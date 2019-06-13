Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Есть страны с высоким уровнем доходов и высоким уровнем расходов (например, Дания), есть страны с высоким уровнем доходов и низким (относительно этого уровня) уровнем расходов (например, США, Австралия, Канада (но это притянутый достаточно пример)), есть стран с низким уровнем доходов и высоким уровнем расходов (Украина). Почему Вы вдруг сравниваете одну из самых дорогущих стран Европы с Украиной - я не знаю (но догадываюсь). Почему не сравнить страну с высокими доходами и низкими (относительно) расходами с "самой бедной страной Европы" (это не мое утверждение, а МВФ и Всемирного Банка)?
В 90% жодна з вказаних країн не дозволяє умовному ІТнику мати більше в руках, чим в Україні, де в нього життя с "высокими доходами и низкими (относительно) расходами "
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Vlad442 написав:Кто будет лепить и за какие деньги? Вырастут доходы до уровня Восточной Европы, вырастет себестоимость строительства. Повторения строительного бума 14-16 не будет. Рабочий из БЦ считает зарплата минус аренда в Киеве и в Кракове.
если беня сдаст страну путину - а к этому все и идет - то сюда хлынут и российские деньги и стройкомпании а за ними - буряты, кавказоиды, таджики и прочие братские народы такшо будет и кому строить и для кого и эти то уж точно не будут париться ни архитектурой, ни сбережением исторического облика и нынешние строительные скандалы типа патриотики на озерах покажутся детским лепетом
зы: с другой стороны вариант с возможным очередным витком гражданского противостояния и неизбежного в таком случае российского вторжения надолго загонит цены в гетто на окраинах под плинтус
Почему то ракетчики ваше сообщение пропустили. Имхо, зря.
Во всех вариантах, мы один на один с рашей. Никто за нас ни воевать, ни с коррупцией / несправеливостью бороться не будет.
Вполне возможен такой вариант : - беня сдаст страну путину - вариант с возможным очередным витком гражданского противостояния - неизбежного в таком случае российского вторжения - распад державы по Днепру
Ваши цитаты поставил в последовательность + отсебятина.
Я бы все свое в Киеве продал, но не могу, семья живет. Не верю я в текущей обстановке с позитивный исход.
зы. А если вдруг со Штатами что-то случится, импичмент, путч, природная катастрофа, нам сразу же пипец. Раша мгновенно начнет войну.
зрадофіл детектед
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
UA написав:Высокий сезон закончился. В октябре на рынок вышло много квартир, из которых выехали квартиранты несогласные с повышением ставки аренды. Тактика озвучивать повышение ставки аренды в начале августа, кажется более разумной.
Далі - буде ще гірше.
Новобудів повно. Лише недобудів в Києві 30 будинків. Демографія - в мінусі Тому попит на житло - однозначно буде знижуватись.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
UA написав:Высокий сезон закончился. В октябре на рынок вышло много квартир, из которых выехали квартиранты несогласные с повышением ставки аренды. Тактика озвучивать повышение ставки аренды в начале августа, кажется более разумной.
Далі - буде ще гірше.
Новобудів повно. Лише недобудів в Києві 30 будинків. Демографія - в мінусі Тому попит на житло - однозначно буде знижуватись.
а ще пригород, який по кількості новобудов переважає Київ
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
UA написав:Высокий сезон закончился. В октябре на рынок вышло много квартир, из которых выехали квартиранты несогласные с повышением ставки аренды. Тактика озвучивать повышение ставки аренды в начале августа, кажется более разумной.
Далі - буде ще гірше.
Новобудів повно. Лише недобудів в Києві 30 будинків. Демографія - в мінусі Тому попит на житло - однозначно буде знижуватись.
Не вижу спада.
Наоборот - с временным лагом подтягиваются люди на работу в правительство- знаю что среди знакомых лендлордов уже 2 таких квартиранта появилось - платят выше среднего по рынку - не особо торгуются. Все из Днепра.
ihorkyiv написав: Щоб у США жити так, як живе українець у своїй країні на 1000 доларів, американцю слід мати місячний дохід у 3400-3600 баксів. Це ж стосується і німеччин з франціями. Заробляти, звісно, вигідніше там, але витрачати - тут. Не усе так погано в Українському королівстві.
Вспомнилась передача на УТ-1, которая называлась "Не все так погано у нашому домі". В мае пришлось пожить 2 недели в Баварии... Цены на одежду и большинство продуктов питания, за исключением некоторых позиций, такие же или ниже, чем в Киеве. И это в Баварии. Думаю, тут Вам еще накидают фактов из Польши. В общем, продолжайте вещать.
Коллега уже давно живёт во Франкфурте. Продукты, одежда - это ещё совсем не показатель. Жилье, все виды услуг - вот это совсем другой мир и другие масштабы. Качество жизни пересичного немца примерно на уровне, или чуть лучше, чем у киевлянина, зарабатывающего несколько больше среднего - конечно, лучше, чем у пересичного украинца в вакууме, но и никаких кисельных берегов, как некоторые любят сочинять. Примерно то же во Франции - дорогая аренда, очень дорогие коммунальные (жестчайшая по украинским меркам экономия воды), дорогие услуги. Продукты дороже, но не пропорционально всему остальному. Был недавно в Копенгагене. Чашечка кофе 25-30 крон, бутылка воды в городе (в супермаркете, конечно, дешевле) 19-20 крон, бургер в недорогом уличном кафе 99 крон, обычный литр кефира в магазине 20 крон, йогурт (литр) от 15 до 28 крон. Килограмм слив 15 крон, дыни 22 кроны за кг. Да, есть сетевые магазины и подешевле, но разница в цене это как между Сильпо и АТБ. Обычное пиво в супермаркете чуть дешевле молока Курс кроны сейчас 3.68, для справки. А вот та же одежда - да, цены сравнимы с нашими в ТЦ
Не знаю как там во Франции и Франкфурте, не бывал. А вот студент работающий 1-2 дня и проживающий в Баварии не в Мюнхене, может платить все счета и питаться на порядок лучше чем офисный планктон с Киова. Уж поверьте мне. Имею достаточный опыт там и там. Перешел в питании на красную рыбку. Всем советую.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид написав: Перешел в питании на красную рыбку. Всем советую.
нет уж - травись сам) это самая токсичная еда из всех возможных, смачного
Ну да, норвежский лосось самая токсичная еда. Конг не перестает меня удивлять.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )