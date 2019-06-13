Додано: Нед 13 жов, 2019 11:28

... ні, ну все правильно....

- якщо порівнюємо ціеи, то порівеюємо і зарплатню....

... а краще отак:

- скільки штук/одиниць того чи іншого товару можна купити тут і "там"...

- наприклад:

- скільки буханок хліба можна купити тут за нашу сер-зарплату і скільки "там" за їхню сер-зарплату?

- скільки кг цукру?

- олії?

- молока?

- яєць?

- м'яса?

... і т. д.

- те саме і з послугами:

- скільки за стрижку?

- скільки за покладку плитки?

- за комуналь?

... і т. п.



.... і тоді буде вимальовуватись картина - на скільки вигідніше жити там, або тут!