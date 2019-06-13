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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 жов, 2019 18:44
Представил условного человека сидящего в Патриотике, с видами на мусоросжигающий завод и смотрящего на ютубе ролик про вред норвежского лосося))
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UA
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Додано: Пон 14 жов, 2019 18:45
UA написав:Представил условного человека сидящего в Патриотике, с видами на мусоросжигающий завод и смотрящего на ютубе ролик про вред норвежского лосося))
С Крушей не путаете?
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Додано: Пон 14 жов, 2019 18:52
airmax78 написав: hume написав: kingkongovets написав:
Сам не любитель но проскакивает, а почему? Типа то, что искуственно выращенное, то не айс?
На сельд переходить что ли.
Не надо на сельдь переходить:
Салака - нямням
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Пон 14 жов, 2019 20:40
airmax78 написав: hume написав: kingkongovets написав:
нет уж - травись сам)
это самая токсичная еда из всех возможных, смачного
Сам не любитель но проскакивает, а почему? Типа то, что искуственно выращенное, то не айс?
На сельд переходить что ли.
Не надо на сельдь переходить:
Нет ни одной рыбы или млекопитающего животного на Земле, хотя бы чуть-чуть не зараженного глистами. В солёной селедке, дама-блогер вводит в заблуждение, естественно погибшие глисты. Больше всего глистов конечно в пресноводной рыбе, карп, карась и тд.
Морские глисты по большей части не могут заразить человека, они существуют при другой солености. Опасность представляют пресноводные рыбы, коровы, овцы, свиньи, люди.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 21:09
UA написав:
Представил условного человека сидящего в Патриотике, с видами на мусоросжигающий завод
и смотрящего на ютубе ролик про вред норвежского лосося))
его загрузку будут максимизировать.. ТАКИЕ ГОРЫ мусора генерятся в городе (особенно заметно когда 3+ выходных)
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Додано: Вів 15 жов, 2019 03:37
Frant написав: investorkiev написав: Faceless написав:
Да оставьте Конотоп в покое. И сравнивать его с любым городом в Калифорнии вообще смешно. Если отправиться в Конотоп сейчас, не то, что Киев, Черкассы покажутся средоточием цивилизации
Фейслесс, а чего вы трете мой вам ответ?
Что неправильного в фразе: «Украина - это на 80% такие конотопы» в ответ на ваш пост?
Фейслес, коли Ви в останній раз були в укро-райцентрах? А в укро-селах???
Відїдьте від Києва на 200 км, зверніть з траси - і там побачите реальний рівень життя.
Вибачте, пора знімати рожеві окуляри!
Зачем так далеко? Писал не раз, за Васильковым налево пару км и розовые очки отдавят ноги и утонут в грязи.
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