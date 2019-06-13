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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1661166216631664>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 63
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 22:06

  rjkz написав:Есть страны с высоким уровнем доходов и высоким уровнем расходов (например, Дания), есть страны с высоким уровнем доходов и низким (относительно этого уровня) уровнем расходов (например, США, Австралия, Канада (но это притянутый достаточно пример)), есть стран с низким уровнем доходов и высоким уровнем расходов (Украина).
Почему Вы вдруг сравниваете одну из самых дорогущих стран Европы с Украиной - я не знаю (но догадываюсь). Почему не сравнить страну с высокими доходами и низкими (относительно) расходами с "самой бедной страной Европы" (это не мое утверждение, а МВФ и Всемирного Банка)?

В 90% жодна з вказаних країн не дозволяє умовному ІТнику мати більше в руках, чим в Україні, де в нього життя с "высокими доходами и низкими (относительно) расходами "
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 22:09

  change_pm написав:
  kingkongovets написав:
  Vlad442 написав:Кто будет лепить и за какие деньги? Вырастут доходы до уровня Восточной Европы, вырастет себестоимость строительства.
Повторения строительного бума 14-16 не будет. Рабочий из БЦ считает зарплата минус аренда в Киеве и в Кракове.


если беня сдаст страну путину - а к этому все и идет - то сюда хлынут и российские деньги и стройкомпании
а за ними - буряты, кавказоиды, таджики и прочие братские народы
такшо будет и кому строить и для кого
и эти то уж точно не будут париться ни архитектурой, ни сбережением исторического облика и нынешние строительные скандалы типа патриотики на озерах покажутся детским лепетом

зы: с другой стороны вариант с возможным очередным витком гражданского противостояния и неизбежного в таком случае российского вторжения надолго загонит цены в гетто на окраинах под плинтус


Почему то ракетчики ваше сообщение пропустили. Имхо, зря.

Во всех вариантах, мы один на один с рашей. Никто за нас ни воевать, ни с коррупцией / несправеливостью бороться не будет.

Вполне возможен такой вариант :
- беня сдаст страну путину
- вариант с возможным очередным витком гражданского противостояния
- неизбежного в таком случае российского вторжения
- распад державы по Днепру

Ваши цитаты поставил в последовательность + отсебятина.

Я бы все свое в Киеве продал, но не могу, семья живет. Не верю я в текущей обстановке с позитивный исход.

зы. А если вдруг со Штатами что-то случится, импичмент, путч, природная катастрофа, нам сразу же пипец. Раша мгновенно начнет войну.

зрадофіл детектед
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 09:21

  UA написав:Высокий сезон закончился.
В октябре на рынок вышло много квартир, из которых выехали квартиранты несогласные с повышением ставки аренды.
Тактика озвучивать повышение ставки аренды в начале августа, кажется более разумной.


Далі - буде ще гірше.

Новобудів повно.
Лише недобудів в Києві 30 будинків.
Демографія - в мінусі
Тому попит на житло - однозначно буде знижуватись.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 09:40

  Frant написав:
  UA написав:Высокий сезон закончился.
В октябре на рынок вышло много квартир, из которых выехали квартиранты несогласные с повышением ставки аренды.
Тактика озвучивать повышение ставки аренды в начале августа, кажется более разумной.


Далі - буде ще гірше.

Новобудів повно.
Лише недобудів в Києві 30 будинків.
Демографія - в мінусі
Тому попит на житло - однозначно буде знижуватись.

а ще пригород, який по кількості новобудов переважає Київ
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 09:44

  Frant написав:
  UA написав:Высокий сезон закончился.
В октябре на рынок вышло много квартир, из которых выехали квартиранты несогласные с повышением ставки аренды.
Тактика озвучивать повышение ставки аренды в начале августа, кажется более разумной.


Далі - буде ще гірше.

Новобудів повно.
Лише недобудів в Києві 30 будинків.
Демографія - в мінусі
Тому попит на житло - однозначно буде знижуватись.


Не вижу спада.

Наоборот - с временным лагом подтягиваются люди на работу в правительство- знаю что среди знакомых лендлордов уже 2 таких квартиранта появилось - платят выше среднего по рынку - не особо торгуются. Все из Днепра.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 10:09

  Faceless написав:
artlife написав:
  ihorkyiv написав: Щоб у США жити так, як живе українець у своїй країні на 1000 доларів, американцю слід мати місячний дохід у 3400-3600 баксів. Це ж стосується і німеччин з франціями. Заробляти, звісно, вигідніше там, але витрачати - тут. Не усе так погано в Українському королівстві.


Вспомнилась передача на УТ-1, которая называлась "Не все так погано у нашому домі".
В мае пришлось пожить 2 недели в Баварии... Цены на одежду и большинство продуктов питания, за исключением некоторых позиций, такие же или ниже, чем в Киеве. И это в Баварии. Думаю, тут Вам еще накидают фактов из Польши.
В общем, продолжайте вещать.


Коллега уже давно живёт во Франкфурте. Продукты, одежда - это ещё совсем не показатель. Жилье, все виды услуг - вот это совсем другой мир и другие масштабы. Качество жизни пересичного немца примерно на уровне, или чуть лучше, чем у киевлянина, зарабатывающего несколько больше среднего - конечно, лучше, чем у пересичного украинца в вакууме, но и никаких кисельных берегов, как некоторые любят сочинять.
Примерно то же во Франции - дорогая аренда, очень дорогие коммунальные (жестчайшая по украинским меркам экономия воды), дорогие услуги. Продукты дороже, но не пропорционально всему остальному.
Был недавно в Копенгагене. Чашечка кофе 25-30 крон, бутылка воды в городе (в супермаркете, конечно, дешевле) 19-20 крон, бургер в недорогом уличном кафе 99 крон, обычный литр кефира в магазине 20 крон, йогурт (литр) от 15 до 28 крон. Килограмм слив 15 крон, дыни 22 кроны за кг. Да, есть сетевые магазины и подешевле, но разница в цене это как между Сильпо и АТБ. Обычное пиво в супермаркете чуть дешевле молока :)
Курс кроны сейчас 3.68, для справки.
А вот та же одежда - да, цены сравнимы с нашими в ТЦ


Не знаю как там во Франции и Франкфурте, не бывал.
А вот студент работающий 1-2 дня и проживающий в Баварии не в Мюнхене, может платить все счета и питаться на порядок лучше чем офисный планктон с Киова.
Уж поверьте мне. Имею достаточный опыт там и там.
Перешел в питании на красную рыбку. Всем советую. Зображення
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 10:16

  Хомякоид написав: Перешел в питании на красную рыбку. Всем советую.


нет уж - травись сам)
это самая токсичная еда из всех возможных, смачного :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 11:04

  kingkongovets написав:
  Хомякоид написав: Перешел в питании на красную рыбку. Всем советую.


нет уж - травись сам)
это самая токсичная еда из всех возможных, смачного :mrgreen:


Ну да, норвежский лосось самая токсичная еда.
Конг не перестает меня удивлять.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 11:10

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

С любой морской рыбой после Фукусимы надо поосторожнее быть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 11:45

  Хомякоид написав:
  kingkongovets написав:
  Хомякоид написав: Перешел в питании на красную рыбку. Всем советую.


нет уж - травись сам)
это самая токсичная еда из всех возможных, смачного :mrgreen:


Ну да, норвежский лосось самая токсичная еда.
Конг не перестает меня удивлять.


ну да - именно норвежский лосось, выращенный искусственно
поинтересуйся чем его пичкают и в каких условиях он растет
или ты хочешь сказать шо ты исключительно диким питаешься? :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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