все и чтобы все это объездить и посмотреть надо уйма времени. На остальное не сильно много останется). Потом приедьте на чуть бОльший срок. Просто пожить. Потом напишите свои впечатления. Почему-то только до 2-3%% людей, переехавших туда на ПМЖ, возвращаются обратно. И как правило, это люди с офигенной короной, которым просто претит, что вот они в условном Киеве такие крутые и успешные были, а там они как все. Ни тачкой ни последним яфоном никого не удивишь и никому до этого нет дела. Ну есть такая порода людей, которым важно видеть не как им хорошо, а как другим плохо.
investorkiev написав:Фейслесс, а что неправильного в фразе: «Украина - это на 80% такие конотопы» в ответ на ваш пост?
Это бред собачий, что тут непонятно
В чем бред-то? 85, а не 80%?
Раньше был «Киев Фейслеса», теперь уже «Украина Фейслеса» ))
Целая страна, где 50% населения не имеет доступа к нормальным медицинским услугам, где ужасающая безработица (40% - люди вынуждены уехать дупомоями, их около 8.5 млн человек, а может и больше).
Страна, где существует такое понятие как «трудовая бедность» - это когда ты официально работаешь на работе (например почтальен Укрпочты, учителем в сельской школе и т.д) - а все равно живешь в бедности - денег не хватает на полноценный рацион, одежду и оплату комунальных.
Я лично рад, что живу в Киеве, а не в «Украине Фейслеса»- в сотнях конотопов и вымирающих сел )))
ihorkyiv написав: Щоб у США жити так, як живе українець у своїй країні на 1000 доларів, американцю слід мати місячний дохід у 3400-3600 баксів. Це ж стосується і німеччин з франціями. Заробляти, звісно, вигідніше там, але витрачати - тут. Не усе так погано в Українському королівстві.
Вспомнилась передача на УТ-1, которая называлась "Не все так погано у нашому домі". В мае пришлось пожить 2 недели в Баварии... Цены на одежду и большинство продуктов питания, за исключением некоторых позиций, такие же или ниже, чем в Киеве. И это в Баварии. Думаю, тут Вам еще накидают фактов из Польши. В общем, продолжайте вещать.
Коллега уже давно живёт во Франкфурте. Продукты, одежда - это ещё совсем не показатель. Жилье, все виды услуг - вот это совсем другой мир и другие масштабы. Качество жизни пересичного немца примерно на уровне, или чуть лучше, чем у киевлянина, зарабатывающего несколько больше среднего - конечно, лучше, чем у пересичного украинца в вакууме, но и никаких кисельных берегов, как некоторые любят сочинять. Примерно то же во Франции - дорогая аренда, очень дорогие коммунальные (жестчайшая по украинским меркам экономия воды), дорогие услуги. Продукты дороже, но не пропорционально всему остальному. Был недавно в Копенгагене. Чашечка кофе 25-30 крон, бутылка воды в городе (в супермаркете, конечно, дешевле) 19-20 крон, бургер в недорогом уличном кафе 99 крон, обычный литр кефира в магазине 20 крон, йогурт (литр) от 15 до 28 крон. Килограмм слив 15 крон, дыни 22 кроны за кг. Да, есть сетевые магазины и подешевле, но разница в цене это как между Сильпо и АТБ. Обычное пиво в супермаркете чуть дешевле молока Курс кроны сейчас 3.68, для справки. А вот та же одежда - да, цены сравнимы с нашими в ТЦ
Есть страны с высоким уровнем доходов и высоким уровнем расходов (например, Дания), есть страны с высоким уровнем доходов и низким (относительно этого уровня) уровнем расходов (например, США, Австралия, Канада (но это притянутый достаточно пример)), есть стран с низким уровнем доходов и высоким уровнем расходов (Украина). Почему Вы вдруг сравниваете одну из самых дорогущих стран Европы с Украиной - я не знаю (но догадываюсь). Почему не сравнить страну с высокими доходами и низкими (относительно) расходами с "самой бедной страной Европы" (это не мое утверждение, а МВФ и Всемирного Банка)?
ihorkyiv написав: Якби хтось із України переїхав у одне з відсталих міст центральної долини Каліфорнії, наприклад, у Мерісвілл, йому б до смерті захотілося повернутися до Києва — такого модного й сучасного".
По-моему, это какое-то натягивание совы на глобус. "Одне з відсталих міст центральної долини Каліфорнії, наприклад, Мерісвілл" надо сравнивать не с Киевом, а, например, с Конотопом.
Да оставьте Конотоп в покое. И сравнивать его с любым городом в Калифорнии вообще смешно. Если отправиться в Конотоп сейчас, не то, что Киев, Черкассы покажутся средоточием цивилизации
Все правильно Ваш оппонент говорит. Киев сравнивайте с Нью-Йорком (самый большой финансово активный город Украины с аналогичным в США), а Мерисвилл с условным задрючинском или Конотопом.
Faceless написав: Нет, я всё внимательно прочитал. Я поделил среднюю зарплату по Дании на среднюю зарплату по Украине. В 8 раз. Да, если взять цены не из центра Копенгагена, а средние цены по Дании, они были бы еще ниже. И да, цены на услуги там заоблачные. Сужу по ценам на отель и рестораны. Но если поделить их на 8, то не всё так плохо в датском королевстве.
Даули, разгорячась и чувствуя преимущество на своей стороне, стал задавать мне вопросы, которые, по его мнению, должны были меня сокрушить и на которые действительно не легко было ответить:
— А какое жалованье, брат, получает в твоей стране управляющий, дворецкий, конюх, пастух, свинопас?
— Двадцать пять мильрейсов в день; иначе говоря, четверть цента.
Лицо кузнеца засияло от удовольствия. Он сказал:
— У нас они получают вдвое! А сколько зарабатывают ремесленники — плотник, каменщик, маляр, кузнец?
— В среднем пятьдесят мильрейсов; полцента в день.
— Хо-хо! У нас они зарабатывают сто! У нас хороший ремесленник всегда может заработать цент в день! Я не говорю о портных, но остальные всегда могут заработать цент в день, а в хорошие времена и больше — до ста десяти и даже до ста пятнадцати мильрейсов в день. Я сам в течение всей прошлой недели платил по сто пятнадцати. Да здравствует протекционизм, долой свободу торговли!
Его лицо сияло, как солнце. Но я не сдался. Я только взял свой молот для забивания свай и в течение пятнадцати минут вбивал кузнеца в землю, да так, что он весь туда ушел, даже макушка не торчала. Вот как я начал.
Я спросил:
— Сколько вы платите за фунт соли?
— Сто мильрейсов.
— Мы платим сорок. Сколько вы платите за баранину и говядину в те дни, когда едите мясо?
Намек попал в цель: кузнец покраснел.
— Цена меняется, но незначительно; скажем, семьдесят пять мильрейсов за фунт.
— Мы платим тридцать три. Сколько вы платите за яйца?
— Пятьдесят мильрейсов за дюжину.
— Мы платим двадцать. Сколько вы платите за пиво?
— Пинта стоит восемь с половиной мильрейсов.
— Мы платим четыре; двадцать пять бутылок на цент. Сколько вы платите за пшеницу?
— Бушель стоит девятьсот мильрейсов.
— Мы платим четыреста. Сколько у вас стоит мужская куртка из сермяги?
— Тринадцать центов.
— А у нас шесть. А платье для жены рабочего или ремесленника?
— Мы платим восемь центов четыре милля.
— Вот, обрати внимание на разницу: вы платите за него восемь центов и четыре милля, а мы всего четыре цента.
Я решил, что пора нанести удар. Я сказал:
— Теперь погляди, дорогой друг, чего стоят ваши большие заработки, которыми ты хвастался минуту назад. — И я со спокойным удовлетворением обвел всех глазами, сознавая, что связал противника по рукам и ногам, да так, что он этого даже не заметил. — Вот что стало с вашими прославленными высокими заработками. Теперь ты видишь, что все они дутые.
Не знаю, поверите ли вы мне, но он только удивился, не больше! Он ничего не понял, не заметил, что ему расставили ловушку, что он сидит в западне. Я готов был убить его, так я рассердился.
PS Написано всего 124 года назад.
Мораль понятна, но, к сожалению, в Украине сейчас ситуация, когда бОльшие расходы и меньшие доходы. Если раньше закрытые для украинской продукции рынки ЕС, вынуждали конкурировать производителей на внутренних рынках, то сейчас приоритет на завоевание западных рынков, на внутренний-же можно просто или забить или выставлять европейский ценник. Доходы-же пересичного особо не увеличились. Немного отросли из-за глубочайшего падения 2014-2016 гг. В баксах, ессесно.