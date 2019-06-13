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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 14 жов, 2019 12:08
Хомякоид написав: kingkongovets написав: Хомякоид написав:
Перешел в питании на красную рыбку. Всем советую.
нет уж - травись сам)
это самая токсичная еда из всех возможных, смачного
Ну да, норвежский лосось самая токсичная еда.
Конг не перестает меня удивлять.
Надо горбушу брать, она в продаже в основном дикая, её нерентабельно выращивать в аквакультуре, потому что мелковата по сравнению с обычным лососем.
Или нерку дикую.
Их даже по цвету видно, у них не яркий матовый цвет "мяса", в отличие от искусственно выращенных лососевых, у которых ярко-оранжевое или ярко-красное.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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