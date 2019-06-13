Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Можливо. Але спочатку вартість оренди 1-кім. хрущика, наприклад, у Святошині, має сягнути 2000 доларів, а на Лук"янівці, відповідно, - 3000-3500, на печерській вул. Маккейна - 4500 дол. Ось тоді, можливо, таке болюче для вас питання і винесуть на ОБГОВОРЕННЯ Київради. А поки що до того рівня цін..., ну, ви зрозуміли. З іншого боку, недолугі обмеження і надмірна регуляція призводять до занепаду, дефіциту та функціонуванню чорного ринку у координатах РЕАЛЬНИХ орендних ставок, які визначає ПОПИТ.
Можливо. Але спочатку вартість оренди 1-кім. хрущика, наприклад, у Святошині, має сягнути 2000 доларів, а на Лук"янівці, відповідно, - 3000-3500, на печерській вул. Маккейна - 4500 дол. Ось тоді, можливо, таке болюче для вас питання і винесуть на ОБГОВОРЕННЯ Київради. А поки що до того рівня цін..., ну, ви зрозуміли. З іншого боку, недолугі обмеження і надмірна регуляція призводять до занепаду, дефіциту та функціонуванню чорного ринку у координатах РЕАЛЬНИХ орендних ставок, які визначає ПОПИТ.
Такая аренда в Киеве возможна после того как Гугл, Майкрософт и Амазон переведут в Киев свои штаб-квартиры. Мы, арендаторы, ждать этого момента не можем. Поэтому зарегистрировали петицию на сайте Киевсовета.
Интересно обсудить район Лукьяновка Дорогожичи, какова перпектива района для арендодателей. Развитие ЮнитСити, застройка района непосредственно перед метро, да и в целом застройка прицентрального района. Сказочники из оп Юнитхоум вещают про 1 куе за однуху, хотя чем черт не шутит если в комфорт тауне уходят по 14 кгрн. Украдео с форума Юнита, собственно поэтом и прзадумался. Ещё там довольно много новых ям копается, время на подумать
EllaRa написав:
Sergio1986 написав:Как думаете-сколько может быть аренда 1 и 2 комнатных квартир в данном комплексе?
Я говорила с Денисом (нач. отдела продаж), так он фантазирует о 1000 дол.\мес за большую однушку (47 кв.м).
Можливо. Але спочатку вартість оренди 1-кім. хрущика, наприклад, у Святошині, має сягнути 2000 доларів, а на Лук"янівці, відповідно, - 3000-3500, на печерській вул. Маккейна - 4500 дол. Ось тоді, можливо, таке болюче для вас питання і винесуть на ОБГОВОРЕННЯ Київради. А поки що до того рівня цін..., ну, ви зрозуміли. З іншого боку, недолугі обмеження і надмірна регуляція призводять до занепаду, дефіциту та функціонуванню чорного ринку у координатах РЕАЛЬНИХ орендних ставок, які визначає ПОПИТ.[/quote] Такая аренда в Киеве возможна после того как Гугл, Майкрософт и Амазон переведут в Киев свои штаб-квартиры. Мы, арендаторы, ждать этого момента не можем. Поэтому зарегистрировали петицию на сайте Киевсовета.[/quote]
Петиція містить вимогу щодо якнайшвидшого переїзду зазначених компаній до Києва ?? Принаймні саме цей висновок випливає з надрукованого вами тексту. Дайте перо і чорнильницю, я негайно підпишу !!! )) Якщо ж писулькою вимагаєте заморожування орендних ставок, то нагадуєте мені зайця з відомого анекдоту, який поскаржився ведмедю на те, що вовк його щодня гвалтує. Ведмідь для вовка встановив ліміт, але уможливив за розпискою від зайця порушувати його у борг. Врешті-решт при черговій зустрічі з ведмедем на питання "як справи" заєць понуро відповів: "Як тра.хали щодня, так і тра.хають. Тільки писанини стало більше". Передбачаю такий же результат з петицією і для орендарів. Тому розслабтеся і одержуйте задоволення від життя у столиці без зайвої писанини на сайтах державних установ.
Востаннє редагувалось ihorkyiv в Сер 23 жов, 2019 16:18, всього редагувалось 1 раз.