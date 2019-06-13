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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 15 жов, 2019 08:23
rjkz написав: airmax78 написав: hume написав:
Сам не любитель но проскакивает, а почему? Типа то, что искуственно выращенное, то не айс?
На сельд переходить что ли.
Показывали как-то передачу как там это все выращивается. Чтобы не болели в большой скученности - пичкают их антибиотиками ну и все что выше написали. Беда в том, что когда говорим о промышленных масштабах выращивания будь то рыбы или птицы или свиней и коров - везде
+/- одни и те же проблемы. Подумываю стать вегитарианцем. Понятно, что буду хряпать пестициды за обе щеки, но хоть не антибиотики и гормоны роста.
Вчера яйца куринные купил в Сильпо. Высшая категория. Аномально огромные. Разбили 4 яйца: в каждом по 2 желтка. Ну вот что это за xeрня?
Не везде. В Украине промышленную птицу есть нельзя, в Штатах-же законодательно запрещено вскармливать птицу (курятину, индюшатину) гормонами (антибиотики не запрещены, но есть различные виды выращивания, и это порой указывается на упаковке, закнчивая Органик, реальный, а не как у нас.) То-же самое с яйцами - от фактически бройлеров, кур на естественных кормах, кур на естественных кормах, выращенных в свободной среде и до Органик.
Что касается рыбы, жаль закрылся Глобал Фиш, лососевые выращенные в клетях норвежских морей отличаются высокой жирностью и атрофированными грудными плавниками и наоборот, выловленная красная рыба суховата и примечательна развитыми грудными плавниками. При случае - сравните.
Жирнсть норвежского лосося который я беру - 20%.
Из за этой жирности и беру. Самый сок.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Вів 15 жов, 2019 11:14
Понаписывали норм. А жрать то что?
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Додано: Вів 15 жов, 2019 12:36
hume написав:
Понаписывали норм. А жрать то что?
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Додано: Вів 15 жов, 2019 13:18
UA написав: hume написав:
Понаписывали норм. А жрать то что?
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Додано: Вів 15 жов, 2019 18:35
Зашел на ветку почитать свежие истории , угу почитал, три страницы обсуждение селедки
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Додано: Вів 15 жов, 2019 18:48
Понаехал написав:
селедка- это все влияние учетки akurt из соседней ветки.
А чем эта учетка так отличилась ?))
Живите своим умом!
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Додано: Вів 15 жов, 2019 20:23
artlife написав: airmax78 написав:
Вчера яйца куринные купил в Сильпо. Высшая категория. Аномально огромные. Разбили 4 яйца: в каждом по 2 желтка. Ну вот что это за xeрня?
Зря разбили. Из них могли вылупиться двухголовые цыплята, если бы Вы их не ели. Можно было бы показывать за деньги и подзаработать
Спокойно, я держал курей, через день было здоровенное яйцо с двумя желтками, многоплодная кура. В свое время на Лисовой в яичных ГАЗонах продавали двойные яйца. И никаких двухголовых- это просто близняшки.Макс, поделитесь ТМ- лет 10 уже не попадались двойные, в Сильпо покупаю Квочка эксель, но они просто крупные.
Ваш Зепутат
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Додано: Вів 15 жов, 2019 20:54
zzzzzz написав:
А чем эта учетка так отличилась ?))
По наблюдениям ряда форумчан,учетка ведется семьей.
Помимо неудержимой тяги к рекламе одного конкретного турецкого застройщика(муж то ли в доле застройщика, то ли на ставке, а жена фриленсер-копирайтер со всеми вытекающими...), они имеют хроническую тягу сводить любую дискуссию к стоимости рыбы и йогурта. Каждую неделю они постят огромное количество фото с магазинов и как правило рыбы.
То есть более всех макро и микроэкономических факторов недвиги в ЕС, их волнует стоимость рыбы.
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Понаехал
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Додано: Вів 15 жов, 2019 21:01
zzzzzz написав: Понаехал написав:
селедка- это все влияние учетки akurt из соседней ветки.
А чем эта учетка так отличилась ?))
На форумі про нерухомість за кордоном - то персонаж номер 1))) Вельми хвалить новобуди в турецькому курортному місті))) Лише Анталія. Строчить простині з рекламою. Заодно викладає фото риби, кави, пиріжків, своєї собаки на прогулянці))) Справжній графоман))) На днях допитливі форумчани з'ясували прізвища цієї сімейки і виклали їхні фото з Фейсбука. Реготу було - море))) Тваринки злякались і втекли))) Ну, голод не тітка))) Захочуть дешевого йогурту - знову для advego.com стануть викладати копірайти про турецьку нерухомість, про "вигідність" її купівлі нерезидентами)))Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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