Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Хомякоид написав: Перешел в питании на красную рыбку. Всем советую.
нет уж - травись сам) это самая токсичная еда из всех возможных, смачного
Ну да, норвежский лосось самая токсичная еда. Конг не перестает меня удивлять.
Надо горбушу брать, она в продаже в основном дикая, её нерентабельно выращивать в аквакультуре, потому что мелковата по сравнению с обычным лососем. Или нерку дикую. Их даже по цвету видно, у них не яркий матовый цвет "мяса", в отличие от искусственно выращенных лососевых, у которых ярко-оранжевое или ярко-красное.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Хомякоид написав: Перешел в питании на красную рыбку. Всем советую.
нет уж - травись сам) это самая токсичная еда из всех возможных, смачного
Сам не любитель но проскакивает, а почему? Типа то, что искуственно выращенное, то не айс?
Вопрос не конкретно в том, что искусственно выращенное, а в том, на чем. Их там кормят типа как свиней комбикормом или бройлеров, с кучей лекарств, гормонов и антибиотиков, чтобы набирали вес побыстрее и росли покрупнее. Хуже наверное только чудо селекции пангасиус, которого и в природе то нет и никто это чудо, кроме как в виде филе, не видел
Хомякоид написав: Не знаю как там во Франции и Франкфурте, не бывал. А вот студент работающий 1-2 дня и проживающий в Баварии не в Мюнхене, может платить все счета и питаться на порядок лучше чем офисный планктон с Киова. Уж поверьте мне. Имею достаточный опыт там и там. Перешел в питании на красную рыбку. Всем советую.
Вообще, интересно, что именно включает в себя понятие студента, оплачивают его все счета - учитывая ли какие льготы, где и как живущего? Что такое "питаться на порядок лучше"? Мяса в десять раз больше едите?
Хомякоид написав: Перешел в питании на красную рыбку. Всем советую.
нет уж - травись сам) это самая токсичная еда из всех возможных, смачного
Сам не любитель но проскакивает, а почему? Типа то, что искуственно выращенное, то не айс? На сельд переходить что ли.
Показывали как-то передачу как там это все выращивается. Чтобы не болели в большой скученности - пичкают их антибиотиками ну и все что выше написали. Беда в том, что когда говорим о промышленных масштабах выращивания будь то рыбы или птицы или свиней и коров - везде +/- одни и те же проблемы. Подумываю стать вегитарианцем. Понятно, что буду хряпать пестициды за обе щеки, но хоть не антибиотики и гормоны роста. Вчера яйца куринные купил в Сильпо. Высшая категория. Аномально огромные. Разбили 4 яйца: в каждом по 2 желтка. Ну вот что это за xeрня?
Faceless написав:Хуже наверное только чудо селекции пангасиус, которого и в природе то нет и никто это чудо, кроме как в виде филе, не видел
Хека всегда продают без головы, потому что от страшной рожи хека у покупателей обычно пропадает аппетит. А пангасиус на мой разум условно сьедобная рыба, есть ее просто опасно, живет в лужах, питается антибиотиками и дерьмом, но мясо неплохое, если не знать условий выращивания.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.