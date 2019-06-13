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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1663166416651666

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 63
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 08:23

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  hume написав:Сам не любитель но проскакивает, а почему? Типа то, что искуственно выращенное, то не айс?
На сельд переходить что ли.

Показывали как-то передачу как там это все выращивается. Чтобы не болели в большой скученности - пичкают их антибиотиками ну и все что выше написали. Беда в том, что когда говорим о промышленных масштабах выращивания будь то рыбы или птицы или свиней и коров - везде +/- одни и те же проблемы. Подумываю стать вегитарианцем. Понятно, что буду хряпать пестициды за обе щеки, но хоть не антибиотики и гормоны роста.
Вчера яйца куринные купил в Сильпо. Высшая категория. Аномально огромные. Разбили 4 яйца: в каждом по 2 желтка. Ну вот что это за xeрня?


Не везде. В Украине промышленную птицу есть нельзя, в Штатах-же законодательно запрещено вскармливать птицу (курятину, индюшатину) гормонами (антибиотики не запрещены, но есть различные виды выращивания, и это порой указывается на упаковке, закнчивая Органик, реальный, а не как у нас.) То-же самое с яйцами - от фактически бройлеров, кур на естественных кормах, кур на естественных кормах, выращенных в свободной среде и до Органик.
Что касается рыбы, жаль закрылся Глобал Фиш, лососевые выращенные в клетях норвежских морей отличаются высокой жирностью и атрофированными грудными плавниками и наоборот, выловленная красная рыба суховата и примечательна развитыми грудными плавниками. При случае - сравните.


Жирнсть норвежского лосося который я беру - 20%.
Из за этой жирности и беру. Самый сок.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 11:14

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Понаписывали норм. А жрать то что?
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:36

  hume написав:Понаписывали норм. А жрать то что?

Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 13:18

  UA написав:
  hume написав:Понаписывали норм. А жрать то что?

Бетон

Беxеpовку с тоником :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 18:35

Зашел на ветку почитать свежие истории , угу почитал, три страницы обсуждение селедки :mrgreen: :mrgreen:
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 18:40

  zzzzzz написав:Зашел на ветку почитать свежие истории , угу почитал, три страницы обсуждение селедки :mrgreen: :mrgreen:

селедка- это все влияние учетки akurt из соседней ветки. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 18:48

  Понаехал написав:
  zzzzzz написав:Зашел на ветку почитать свежие истории , угу почитал, три страницы обсуждение селедки :mrgreen: :mrgreen:

селедка- это все влияние учетки akurt из соседней ветки. :mrgreen:

А чем эта учетка так отличилась ?))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 20:23

  artlife написав:
  airmax78 написав:Вчера яйца куринные купил в Сильпо. Высшая категория. Аномально огромные. Разбили 4 яйца: в каждом по 2 желтка. Ну вот что это за xeрня?
Зря разбили. Из них могли вылупиться двухголовые цыплята, если бы Вы их не ели. Можно было бы показывать за деньги и подзаработать

Спокойно, я держал курей, через день было здоровенное яйцо с двумя желтками, многоплодная кура. В свое время на Лисовой в яичных ГАЗонах продавали двойные яйца. И никаких двухголовых- это просто близняшки.Макс, поделитесь ТМ- лет 10 уже не попадались двойные, в Сильпо покупаю Квочка эксель, но они просто крупные.
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 20:54

  zzzzzz написав:А чем эта учетка так отличилась ?))

По наблюдениям ряда форумчан,учетка ведется семьей.
Помимо неудержимой тяги к рекламе одного конкретного турецкого застройщика(муж то ли в доле застройщика, то ли на ставке, а жена фриленсер-копирайтер со всеми вытекающими...), они имеют хроническую тягу сводить любую дискуссию к стоимости рыбы и йогурта. Каждую неделю они постят огромное количество фото с магазинов и как правило рыбы.
То есть более всех макро и микроэкономических факторов недвиги в ЕС, их волнует стоимость рыбы. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 21:01

  zzzzzz написав:
  Понаехал написав:
  zzzzzz написав:Зашел на ветку почитать свежие истории , угу почитал, три страницы обсуждение селедки :mrgreen: :mrgreen:

селедка- это все влияние учетки akurt из соседней ветки. :mrgreen:

А чем эта учетка так отличилась ?))

На форумі про нерухомість за кордоном - то персонаж номер 1))) Вельми хвалить новобуди в турецькому курортному місті))) Лише Анталія. Строчить простині з рекламою. Заодно викладає фото риби, кави, пиріжків, своєї собаки на прогулянці))) Справжній графоман))) На днях допитливі форумчани з'ясували прізвища цієї сімейки і виклали їхні фото з Фейсбука. Реготу було - море))) Тваринки злякались і втекли))) Ну, голод не тітка))) Захочуть дешевого йогурту - знову для advego.com стануть викладати копірайти про турецьку нерухомість, про "вигідність" її купівлі нерезидентами)))


Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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