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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1664166516661667

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 63
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:22

  Frant написав:На форумі про нерухомість за кордоном - то персонаж номер 1))) Вельми хвалить новобуди в турецькому курортному місті))) Лише Анталія. Строчить простині з рекламою. Заодно викладає фото риби, кави, пиріжків, своєї собаки на прогулянці))) Справжній графоман))) На днях допитливі форумчани з'ясували прізвища цієї сімейки і виклали їхні фото з Фейсбука. Реготу було - море))) Тваринки злякались і втекли))) Ну, голод не тітка))) Захочуть дешевого йогурту - знову для advego.com стануть викладати копірайти про турецьку нерухомість, про "вигідність" її купівлі нерезидентами)))


Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Ух ты, скандалы, интриги, разследования. Ну так что там, вроде акурт себя чуть ли не профессором называл, или около того, какие то лекции читал.. Хотя не исключаю, что лекции о напаривании турецкой недвижимости :D
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:29

  hume написав:
  Frant написав:На форумі про нерухомість за кордоном - то персонаж номер 1))) Вельми хвалить новобуди в турецькому курортному місті))) Лише Анталія. Строчить простині з рекламою. Заодно викладає фото риби, кави, пиріжків, своєї собаки на прогулянці))) Справжній графоман))) На днях допитливі форумчани з'ясували прізвища цієї сімейки і виклали їхні фото з Фейсбука. Реготу було - море))) Тваринки злякались і втекли))) Ну, голод не тітка))) Захочуть дешевого йогурту - знову для advego.com стануть викладати копірайти про турецьку нерухомість, про "вигідність" її купівлі нерезидентами)))


Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Ух ты, скандалы, интриги, разследования. Ну так что там, вроде акурт себя чуть ли не профессором называл, или около того, какие то лекции читал.. Хотя не исключаю, что лекции о напаривании турецкой недвижимости :D


Саме так. Акурт - "прохвесор" по рекламі турецької курортної нерухомості в м. Анталія. Він вдвох з дружиною, схоже, працюють тут на одному акаунті.
В чому добре розбирається той пан - в сортах турецького вина і турецьких пиріжках. :oops: Купив собі квартиру (за легендою) в Анталії і регулярно через Болгарію-Румунію катається в Україну і назад, власним авто. І поучає всіх, як правильно жити і яку рибу та пиріжки їсти. Вельми хвалить турків і турецький клімат.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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