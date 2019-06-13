shapo написав: Frant написав:
Фейслес, коли Ви в останній раз були в укро-райцентрах? А в укро-селах???
Відїдьте від Києва на 200 км, зверніть з траси - і там побачите реальний рівень життя.
Вибачте, пора знімати рожеві окуляри!
Нельзя.
Рушится сказка о расцветшем селе и многочисленных мелких фермерах
Я часто общаюсь с приезжими из провинции (работники, арендаторы), и волосы на голове дыбом.
Про тот же Конотоп я рассказывал - арендаторша оттуда была.
У матари инсульт был, кажется- все, медицины там нет, впадают в кому, или просто парализует, родственники просто вынуждены сторожить пока не помрет.
Говорила что в Киеве бы вылечили, но перевезти можно только скорой помощью, поехала бы только коммерческая, а денег на нее нет (хз сколько бы Добробут взял за перевозку из Конотопа).
Приезжал ее сын - лет 10, проблемы с речью - то что абсолютно лечится спец. Медикаментами и упражнениями с логопедами...
Самое яркое впечатление у малого - Макдональдс и большой lcd телевизор в арендной хате.
Реально, я зашел, а малой сидит смотрит мультики. А квартирантка говорит: вы его простите, что не поздоровался - он таких телевизоров не видел (малой жил с родственниками в Конотопе пока мама покоряла столицу).
Так это еще хоть мама приехала в Киев и чтото зарабатывала.... а кто всей семьей прозябает в Конотопе- да в сотнях таких «конотопов» - это днище....