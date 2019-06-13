Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:На форумі про нерухомість за кордоном - то персонаж номер 1))) Вельми хвалить новобуди в турецькому курортному місті))) Лише Анталія. Строчить простині з рекламою. Заодно викладає фото риби, кави, пиріжків, своєї собаки на прогулянці))) Справжній графоман))) На днях допитливі форумчани з'ясували прізвища цієї сімейки і виклали їхні фото з Фейсбука. Реготу було - море))) Тваринки злякались і втекли))) Ну, голод не тітка))) Захочуть дешевого йогурту - знову для advego.com стануть викладати копірайти про турецьку нерухомість, про "вигідність" її купівлі нерезидентами)))
Ух ты, скандалы, интриги, разследования. Ну так что там, вроде акурт себя чуть ли не профессором называл, или около того, какие то лекции читал.. Хотя не исключаю, что лекции о напаривании турецкой недвижимости
Frant написав:На форумі про нерухомість за кордоном - то персонаж номер 1))) Вельми хвалить новобуди в турецькому курортному місті))) Лише Анталія. Строчить простині з рекламою. Заодно викладає фото риби, кави, пиріжків, своєї собаки на прогулянці))) Справжній графоман))) На днях допитливі форумчани з'ясували прізвища цієї сімейки і виклали їхні фото з Фейсбука. Реготу було - море))) Тваринки злякались і втекли))) Ну, голод не тітка))) Захочуть дешевого йогурту - знову для advego.com стануть викладати копірайти про турецьку нерухомість, про "вигідність" її купівлі нерезидентами)))
Ух ты, скандалы, интриги, разследования. Ну так что там, вроде акурт себя чуть ли не профессором называл, или около того, какие то лекции читал.. Хотя не исключаю, что лекции о напаривании турецкой недвижимости
Саме так. Акурт - "прохвесор" з реклами турецької курортної нерухомості в м. Анталія. Він вдвох з дружиною, схоже, працюють тут на одному акаунті. В чому добре розбирається той пан - в сортах турецького вина і турецьких пиріжках. Купив собі квартиру (за легендою) в Анталії і регулярно через Болгарію-Румунію катається в Україну і назад, власним авто. І поучає всіх, як правильно жити і яку рибу та пиріжки їсти. Вельми хвалить турків і турецький клімат.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Подскажите господа и товарищи. В каком районе/масиве можно снять относительно дешево (чем дешевле тем лучше, 6000 грн или меньше) что-бы удобно (ноль пересадок) было добираться на улицу Новоконстантиновская, поближе к развязке Бандеры-Телиги. Заранее благодарю.
rustaman написав:Подскажите господа и товарищи. В каком районе/масиве можно снять относительно дешево (чем дешевле тем лучше, 6000 грн или меньше) что-бы удобно (ноль пересадок) было добираться на улицу Новоконстантиновская, поближе к развязке Бандеры-Телиги. Заранее благодарю.
Взагалі ціна троєщинська. Щодо правобережжя, то поблукайте у нетрях Куренівки. Може пощастить із затишним, напіввбитим хрущиком.
rustaman написав:Подскажите господа и товарищи. В каком районе/масиве можно снять относительно дешево (чем дешевле тем лучше, 6000 грн или меньше) что-бы удобно (ноль пересадок) было добираться на улицу Новоконстантиновская, поближе к развязке Бандеры-Телиги. Заранее благодарю.
За 6000 вряд ли найдете. На Куреневке есть улица Копыловская, там стоят пару душевных гостинок с квартирами по 20 метров. Или на улице Сырецкой послевоенные бараки. Самое дешевое в той локации это Ветряные горы. В советские времена, оттуда через Новокостантиновскую ходил автобус. Сейчас не в курсе.
rustaman написав:Подскажите господа и товарищи. В каком районе/масиве можно снять относительно дешево (чем дешевле тем лучше, 6000 грн или меньше) что-бы удобно (ноль пересадок) было добираться на улицу Новоконстантиновская, поближе к развязке Бандеры-Телиги. Заранее благодарю.
За 6000 вряд ли найдете. На Куреневке есть улица Копыловская, там стоят пару душевных гостинок с квартирами по 20 метров. Или на улице Сырецкой послевоенные бараки. Самое дешевое в той локации это Ветряные горы. В советские времена, оттуда через Новокостантиновскую ходил автобус. Сейчас не в курсе.
Вроде они ещё зимой, или весной это перетирали. С точки зрения здравого смысла решение так себе. Но поговаривают, что арендные ставки в последние 5 лет оторвались от земли и направляются в сторону "туземун"