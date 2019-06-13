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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1665166616671668

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 64
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 16:57

  ihorkyiv написав:Те, про що так довго мріяли більшовики і Макс, сталося у Берліні: http://www.lcmedia.com.ua/news/under/37 ... -pyat-let/
Наше рішуче НІ лівацькому диктату у вільній Німеччині !!! Свободу орендному ринку !!! Геть кайдани з орендних ставок !!! )

Скоро и в Киеве такое будет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:00

  airmax78 написав:
  ihorkyiv написав:Те, про що так довго мріяли більшовики і Макс, сталося у Берліні: http://www.lcmedia.com.ua/news/under/37 ... -pyat-let/
Наше рішуче НІ лівацькому диктату у вільній Німеччині !!! Свободу орендному ринку !!! Геть кайдани з орендних ставок !!! )

Скоро и в Киеве такое будет.

Можливо. Але спочатку вартість оренди 1-кім. хрущика, наприклад, у Святошині, має сягнути 2000 доларів, а на Лук"янівці, відповідно, - 3000-3500, на печерській вул. Маккейна - 4500 дол. Ось тоді, можливо, таке болюче для вас питання і винесуть на ОБГОВОРЕННЯ Київради. А поки що до того рівня цін..., ну, ви зрозуміли. З іншого боку, недолугі обмеження і надмірна регуляція призводять до занепаду, дефіциту та функціонуванню чорного ринку у координатах РЕАЛЬНИХ орендних ставок, які визначає ПОПИТ.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:42

  ihorkyiv написав:
  airmax78 написав:и в Киеве такое будет.

спочатку вартість оренди 1К хрущика у Святошині, має сягнути 2000 доларів, на Лук"янівці 3000, на Печерську -4500 дол

Делите на 5 соответственно уровню доходов в Киеве
Ваш Зепутат
antonivs3
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  #<1 ... 1665166616671668
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