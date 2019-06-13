Додано: Вів 15 жов, 2019 03:58

change_pm написав: kingkongovets написав: Vlad442 написав: Кто будет лепить и за какие деньги? Вырастут доходы до уровня Восточной Европы, вырастет себестоимость строительства.

Повторения строительного бума 14-16 не будет. Рабочий из БЦ считает зарплата минус аренда в Киеве и в Кракове. Кто будет лепить и за какие деньги? Вырастут доходы до уровня Восточной Европы, вырастет себестоимость строительства.Повторения строительного бума 14-16 не будет. Рабочий из БЦ считает зарплата минус аренда в Киеве и в Кракове.



если беня сдаст страну путину - а к этому все и идет - то сюда хлынут и российские деньги и стройкомпании

а за ними - буряты, кавказоиды, таджики и прочие братские народы

такшо будет и кому строить и для кого

и эти то уж точно не будут париться ни архитектурой, ни сбережением исторического облика и нынешние строительные скандалы типа патриотики на озерах покажутся детским лепетом



зы: с другой стороны вариант с возможным очередным витком гражданского противостояния и неизбежного в таком случае российского вторжения надолго загонит цены в гетто на окраинах под плинтус - то сюда хлынут и российские деньги и стройкомпанииа за ними - буряты, кавказоиды, таджики и прочие братские народытакшо будет и кому строить и для когои эти то уж точно не будут париться ни архитектурой, ни сбережением исторического облика и нынешние строительные скандалы типа патриотики на озерах покажутся детским лепетомзы: с другой сторонынадолго загонит цены в гетто на окраинах под плинтус



Почему то ракетчики ваше сообщение пропустили. Имхо, зря.



Во всех вариантах, мы один на один с рашей. Никто за нас ни воевать, ни с коррупцией / несправеливостью бороться не будет.



Вполне возможен такой вариант :

- беня сдаст страну путину

- вариант с возможным очередным витком гражданского противостояния

- неизбежного в таком случае российского вторжения

- распад державы по Днепру



Ваши цитаты поставил в последовательность + отсебятина.



Я бы все свое в Киеве продал, но не могу, семья живет. Не верю я в текущей обстановке с позитивный исход.



зы. А если вдруг со Штатами что-то случится, импичмент, путч, природная катастрофа, нам сразу же пипец. Раша мгновенно начнет войну. Почему то ракетчики ваше сообщение пропустили. Имхо, зря.Во всех вариантах, мы один на один с рашей. Никто за нас ни воевать, ни с коррупцией / несправеливостью бороться не будет.Вполне возможен такой вариант :- беня сдаст страну путину- вариант с возможным очередным витком гражданского противостояния- неизбежного в таком случае российского вторжения- распад державы по ДнепруВаши цитаты поставил в последовательность + отсебятина.Я бы все свое в Киеве продал, но не могу, семья живет. Не верю я в текущей обстановке с позитивный исход.зы. А если вдруг со Штатами что-то случится, импичмент, путч, природная катастрофа, нам сразу же пипец. Раша мгновенно начнет войну.

1. Политическая ветка не здесь, но Ваш пост имеет некоторое отношение к недвиге.2. Раз уж Вы написали, отвечу, более стабильной политической системы, чем в США пока нет на планете. Система противовесов хоть и не делает ее очень мобильной, но стабильной - факт. Другое дело, что Украина не субъект международной политики, а объект. Поэтому нас использовали, используют и будут использовать в своих, а не наших интересах все. Были моменты, когда Украине был оказан (не раз) огромный кредит доверия и все это было проср"но. Рано или поздно случится ситуация, что принять сторону Украины НЕ БУДЕТ ВЫГОДНО никому. Пока проукраинское лобби все еще сильно и в США и в Канаде. В ЕС похоже все близко к проигрышу. В этом вопросе тоже важно понимать, что зачастую "проукраинское" означает " антироссийское". В какой момент "антироссийское" перестанет быть актуальным и исчезнет "проукраинское" - трудно сказать, но такое вполне может случиться. Кто виноват? и Что делать? - вопросы риторические.