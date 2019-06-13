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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1666166716681669>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 64
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 16:57

  ihorkyiv написав:Те, про що так довго мріяли більшовики і Макс, сталося у Берліні: http://www.lcmedia.com.ua/news/under/37 ... -pyat-let/
Наше рішуче НІ лівацькому диктату у вільній Німеччині !!! Свободу орендному ринку !!! Геть кайдани з орендних ставок !!! )

Скоро и в Киеве такое будет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:00

  airmax78 написав:
  ihorkyiv написав:Те, про що так довго мріяли більшовики і Макс, сталося у Берліні: http://www.lcmedia.com.ua/news/under/37 ... -pyat-let/
Наше рішуче НІ лівацькому диктату у вільній Німеччині !!! Свободу орендному ринку !!! Геть кайдани з орендних ставок !!! )

Скоро и в Киеве такое будет.

Можливо. Але спочатку вартість оренди 1-кім. хрущика, наприклад, у Святошині, має сягнути 2000 доларів, а на Лук"янівці, відповідно, - 3000-3500, на печерській вул. Маккейна - 4500 дол. Ось тоді, можливо, таке болюче для вас питання і винесуть на ОБГОВОРЕННЯ Київради. А поки що до того рівня цін..., ну, ви зрозуміли. З іншого боку, недолугі обмеження і надмірна регуляція призводять до занепаду, дефіциту та функціонуванню чорного ринку у координатах РЕАЛЬНИХ орендних ставок, які визначає ПОПИТ.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:42

  ihorkyiv написав:
  airmax78 написав:и в Киеве такое будет.

спочатку вартість оренди 1К хрущика у Святошині, має сягнути 2000 доларів, на Лук"янівці 3000, на Печерську -4500 дол

Делите на 5 соответственно уровню доходов в Киеве
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:59

Договор аренды

Кто-то просил поделиться образцом договора аренды. Пожалуйста.Зображення
artlife
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:20

  artlife написав:Кто-то просил поделиться образцом договора аренды. Пожалуйста.Зображення


+100!!!
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 21:50

  ihorkyiv написав:
  airmax78 написав:
  ihorkyiv написав:Те, про що так довго мріяли більшовики і Макс, сталося у Берліні: http://www.lcmedia.com.ua/news/under/37 ... -pyat-let/
Наше рішуче НІ лівацькому диктату у вільній Німеччині !!! Свободу орендному ринку !!! Геть кайдани з орендних ставок !!! )

Скоро и в Киеве такое будет.

Можливо. Але спочатку вартість оренди 1-кім. хрущика, наприклад, у Святошині, має сягнути 2000 доларів, а на Лук"янівці, відповідно, - 3000-3500, на печерській вул. Маккейна - 4500 дол. Ось тоді, можливо, таке болюче для вас питання і винесуть на ОБГОВОРЕННЯ Київради. А поки що до того рівня цін..., ну, ви зрозуміли. З іншого боку, недолугі обмеження і надмірна регуляція призводять до занепаду, дефіциту та функціонуванню чорного ринку у координатах РЕАЛЬНИХ орендних ставок, які визначає ПОПИТ.

Такая аренда в Киеве возможна после того как Гугл, Майкрософт и Амазон переведут в Киев свои штаб-квартиры. Мы, арендаторы, ждать этого момента не можем. Поэтому зарегистрировали петицию на сайте Киевсовета.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 23:36

Договор аренды

Обратная сторонаЗображення
artlife
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:51

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Интересно обсудить район Лукьяновка Дорогожичи, какова перпектива района для арендодателей. Развитие ЮнитСити, застройка района непосредственно перед метро, да и в целом застройка прицентрального района. Сказочники из оп Юнитхоум вещают про 1 куе за однуху, хотя чем черт не шутит если в комфорт тауне уходят по 14 кгрн.
Украдео с форума Юнита, собственно поэтом и прзадумался. Ещё там довольно много новых ям копается, время на подумать
EllaRa написав:
Sergio1986 написав:Как думаете-сколько может быть аренда 1 и 2 комнатных квартир в данном комплексе?

Я говорила с Денисом (нач. отдела продаж), так он фантазирует о 1000 дол.\мес за большую однушку (47 кв.м).
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:11

hume
а во сколько оценивается уровень коммуналки ?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:14

  airmax78 написав:Скоро и в Киеве такое будет.

Можливо. Але спочатку вартість оренди 1-кім. хрущика, наприклад, у Святошині, має сягнути 2000 доларів, а на Лук"янівці, відповідно, - 3000-3500, на печерській вул. Маккейна - 4500 дол. Ось тоді, можливо, таке болюче для вас питання і винесуть на ОБГОВОРЕННЯ Київради. А поки що до того рівня цін..., ну, ви зрозуміли. З іншого боку, недолугі обмеження і надмірна регуляція призводять до занепаду, дефіциту та функціонуванню чорного ринку у координатах РЕАЛЬНИХ орендних ставок, які визначає ПОПИТ.[/quote]
Такая аренда в Киеве возможна после того как Гугл, Майкрософт и Амазон переведут в Киев свои штаб-квартиры. Мы, арендаторы, ждать этого момента не можем. Поэтому зарегистрировали петицию на сайте Киевсовета.[/quote]

Петиція містить вимогу щодо якнайшвидшого переїзду зазначених компаній до Києва ?? Принаймні саме цей висновок випливає з надрукованого вами тексту. Дайте перо і чорнильницю, я негайно підпишу !!! )) Якщо ж писулькою вимагаєте заморожування орендних ставок, то нагадуєте мені зайця з відомого анекдоту, який поскаржився ведмедю на те, що вовк його щодня гвалтує. Ведмідь для вовка встановив ліміт, але уможливив за розпискою від зайця порушувати його у борг. Врешті-решт при черговій зустрічі з ведмедем на питання "як справи" заєць понуро відповів: "Як тра.хали щодня, так і тра.хають. Тільки писанини стало більше". Передбачаю такий же результат з петицією і для орендарів. Тому розслабтеся і одержуйте задоволення від життя у столиці без зайвої писанини на сайтах державних установ.
Востаннє редагувалось ihorkyiv в Сер 23 жов, 2019 16:18, всього редагувалось 1 раз.
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