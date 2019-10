Додано: Пон 14 жов, 2019 10:16

Хомякоид написав: Перешел в питании на красную рыбку. Всем советую. Перешел в питании на красную рыбку. Всем советую.



нет уж - травись сам)

это самая токсичная еда из всех возможных, смачного нет уж - травись сам)это самая токсичная еда из всех возможных, смачного

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.