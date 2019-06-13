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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 жов, 2019 16:57
Скоро и в Киеве такое будет.
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airmax78
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Додано: Пон 21 жов, 2019 18:00
airmax78 написав:Скоро
и в Киеве такое будет.
Можливо. Але спочатку вартість оренди 1-кім. хрущика, наприклад, у Святошині, має сягнути 2000 доларів, а на Лук"янівці, відповідно, - 3000-3500, на печерській вул. Маккейна - 4500 дол. Ось тоді, можливо, таке болюче для вас питання і винесуть на ОБГОВОРЕННЯ Київради. А поки що до того рівня цін..., ну, ви зрозуміли. З іншого боку, недолугі обмеження і надмірна регуляція призводять до занепаду, дефіциту та функціонуванню чорного ринку у координатах РЕАЛЬНИХ орендних ставок, які визначає ПОПИТ.
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ihorkyiv
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Додано: Пон 21 жов, 2019 18:42
ihorkyiv написав: airmax78 написав:
и в Киеве такое будет.
спочатку вартість оренди 1К хрущика у Святошині, має сягнути 2000 доларів, на Лук"янівці 3000, на Печерську -4500 дол
Делите на 5 соответственно уровню доходов в Киеве
Ваш Зепутат
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Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
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