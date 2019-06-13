Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Можливо. Але спочатку вартість оренди 1-кім. хрущика, наприклад, у Святошині, має сягнути 2000 доларів, а на Лук"янівці, відповідно, - 3000-3500, на печерській вул. Маккейна - 4500 дол. Ось тоді, можливо, таке болюче для вас питання і винесуть на ОБГОВОРЕННЯ Київради. А поки що до того рівня цін..., ну, ви зрозуміли. З іншого боку, недолугі обмеження і надмірна регуляція призводять до занепаду, дефіциту та функціонуванню чорного ринку у координатах РЕАЛЬНИХ орендних ставок, які визначає ПОПИТ.