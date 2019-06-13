RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1660166116621663

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 63
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 09:31

  investorkiev написав:
  Faceless написав:Да оставьте Конотоп в покое. И сравнивать его с любым городом в Калифорнии вообще смешно. Если отправиться в Конотоп сейчас, не то, что Киев, Черкассы покажутся средоточием цивилизации

Фейслесс, а чего вы трете мой вам ответ?

Что неправильного в фразе: «Украина - это на 80% такие конотопы» в ответ на ваш пост?


Фейслес, коли Ви в останній раз були в укро-райцентрах? А в укро-селах???

Відїдьте від Києва на 200 км, зверніть з траси - і там побачите реальний рівень життя.

Вибачте, пора знімати рожеві окуляри!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20539
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1147 раз.
Подякували: 2128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 10:38

  Frant написав:Фейслес, коли Ви в останній раз були в укро-райцентрах? А в укро-селах???
Відїдьте від Києва на 200 км, зверніть з траси - і там побачите реальний рівень життя.
Вибачте, пора знімати рожеві окуляри!

Нельзя.
Рушится сказка о расцветшем селе и многочисленных мелких фермерах
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2125
З нами з: 29.05.18
Подякував: 81 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 11:18

  shapo написав:
  Frant написав:Фейслес, коли Ви в останній раз були в укро-райцентрах? А в укро-селах???
Відїдьте від Києва на 200 км, зверніть з траси - і там побачите реальний рівень життя.
Вибачте, пора знімати рожеві окуляри!

Нельзя.
Рушится сказка о расцветшем селе и многочисленных мелких фермерах


Я часто общаюсь с приезжими из провинции (работники, арендаторы), и волосы на голове дыбом.

Про тот же Конотоп я рассказывал - арендаторша оттуда была.
У матари инсульт был, кажется- все, медицины там нет, впадают в кому, или просто парализует, родственники просто вынуждены сторожить пока не помрет.
Говорила что в Киеве бы вылечили, но перевезти можно только скорой помощью, поехала бы только коммерческая, а денег на нее нет (хз сколько бы Добробут взял за перевозку из Конотопа).

Приезжал ее сын - лет 10, проблемы с речью - то что абсолютно лечится спец. Медикаментами и упражнениями с логопедами...
Самое яркое впечатление у малого - Макдональдс и большой lcd телевизор в арендной хате.
Реально, я зашел, а малой сидит смотрит мультики. А квартирантка говорит: вы его простите, что не поздоровался - он таких телевизоров не видел (малой жил с родственниками в Конотопе пока мама покоряла столицу).

Так это еще хоть мама приехала в Киев и чтото зарабатывала.... а кто всей семьей прозябает в Конотопе- да в сотнях таких «конотопов» - это днище....
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1112
З нами з: 06.03.19
Подякував: 45 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 11:28

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

... ні, ну все правильно....
- якщо порівнюємо ціеи, то порівеюємо і зарплатню....
... а краще отак:
- скільки штук/одиниць того чи іншого товару можна купити тут і "там"...
- наприклад:
- скільки буханок хліба можна купити тут за нашу сер-зарплату і скільки "там" за їхню сер-зарплату?
- скільки кг цукру?
- олії?
- молока?
- яєць?
- м'яса?
... і т. д.
- те саме і з послугами:
- скільки за стрижку?
- скільки за покладку плитки?
- за комуналь?
... і т. п.

.... і тоді буде вимальовуватись картина - на скільки вигідніше жити там, або тут!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7058
З нами з: 19.10.15
Подякував: 469 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1660166116621663
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moldashavanin і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 2012, 2013, 2014
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
20139 1746816
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2019 11:48
moldashavanin
Через какой банк выгоднее платить за недвижимость 1, 2
DjPavel » Сер 22 сер, 2018 10:12
10 2833
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 21:49
foxluck
Коммерческая или жилая недвижимость? Инвестиция
Viareggio » Чет 13 чер, 2019 22:01
8 1237
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.