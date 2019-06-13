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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1661166216631664

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 63
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 12:08

  Хомякоид написав:
  kingkongovets написав:
  Хомякоид написав: Перешел в питании на красную рыбку. Всем советую.


нет уж - травись сам)
это самая токсичная еда из всех возможных, смачного :mrgreen:


Ну да, норвежский лосось самая токсичная еда.
Конг не перестает меня удивлять.


Надо горбушу брать, она в продаже в основном дикая, её нерентабельно выращивать в аквакультуре, потому что мелковата по сравнению с обычным лососем.
Или нерку дикую.
Их даже по цвету видно, у них не яркий матовый цвет "мяса", в отличие от искусственно выращенных лососевых, у которых ярко-оранжевое или ярко-красное.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 13:53

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Хомякоид написав:Ну да, норвежский лосось

как то были в гостях норги, увидели в магазе такого лосося, на мое предложение купить категорически отказались мол можно есть только свежевыловленную купленную у рыбаков...

Я лично свежую форель предпочитаю)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 15:47

  kingkongovets написав:
  Хомякоид написав: Перешел в питании на красную рыбку. Всем советую.


нет уж - травись сам)
это самая токсичная еда из всех возможных, смачного :mrgreen:

Сам не любитель но проскакивает, а почему? Типа то, что искуственно выращенное, то не айс?
На сельд переходить что ли.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 15:52

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

hume написав:
  kingkongovets написав:
  Хомякоид написав: Перешел в питании на красную рыбку. Всем советую.


нет уж - травись сам)
это самая токсичная еда из всех возможных, смачного :mrgreen:

Сам не любитель но проскакивает, а почему? Типа то, что искуственно выращенное, то не айс?
Вопрос не конкретно в том, что искусственно выращенное, а в том, на чем. Их там кормят типа как свиней комбикормом или бройлеров, с кучей лекарств, гормонов и антибиотиков, чтобы набирали вес побыстрее и росли покрупнее. Хуже наверное только чудо селекции пангасиус, которого и в природе то нет и никто это чудо, кроме как в виде филе, не видел
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 15:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Хомякоид написав: Не знаю как там во Франции и Франкфурте, не бывал.
А вот студент работающий 1-2 дня и проживающий в Баварии не в Мюнхене, может платить все счета и питаться на порядок лучше чем офисный планктон с Киова.
Уж поверьте мне. Имею достаточный опыт там и там.
Перешел в питании на красную рыбку. Всем советую. Зображення

Вообще, интересно, что именно включает в себя понятие студента, оплачивают его все счета - учитывая ли какие льготы, где и как живущего?
Что такое "питаться на порядок лучше"? Мяса в десять раз больше едите?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 17:01

  hume написав:
  kingkongovets написав:
  Хомякоид написав: Перешел в питании на красную рыбку. Всем советую.


нет уж - травись сам)
это самая токсичная еда из всех возможных, смачного :mrgreen:

Сам не любитель но проскакивает, а почему? Типа то, что искуственно выращенное, то не айс?
На сельд переходить что ли.

Консерванти. Може бути борна кислота. Ікру нею консервують.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 17:08

  hume написав:
  kingkongovets написав:
  Хомякоид написав: Перешел в питании на красную рыбку. Всем советую.


нет уж - травись сам)
это самая токсичная еда из всех возможных, смачного :mrgreen:

Сам не любитель но проскакивает, а почему? Типа то, что искуственно выращенное, то не айс?
На сельд переходить что ли.

Показывали как-то передачу как там это все выращивается. Чтобы не болели в большой скученности - пичкают их антибиотиками ну и все что выше написали. Беда в том, что когда говорим о промышленных масштабах выращивания будь то рыбы или птицы или свиней и коров - везде +/- одни и те же проблемы. Подумываю стать вегитарианцем. Понятно, что буду хряпать пестициды за обе щеки, но хоть не антибиотики и гормоны роста.
Вчера яйца куринные купил в Сильпо. Высшая категория. Аномально огромные. Разбили 4 яйца: в каждом по 2 желтка. Ну вот что это за xeрня?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 17:30

  airmax78 написав:
  hume написав:
  kingkongovets написав:нет уж - травись сам)
это самая токсичная еда из всех возможных, смачного :mrgreen:

Сам не любитель но проскакивает, а почему? Типа то, что искуственно выращенное, то не айс?
На сельд переходить что ли.


Вчера яйца куринные купил в Сильпо. Высшая категория. Аномально огромные. Разбили 4 яйца: в каждом по 2 желтка. Ну вот что это за xeрня?


Зря разбили. Из них могли вылупиться двухголовые цыплята, если бы Вы их не ели. Можно было бы показывать за деньги и подзаработать на пару квадратных метров.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 17:42

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Faceless написав:Хуже наверное только чудо селекции пангасиус, которого и в природе то нет и никто это чудо, кроме как в виде филе, не видел


Хека всегда продают без головы, потому что от страшной рожи хека у покупателей обычно пропадает аппетит.
А пангасиус на мой разум условно сьедобная рыба, есть ее просто опасно, живет в лужах, питается антибиотиками и дерьмом, но мясо неплохое, если не знать условий выращивания.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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