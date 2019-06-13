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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1662166316641665

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 63
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 18:44

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Представил условного человека сидящего в Патриотике, с видами на мусоросжигающий завод и смотрящего на ютубе ролик про вред норвежского лосося))
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 18:45

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

UA написав:Представил условного человека сидящего в Патриотике, с видами на мусоросжигающий завод и смотрящего на ютубе ролик про вред норвежского лосося))
С Крушей не путаете?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 18:52

  airmax78 написав:
  hume написав:
  kingkongovets написав:Сам не любитель но проскакивает, а почему? Типа то, что искуственно выращенное, то не айс?
На сельд переходить что ли.

Не надо на сельдь переходить:

Салака - нямням
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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