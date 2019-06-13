RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1662166316641665

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 63
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 18:44

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Представил условного человека сидящего в Патриотике, с видами на мусоросжигающий завод и смотрящего на ютубе ролик про вред норвежского лосося))
UA
 
Повідомлень: 4589
З нами з: 19.07.08
Подякував: 531 раз.
Подякували: 709 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 18:45

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

UA написав:Представил условного человека сидящего в Патриотике, с видами на мусоросжигающий завод и смотрящего на ютубе ролик про вред норвежского лосося))
С Крушей не путаете?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25746
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1127 раз.
Подякували: 6044 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 18:52

  airmax78 написав:
  hume написав:
  kingkongovets написав:Сам не любитель но проскакивает, а почему? Типа то, что искуственно выращенное, то не айс?
На сельд переходить что ли.

Не надо на сельдь переходить:

Салака - нямням
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16462
З нами з: 09.03.14
Подякував: 968 раз.
Подякували: 994 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 20:40

  airmax78 написав:
  hume написав:
  kingkongovets написав:
нет уж - травись сам)
это самая токсичная еда из всех возможных, смачного :mrgreen:

Сам не любитель но проскакивает, а почему? Типа то, что искуственно выращенное, то не айс?
На сельд переходить что ли.

Не надо на сельдь переходить:


Нет ни одной рыбы или млекопитающего животного на Земле, хотя бы чуть-чуть не зараженного глистами. В солёной селедке, дама-блогер вводит в заблуждение, естественно погибшие глисты. Больше всего глистов конечно в пресноводной рыбе, карп, карась и тд.
Морские глисты по большей части не могут заразить человека, они существуют при другой солености. Опасность представляют пресноводные рыбы, коровы, овцы, свиньи, люди.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13129
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3709 раз.
Подякували: 5424 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 21:09

  UA написав:Представил условного человека сидящего в Патриотике, с видами на мусоросжигающий завод и смотрящего на ютубе ролик про вред норвежского лосося))

его загрузку будут максимизировать.. ТАКИЕ ГОРЫ мусора генерятся в городе (особенно заметно когда 3+ выходных)
Клаус
 
Повідомлень: 929
З нами з: 04.10.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 03:37

  Frant написав:
  investorkiev написав:
  Faceless написав:Да оставьте Конотоп в покое. И сравнивать его с любым городом в Калифорнии вообще смешно. Если отправиться в Конотоп сейчас, не то, что Киев, Черкассы покажутся средоточием цивилизации

Фейслесс, а чего вы трете мой вам ответ?

Что неправильного в фразе: «Украина - это на 80% такие конотопы» в ответ на ваш пост?


Фейслес, коли Ви в останній раз були в укро-райцентрах? А в укро-селах???

Відїдьте від Києва на 200 км, зверніть з траси - і там побачите реальний рівень життя.

Вибачте, пора знімати рожеві окуляри!


Зачем так далеко? Писал не раз, за Васильковым налево пару км и розовые очки отдавят ноги и утонут в грязи.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10089
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4338 раз.
Подякували: 2299 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1662166316641665
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 2023, 2024, 2025
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
20246 1760536
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 жов, 2019 02:36
Понаехал
Через какой банк выгоднее платить за недвижимость 1, 2
DjPavel » Сер 22 сер, 2018 10:12
10 2860
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 21:49
foxluck
Коммерческая или жилая недвижимость? Инвестиция
Viareggio » Чет 13 чер, 2019 22:01
8 1241
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.