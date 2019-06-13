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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 15 жов, 2019 08:23
rjkz написав: airmax78 написав: hume написав:
Сам не любитель но проскакивает, а почему? Типа то, что искуственно выращенное, то не айс?
На сельд переходить что ли.
Показывали как-то передачу как там это все выращивается. Чтобы не болели в большой скученности - пичкают их антибиотиками ну и все что выше написали. Беда в том, что когда говорим о промышленных масштабах выращивания будь то рыбы или птицы или свиней и коров - везде
+/- одни и те же проблемы. Подумываю стать вегитарианцем. Понятно, что буду хряпать пестициды за обе щеки, но хоть не антибиотики и гормоны роста.
Вчера яйца куринные купил в Сильпо. Высшая категория. Аномально огромные. Разбили 4 яйца: в каждом по 2 желтка. Ну вот что это за xeрня?
Не везде. В Украине промышленную птицу есть нельзя, в Штатах-же законодательно запрещено вскармливать птицу (курятину, индюшатину) гормонами (антибиотики не запрещены, но есть различные виды выращивания, и это порой указывается на упаковке, закнчивая Органик, реальный, а не как у нас.) То-же самое с яйцами - от фактически бройлеров, кур на естественных кормах, кур на естественных кормах, выращенных в свободной среде и до Органик.
Что касается рыбы, жаль закрылся Глобал Фиш, лососевые выращенные в клетях норвежских морей отличаются высокой жирностью и атрофированными грудными плавниками и наоборот, выловленная красная рыба суховата и примечательна развитыми грудными плавниками. При случае - сравните.
Жирнсть норвежского лосося который я беру - 20%.
Из за этой жирности и беру. Самый сок.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Вів 15 жов, 2019 11:14
Понаписывали норм. А жрать то что?
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Додано: Вів 15 жов, 2019 12:36
hume написав:
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Додано: Вів 15 жов, 2019 13:18
UA написав: hume написав:
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