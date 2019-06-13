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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1661166216631664

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 63
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 12:08

  Хомякоид написав:
  kingkongovets написав:
  Хомякоид написав: Перешел в питании на красную рыбку. Всем советую.


нет уж - травись сам)
это самая токсичная еда из всех возможных, смачного :mrgreen:


Ну да, норвежский лосось самая токсичная еда.
Конг не перестает меня удивлять.


Надо горбушу брать, она в продаже в основном дикая, её нерентабельно выращивать в аквакультуре, потому что мелковата по сравнению с обычным лососем.
Или нерку дикую.
Их даже по цвету видно, у них не яркий матовый цвет "мяса", в отличие от искусственно выращенных лососевых, у которых ярко-оранжевое или ярко-красное.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 13:53

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Хомякоид написав:Ну да, норвежский лосось

как то были в гостях норги, увидели в магазе такого лосося, на мое предложение купить категорически отказались мол можно есть только свежевыловленную купленную у рыбаков...

Я лично свежую форель предпочитаю)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 15:47

  kingkongovets написав:
  Хомякоид написав: Перешел в питании на красную рыбку. Всем советую.


нет уж - травись сам)
это самая токсичная еда из всех возможных, смачного :mrgreen:

Сам не любитель но проскакивает, а почему? Типа то, что искуственно выращенное, то не айс?
На сельд переходить что ли.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 15:52

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

hume написав:
  kingkongovets написав:
  Хомякоид написав: Перешел в питании на красную рыбку. Всем советую.


нет уж - травись сам)
это самая токсичная еда из всех возможных, смачного :mrgreen:

Сам не любитель но проскакивает, а почему? Типа то, что искуственно выращенное, то не айс?
Вопрос не конкретно в том, что искусственно выращенное, а в том, на чем. Их там кормят типа как свиней комбикормом или бройлеров, с кучей лекарств, гормонов и антибиотиков, чтобы набирали вес побыстрее и росли покрупнее. Хуже наверное только чудо селекции пангасиус, которого и в природе то нет и никто это чудо, кроме как в виде филе, не видел
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 15:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Хомякоид написав: Не знаю как там во Франции и Франкфурте, не бывал.
А вот студент работающий 1-2 дня и проживающий в Баварии не в Мюнхене, может платить все счета и питаться на порядок лучше чем офисный планктон с Киова.
Уж поверьте мне. Имею достаточный опыт там и там.
Перешел в питании на красную рыбку. Всем советую. Зображення

Вообще, интересно, что именно включает в себя понятие студента, оплачивают его все счета - учитывая ли какие льготы, где и как живущего?
Что такое "питаться на порядок лучше"? Мяса в десять раз больше едите?
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