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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 жов, 2019 09:31
investorkiev написав: Faceless написав:
Да оставьте Конотоп в покое. И сравнивать его с любым городом в Калифорнии вообще смешно. Если отправиться в Конотоп сейчас, не то, что Киев, Черкассы покажутся средоточием цивилизации
Фейслесс, а чего вы трете мой вам ответ?
Что неправильного в фразе: «Украина - это на 80% такие конотопы» в ответ на ваш пост?
Фейслес, коли Ви в останній раз були в укро-райцентрах? А в укро-селах???
Відїдьте від Києва на 200 км, зверніть з траси - і там побачите реальний рівень життя.
Вибачте, пора знімати рожеві окуляри!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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