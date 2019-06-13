Додано: Суб 12 жов, 2019 23:09

artlife написав: Faceless написав: artlife написав: Вы знаете, я тоже в этом году был в Копенгагене. Да, был удивлен. Пока не почитал статистику. Средняя зарплата в Дании после всех налогов 3100 евро.

То есть, 83 тыс грн. в месяц.

В 8 раз выше средней зарплаты по Украине.

Делим приведенные Вами цены на 8:



Чашка кофе: 14 грн

Бутылка воды: 9 грн

Бургер: 45 грн

Кефир, 1 литр: 9 грн

Йогурт, 1 литр: 13 грн

Сливы, 1 кг: 7 грн

Дыня, 1 кг: 10 грн.

Вы умудрились прочитать, не читая.

Я выше там же написал, что нельзя одними продуктами мерить. Самая большая разница - стоимость услуг (чем больше в них ручного труда, тем дороже), недвижимость.



И, кстати, если и делить, то на реальную среднюю ЗП по Киеву, это ж цены из центра Копенгагена. Потому делить нужно не на 8, а примерно на 4-5.



Ну и уж чего-чего, а заявлять, что в самой счастливой стране мира тот же уровень жизни, что и в Украине, я совсем не собирался. Вы умудрились прочитать, не читая.Я выше там же написал, что нельзя одними продуктами мерить. Самая большая разница - стоимость услуг (чем больше в них ручного труда, тем дороже), недвижимость.И, кстати, если и делить, то на реальную среднюю ЗП по Киеву, это ж цены из центра Копенгагена. Потому делить нужно не на 8, а примерно на 4-5.Ну и уж чего-чего, а заявлять, что в самой счастливой стране мира тот же уровень жизни, что и в Украине, я совсем не собирался.



Нет, я всё внимательно прочитал.

Я поделил среднюю зарплату по Дании на среднюю зарплату по Украине. В 8 раз.

Да, если взять цены не из центра Копенгагена, а средние цены по Дании, они были бы еще ниже.

И да, цены на услуги там заоблачные. Сужу по ценам на отель и рестораны. Но если поделить их на 8, то не всё так плохо в датском королевстве. Нет, я всё внимательно прочитал.Я поделил среднюю зарплату по Дании на среднюю зарплату по Украине. ВДа, если взять цены не из центра Копенгагена, а средние цены по Дании, они были бы еще ниже.И да, цены на услуги там заоблачные. Сужу по ценам на отель и рестораны. Но если поделить их на 8, то не всё так плохо в датском королевстве.

Даули, разгорячась и чувствуя преимущество на своей стороне, стал задавать мне вопросы, которые, по его мнению, должны были меня сокрушить и на которые действительно не легко было ответить:— А какое жалованье, брат, получает в твоей стране управляющий, дворецкий, конюх, пастух, свинопас?— Двадцать пять мильрейсов в день; иначе говоря, четверть цента.Лицо кузнеца засияло от удовольствия. Он сказал:— У нас они получают вдвое! А сколько зарабатывают ремесленники — плотник, каменщик, маляр, кузнец?— В среднем пятьдесят мильрейсов; полцента в день.— Хо-хо! У нас они зарабатывают сто! У нас хороший ремесленник всегда может заработать цент в день! Я не говорю о портных, но остальные всегда могут заработать цент в день, а в хорошие времена и больше — до ста десяти и даже до ста пятнадцати мильрейсов в день. Я сам в течение всей прошлой недели платил по сто пятнадцати. Да здравствует протекционизм, долой свободу торговли!Его лицо сияло, как солнце. Но я не сдался. Я только взял свой молот для забивания свай и в течение пятнадцати минут вбивал кузнеца в землю, да так, что он весь туда ушел, даже макушка не торчала. Вот как я начал.Я спросил:— Сколько вы платите за фунт соли?— Сто мильрейсов.— Мы платим сорок. Сколько вы платите за баранину и говядину в те дни, когда едите мясо?Намек попал в цель: кузнец покраснел.— Цена меняется, но незначительно; скажем, семьдесят пять мильрейсов за фунт.— Мы платим тридцать три. Сколько вы платите за яйца?— Пятьдесят мильрейсов за дюжину.— Мы платим двадцать. Сколько вы платите за пиво?— Пинта стоит восемь с половиной мильрейсов.— Мы платим четыре; двадцать пять бутылок на цент. Сколько вы платите за пшеницу?— Бушель стоит девятьсот мильрейсов.— Мы платим четыреста. Сколько у вас стоит мужская куртка из сермяги?— Тринадцать центов.— А у нас шесть. А платье для жены рабочего или ремесленника?— Мы платим восемь центов четыре милля.— Вот, обрати внимание на разницу: вы платите за него восемь центов и четыре милля, а мы всего четыре цента.Я решил, что пора нанести удар. Я сказал:— Теперь погляди, дорогой друг, чего стоят ваши большие заработки, которыми ты хвастался минуту назад. — И я со спокойным удовлетворением обвел всех глазами, сознавая, что связал противника по рукам и ногам, да так, что он этого даже не заметил. — Вот что стало с вашими прославленными высокими заработками. Теперь ты видишь, что все они дутые.Не знаю, поверите ли вы мне, но он только удивился, не больше! Он ничего не понял, не заметил, что ему расставили ловушку, что он сидит в западне. Я готов был убить его, так я рассердился.PS Написано всего 124 года назад.