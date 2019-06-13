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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 13 жов, 2019 22:06
rjkz написав:
Есть страны с высоким уровнем доходов и высоким уровнем расходов (например, Дания), есть страны с высоким уровнем доходов и низким (относительно этого уровня) уровнем расходов (например, США, Австралия, Канада (но это притянутый достаточно пример)), есть стран с низким уровнем доходов и высоким уровнем расходов (Украина).
Почему Вы вдруг сравниваете одну из самых дорогущих стран Европы с Украиной - я не знаю (но догадываюсь). Почему не сравнить страну с высокими доходами и низкими (относительно) расходами с "самой бедной страной Европы" (это не мое утверждение, а МВФ и Всемирного Банка)?
В 90% жодна з вказаних країн не дозволяє умовному ІТнику мати більше в руках, чим в Україні, де в нього життя с "высокими доходами и низкими (относительно) расходами "
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 13 жов, 2019 22:09
change_pm написав: kingkongovets написав:
если беня сдаст страну путину - а к этому все и идет
Vlad442 написав:
Кто будет лепить и за какие деньги? Вырастут доходы до уровня Восточной Европы, вырастет себестоимость строительства.
Повторения строительного бума 14-16 не будет. Рабочий из БЦ считает зарплата минус аренда в Киеве и в Кракове.
- то сюда хлынут и российские деньги и стройкомпании
а за ними - буряты, кавказоиды, таджики и прочие братские народы
такшо будет и кому строить и для кого
и эти то уж точно не будут париться ни архитектурой, ни сбережением исторического облика и нынешние строительные скандалы типа патриотики на озерах покажутся детским лепетом
зы: с другой стороны вариант с возможным очередным витком гражданского противостояния и неизбежного в таком случае российского вторжения
надолго загонит цены в гетто на окраинах под плинтус
Почему то ракетчики ваше сообщение пропустили. Имхо, зря.
Во всех вариантах, мы один на один с рашей. Никто за нас ни воевать, ни с коррупцией / несправеливостью бороться не будет.
Вполне возможен такой вариант :
- беня сдаст страну путину
- вариант с возможным очередным витком гражданского противостояния
- неизбежного в таком случае российского вторжения- распад державы по Днепру
Ваши цитаты поставил в последовательность + отсебятина.
Я бы все свое в Киеве продал, но не могу, семья живет. Не верю я в текущей обстановке с позитивный исход.
зы. А если вдруг со Штатами что-то случится, импичмент, путч, природная катастрофа, нам сразу же пипец. Раша мгновенно начнет войну.
зрадофіл детектед
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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1
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