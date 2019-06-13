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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1662166316641665

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 63
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 18:45

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

UA написав:Представил условного человека сидящего в Патриотике, с видами на мусоросжигающий завод и смотрящего на ютубе ролик про вред норвежского лосося))
С Крушей не путаете?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 18:52

  airmax78 написав:
  hume написав:
  kingkongovets написав:Сам не любитель но проскакивает, а почему? Типа то, что искуственно выращенное, то не айс?
На сельд переходить что ли.

Не надо на сельдь переходить:

Салака - нямням
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 20:40

  airmax78 написав:
  hume написав:
  kingkongovets написав:
нет уж - травись сам)
это самая токсичная еда из всех возможных, смачного :mrgreen:

Сам не любитель но проскакивает, а почему? Типа то, что искуственно выращенное, то не айс?
На сельд переходить что ли.

Не надо на сельдь переходить:


Нет ни одной рыбы или млекопитающего животного на Земле, хотя бы чуть-чуть не зараженного глистами. В солёной селедке, дама-блогер вводит в заблуждение, естественно погибшие глисты. Больше всего глистов конечно в пресноводной рыбе, карп, карась и тд.
Морские глисты по большей части не могут заразить человека, они существуют при другой солености. Опасность представляют пресноводные рыбы, коровы, овцы, свиньи, люди.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 21:09

  UA написав:Представил условного человека сидящего в Патриотике, с видами на мусоросжигающий завод и смотрящего на ютубе ролик про вред норвежского лосося))

его загрузку будут максимизировать.. ТАКИЕ ГОРЫ мусора генерятся в городе (особенно заметно когда 3+ выходных)
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 03:37

  Frant написав:
  investorkiev написав:
  Faceless написав:Да оставьте Конотоп в покое. И сравнивать его с любым городом в Калифорнии вообще смешно. Если отправиться в Конотоп сейчас, не то, что Киев, Черкассы покажутся средоточием цивилизации

Фейслесс, а чего вы трете мой вам ответ?

Что неправильного в фразе: «Украина - это на 80% такие конотопы» в ответ на ваш пост?


Фейслес, коли Ви в останній раз були в укро-райцентрах? А в укро-селах???

Відїдьте від Києва на 200 км, зверніть з траси - і там побачите реальний рівень життя.

Вибачте, пора знімати рожеві окуляри!


Зачем так далеко? Писал не раз, за Васильковым налево пару км и розовые очки отдавят ноги и утонут в грязи.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 03:58

  change_pm написав:
  kingkongovets написав:
  Vlad442 написав:Кто будет лепить и за какие деньги? Вырастут доходы до уровня Восточной Европы, вырастет себестоимость строительства.
Повторения строительного бума 14-16 не будет. Рабочий из БЦ считает зарплата минус аренда в Киеве и в Кракове.


если беня сдаст страну путину - а к этому все и идет - то сюда хлынут и российские деньги и стройкомпании
а за ними - буряты, кавказоиды, таджики и прочие братские народы
такшо будет и кому строить и для кого
и эти то уж точно не будут париться ни архитектурой, ни сбережением исторического облика и нынешние строительные скандалы типа патриотики на озерах покажутся детским лепетом

зы: с другой стороны вариант с возможным очередным витком гражданского противостояния и неизбежного в таком случае российского вторжения надолго загонит цены в гетто на окраинах под плинтус


Почему то ракетчики ваше сообщение пропустили. Имхо, зря.

Во всех вариантах, мы один на один с рашей. Никто за нас ни воевать, ни с коррупцией / несправеливостью бороться не будет.

Вполне возможен такой вариант :
- беня сдаст страну путину
- вариант с возможным очередным витком гражданского противостояния
- неизбежного в таком случае российского вторжения
- распад державы по Днепру

Ваши цитаты поставил в последовательность + отсебятина.

Я бы все свое в Киеве продал, но не могу, семья живет. Не верю я в текущей обстановке с позитивный исход.

зы. А если вдруг со Штатами что-то случится, импичмент, путч, природная катастрофа, нам сразу же пипец. Раша мгновенно начнет войну.


1. Политическая ветка не здесь, но Ваш пост имеет некоторое отношение к недвиге.
2. Раз уж Вы написали, отвечу, более стабильной политической системы, чем в США пока нет на планете. Система противовесов хоть и не делает ее очень мобильной, но стабильной - факт. Другое дело, что Украина не субъект международной политики, а объект. Поэтому нас использовали, используют и будут использовать в своих, а не наших интересах все. Были моменты, когда Украине был оказан (не раз) огромный кредит доверия и все это было проср"но. Рано или поздно случится ситуация, что принять сторону Украины НЕ БУДЕТ ВЫГОДНО никому. Пока проукраинское лобби все еще сильно и в США и в Канаде. В ЕС похоже все близко к проигрышу. В этом вопросе тоже важно понимать, что зачастую "проукраинское" означает " антироссийское". В какой момент "антироссийское" перестанет быть актуальным и исчезнет "проукраинское" - трудно сказать, но такое вполне может случиться. Кто виноват? и Что делать? - вопросы риторические.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 04:37

  flyman написав:
  rjkz написав:Есть страны с высоким уровнем доходов и высоким уровнем расходов (например, Дания), есть страны с высоким уровнем доходов и низким (относительно этого уровня) уровнем расходов (например, США, Австралия, Канада (но это притянутый достаточно пример)), есть стран с низким уровнем доходов и высоким уровнем расходов (Украина).
Почему Вы вдруг сравниваете одну из самых дорогущих стран Европы с Украиной - я не знаю (но догадываюсь). Почему не сравнить страну с высокими доходами и низкими (относительно) расходами с "самой бедной страной Европы" (это не мое утверждение, а МВФ и Всемирного Банка)?

В 90% жодна з вказаних країн не дозволяє умовному ІТнику мати більше в руках, чим в Україні, де в нього життя с "высокими доходами и низкими (относительно) расходами "


Какая часть населения Украины занята в АйТи?
С другой стороны, у меня несколько знакомых айтишников в США и думать не думают возвращаться в родные Киев и Харьков. Их там намного лучше "кормят" и позволить они себе могут намного бОльшее. :mrgreen:
А скромность (которая как известно красит человека) не позволяет вернуться в Украину, чтобы чувствовать свое превосходство над остальными. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 04:40

  airmax78 написав:С любой морской рыбой после Фукусимы надо поосторожнее быть.


Вся фукусима растворенная в Мировом океане не опаснее ядерного могильника в 80 км севернее Киева.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 04:53

  airmax78 написав:
  hume написав:Сам не любитель но проскакивает, а почему? Типа то, что искуственно выращенное, то не айс?
На сельд переходить что ли.

Показывали как-то передачу как там это все выращивается. Чтобы не болели в большой скученности - пичкают их антибиотиками ну и все что выше написали. Беда в том, что когда говорим о промышленных масштабах выращивания будь то рыбы или птицы или свиней и коров - везде +/- одни и те же проблемы. Подумываю стать вегитарианцем. Понятно, что буду хряпать пестициды за обе щеки, но хоть не антибиотики и гормоны роста.
Вчера яйца куринные купил в Сильпо. Высшая категория. Аномально огромные. Разбили 4 яйца: в каждом по 2 желтка. Ну вот что это за xeрня?


Не везде. В Украине промышленную птицу есть нельзя, в Штатах-же законодательно запрещено вскармливать птицу (курятину, индюшатину) гормонами (антибиотики не запрещены, но есть различные виды выращивания, и это порой указывается на упаковке, закнчивая Органик, реальный, а не как у нас.) То-же самое с яйцами - от фактически бройлеров, кур на естественных кормах, кур на естественных кормах, выращенных в свободной среде и до Органик.
Что касается рыбы, жаль закрылся Глобал Фиш, лососевые выращенные в клетях норвежских морей отличаются высокой жирностью и атрофированными грудными плавниками и наоборот, выловленная красная рыба суховата и примечательна развитыми грудными плавниками. При случае - сравните.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 05:50

  rjkz написав:в Штатах-же законодательно запрещено вскармливать птицу (курятину, индюшатину) гормонами (антибиотики не запрещены, но есть различные виды выращивания, и это порой указывается на упаковке, закнчивая Органик, реальный, а не как у нас.) То-же самое с яйцами - от фактически бройлеров, кур на естественных кормах, кур на естественных кормах, выращенных в свободной среде и до Органик.
Что касается рыбы, жаль закрылся Глобал Фиш, лососевые выращенные в клетях норвежских морей отличаются высокой жирностью и атрофированными грудными плавниками и наоборот, выловленная красная рыба суховата и примечательна развитыми грудными плавниками. При случае - сравните.

Если Вы не против, я разверну и дополню ваш ответ. Штат от штата разный. Я не узнавал что у нас в Техасе конкретно по поводу птицы(беру органик и не заморачиваюсь в целом поэтому), но в целом от штата все зависит. Самые жесткие ограничения в Калифорнии. Я когда что-то покупаю( вплоть до кулера для воды или ноутбука) , я лезу на сайт волмарта. Как правило в волмарте нечего особо не беру(кроме клетки для попугая и тд), но там очень хорошо маркируются в каталоге вещи на наличие вредных веществ. Позволяет проверить и понять ибо в Техасе не маркируют опасные вещества. Нет закона у нас, а вот тут подробнее https://www.p65warnings.ca.gov/
По поводу яиц. Их средний класс берет в Costco. Семьи с доходом до 70к, как правило берут не отрганик. Выше - органик. Перепелиных яиц, увы нет местных . Завозят канадские и то в китайский магазин. Я ребёнку не рискую из давать. Сам иногда беру себе и жене.
Лосось завозят с Чили. Уступает норвежскому на мой взгляд. В целом культура потребления рыбы почти не развита( талапия, креветки, раки и лосось, в сельской местности сом- вот и все) . Как правило хочешь рыбы - иди в Чайнатаун, но там качество хромает . :)
ПС погуглил. Действительно с 50х гормоны перестали курам добавлять. Текущая классификация с локальной сети супермаркетов HEB
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