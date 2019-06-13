Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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kingkongovets написав: нет уж - травись сам) это самая токсичная еда из всех возможных, смачного
Сам не любитель но проскакивает, а почему? Типа то, что искуственно выращенное, то не айс? На сельд переходить что ли.
Не надо на сельдь переходить:
Нет ни одной рыбы или млекопитающего животного на Земле, хотя бы чуть-чуть не зараженного глистами. В солёной селедке, дама-блогер вводит в заблуждение, естественно погибшие глисты. Больше всего глистов конечно в пресноводной рыбе, карп, карась и тд. Морские глисты по большей части не могут заразить человека, они существуют при другой солености. Опасность представляют пресноводные рыбы, коровы, овцы, свиньи, люди.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Faceless написав:Да оставьте Конотоп в покое. И сравнивать его с любым городом в Калифорнии вообще смешно. Если отправиться в Конотоп сейчас, не то, что Киев, Черкассы покажутся средоточием цивилизации
Фейслесс, а чего вы трете мой вам ответ?
Что неправильного в фразе: «Украина - это на 80% такие конотопы» в ответ на ваш пост?
Фейслес, коли Ви в останній раз були в укро-райцентрах? А в укро-селах???
Відїдьте від Києва на 200 км, зверніть з траси - і там побачите реальний рівень життя.
Вибачте, пора знімати рожеві окуляри!
Зачем так далеко? Писал не раз, за Васильковым налево пару км и розовые очки отдавят ноги и утонут в грязи.
Vlad442 написав:Кто будет лепить и за какие деньги? Вырастут доходы до уровня Восточной Европы, вырастет себестоимость строительства. Повторения строительного бума 14-16 не будет. Рабочий из БЦ считает зарплата минус аренда в Киеве и в Кракове.
если беня сдаст страну путину - а к этому все и идет - то сюда хлынут и российские деньги и стройкомпании а за ними - буряты, кавказоиды, таджики и прочие братские народы такшо будет и кому строить и для кого и эти то уж точно не будут париться ни архитектурой, ни сбережением исторического облика и нынешние строительные скандалы типа патриотики на озерах покажутся детским лепетом
зы: с другой стороны вариант с возможным очередным витком гражданского противостояния и неизбежного в таком случае российского вторжения надолго загонит цены в гетто на окраинах под плинтус
Почему то ракетчики ваше сообщение пропустили. Имхо, зря.
Во всех вариантах, мы один на один с рашей. Никто за нас ни воевать, ни с коррупцией / несправеливостью бороться не будет.
Вполне возможен такой вариант : - беня сдаст страну путину - вариант с возможным очередным витком гражданского противостояния - неизбежного в таком случае российского вторжения - распад державы по Днепру
Ваши цитаты поставил в последовательность + отсебятина.
Я бы все свое в Киеве продал, но не могу, семья живет. Не верю я в текущей обстановке с позитивный исход.
зы. А если вдруг со Штатами что-то случится, импичмент, путч, природная катастрофа, нам сразу же пипец. Раша мгновенно начнет войну.
1. Политическая ветка не здесь, но Ваш пост имеет некоторое отношение к недвиге. 2. Раз уж Вы написали, отвечу, более стабильной политической системы, чем в США пока нет на планете. Система противовесов хоть и не делает ее очень мобильной, но стабильной - факт. Другое дело, что Украина не субъект международной политики, а объект. Поэтому нас использовали, используют и будут использовать в своих, а не наших интересах все. Были моменты, когда Украине был оказан (не раз) огромный кредит доверия и все это было проср"но. Рано или поздно случится ситуация, что принять сторону Украины НЕ БУДЕТ ВЫГОДНО никому. Пока проукраинское лобби все еще сильно и в США и в Канаде. В ЕС похоже все близко к проигрышу. В этом вопросе тоже важно понимать, что зачастую "проукраинское" означает " антироссийское". В какой момент "антироссийское" перестанет быть актуальным и исчезнет "проукраинское" - трудно сказать, но такое вполне может случиться. Кто виноват? и Что делать? - вопросы риторические.
rjkz написав:Есть страны с высоким уровнем доходов и высоким уровнем расходов (например, Дания), есть страны с высоким уровнем доходов и низким (относительно этого уровня) уровнем расходов (например, США, Австралия, Канада (но это притянутый достаточно пример)), есть стран с низким уровнем доходов и высоким уровнем расходов (Украина). Почему Вы вдруг сравниваете одну из самых дорогущих стран Европы с Украиной - я не знаю (но догадываюсь). Почему не сравнить страну с высокими доходами и низкими (относительно) расходами с "самой бедной страной Европы" (это не мое утверждение, а МВФ и Всемирного Банка)?
В 90% жодна з вказаних країн не дозволяє умовному ІТнику мати більше в руках, чим в Україні, де в нього життя с "высокими доходами и низкими (относительно) расходами "
Какая часть населения Украины занята в АйТи? С другой стороны, у меня несколько знакомых айтишников в США и думать не думают возвращаться в родные Киев и Харьков. Их там намного лучше "кормят" и позволить они себе могут намного бОльшее. А скромность (которая как известно красит человека) не позволяет вернуться в Украину, чтобы чувствовать свое превосходство над остальными.
hume написав:Сам не любитель но проскакивает, а почему? Типа то, что искуственно выращенное, то не айс? На сельд переходить что ли.
Показывали как-то передачу как там это все выращивается. Чтобы не болели в большой скученности - пичкают их антибиотиками ну и все что выше написали. Беда в том, что когда говорим о промышленных масштабах выращивания будь то рыбы или птицы или свиней и коров - везде +/- одни и те же проблемы. Подумываю стать вегитарианцем. Понятно, что буду хряпать пестициды за обе щеки, но хоть не антибиотики и гормоны роста. Вчера яйца куринные купил в Сильпо. Высшая категория. Аномально огромные. Разбили 4 яйца: в каждом по 2 желтка. Ну вот что это за xeрня?
Не везде. В Украине промышленную птицу есть нельзя, в Штатах-же законодательно запрещено вскармливать птицу (курятину, индюшатину) гормонами (антибиотики не запрещены, но есть различные виды выращивания, и это порой указывается на упаковке, закнчивая Органик, реальный, а не как у нас.) То-же самое с яйцами - от фактически бройлеров, кур на естественных кормах, кур на естественных кормах, выращенных в свободной среде и до Органик. Что касается рыбы, жаль закрылся Глобал Фиш, лососевые выращенные в клетях норвежских морей отличаются высокой жирностью и атрофированными грудными плавниками и наоборот, выловленная красная рыба суховата и примечательна развитыми грудными плавниками. При случае - сравните.
rjkz написав:в Штатах-же законодательно запрещено вскармливать птицу (курятину, индюшатину) гормонами (антибиотики не запрещены, но есть различные виды выращивания, и это порой указывается на упаковке, закнчивая Органик, реальный, а не как у нас.) То-же самое с яйцами - от фактически бройлеров, кур на естественных кормах, кур на естественных кормах, выращенных в свободной среде и до Органик. Что касается рыбы, жаль закрылся Глобал Фиш, лососевые выращенные в клетях норвежских морей отличаются высокой жирностью и атрофированными грудными плавниками и наоборот, выловленная красная рыба суховата и примечательна развитыми грудными плавниками. При случае - сравните.
Если Вы не против, я разверну и дополню ваш ответ. Штат от штата разный. Я не узнавал что у нас в Техасе конкретно по поводу птицы(беру органик и не заморачиваюсь в целом поэтому), но в целом от штата все зависит. Самые жесткие ограничения в Калифорнии. Я когда что-то покупаю( вплоть до кулера для воды или ноутбука) , я лезу на сайт волмарта. Как правило в волмарте нечего особо не беру(кроме клетки для попугая и тд), но там очень хорошо маркируются в каталоге вещи на наличие вредных веществ. Позволяет проверить и понять ибо в Техасе не маркируют опасные вещества. Нет закона у нас, а вот тут подробнее https://www.p65warnings.ca.gov/ По поводу яиц. Их средний класс берет в Costco. Семьи с доходом до 70к, как правило берут не отрганик. Выше - органик. Перепелиных яиц, увы нет местных . Завозят канадские и то в китайский магазин. Я ребёнку не рискую из давать. Сам иногда беру себе и жене. Лосось завозят с Чили. Уступает норвежскому на мой взгляд. В целом культура потребления рыбы почти не развита( талапия, креветки, раки и лосось, в сельской местности сом- вот и все) . Как правило хочешь рыбы - иди в Чайнатаун, но там качество хромает . ПС погуглил. Действительно с 50х гормоны перестали курам добавлять. Текущая классификация с локальной сети супермаркетов HEB