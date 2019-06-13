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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 жов, 2019 18:44
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Представил условного человека сидящего в Патриотике, с видами на мусоросжигающий завод и смотрящего на ютубе ролик про вред норвежского лосося))
Додано: Пон 14 жов, 2019 18:45
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
С Крушей не путаете?
Додано: Пон 14 жов, 2019 18:52
Салака - нямням
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 14 жов, 2019 20:40
Нет ни одной рыбы или млекопитающего животного на Земле, хотя бы чуть-чуть не зараженного глистами. В солёной селедке, дама-блогер вводит в заблуждение, естественно погибшие глисты. Больше всего глистов конечно в пресноводной рыбе, карп, карась и тд.
Морские глисты по большей части не могут заразить человека, они существуют при другой солености. Опасность представляют пресноводные рыбы, коровы, овцы, свиньи, люди.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 14 жов, 2019 21:09
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