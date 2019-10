Додано: Пон 14 жов, 2019 18:52

airmax78 написав: hume написав: kingkongovets написав: Сам не любитель но проскакивает, а почему? Типа то, что искуственно выращенное, то не айс?

На сельд переходить что ли. Сам не любитель но проскакивает, а почему? Типа то, что искуственно выращенное, то не айс?На сельд переходить что ли.

Не надо на сельдь переходить: Не надо на сельдь переходить:

Салака - нямням Салака - нямням

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/