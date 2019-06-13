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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1660166116621663

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 63
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 09:31

  investorkiev написав:
  Faceless написав:Да оставьте Конотоп в покое. И сравнивать его с любым городом в Калифорнии вообще смешно. Если отправиться в Конотоп сейчас, не то, что Киев, Черкассы покажутся средоточием цивилизации

Фейслесс, а чего вы трете мой вам ответ?

Что неправильного в фразе: «Украина - это на 80% такие конотопы» в ответ на ваш пост?


Фейслес, коли Ви в останній раз були в укро-райцентрах? А в укро-селах???

Відїдьте від Києва на 200 км, зверніть з траси - і там побачите реальний рівень життя.

Вибачте, пора знімати рожеві окуляри!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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