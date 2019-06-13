Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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hume написав:Интересно обсудить район Лукьяновка Дорогожичи, какова перпектива района для арендодателей. Развитие ЮнитСити, застройка района непосредственно перед метро, да и в целом застройка прицентрального района....
новыми арендаторами юнита станут старые сниматели с поха ?
hume написав:Интересно обсудить район Лукьяновка Дорогожичи, какова перпектива района для арендодателей. Развитие ЮнитСити, застройка района непосредственно перед метро, да и в целом застройка прицентрального района. Сказочники из оп Юнитхоум вещают про 1 куе за однуху, хотя чем черт не шутит если в комфорт тауне уходят по 14 кгрн. Украдео с форума Юнита, собственно поэтом и прзадумался. Ещё там довольно много новых ям копается, время на подумать
EllaRa написав:
Sergio1986 написав:Как думаете-сколько может быть аренда 1 и 2 комнатных квартир в данном комплексе?
Я говорила с Денисом (нач. отдела продаж), так он фантазирует о 1000 дол.\мес за большую однушку (47 кв.м).
Если аренда 1к в Юнит 1000 у.е., Миракс 1200 у.е. должен будет стоить? Вроде завышенные хотелки. Хотя после продажи 1к 37 метров, в панельной Патриотике, за 50 000 у.е. не берусь что либо прогнозировать.
Клаус написав:hume а во сколько оценивается уровень коммуналки ?
Мы же об однушках говорим, да пусть хоть 30 грн квадрат, квартира площадью 40 квадратов потянет 1200, при цене аренды от 13-14кгрн это не столь важно
UA написав:[ Если аренда 1к в Юнит 1000 у.е., Миракс 1200 у.е. должен будет стоить? Вроде завышенные хотелки. Хотя после продажи 1к 37 метров, в панельной Патриотике, за 50 000 у.е. не берусь что либо прогнозировать.
Не нужно было писать про Юнит я хочу обсудить в целом перспективу района. Новой мили там не будет, да и место не такое центральное, но, мне кажется, что в нескольких км от центра, в станции -двух от золотых ворот довольно перспективно. Больше смотрю на креатор, а не на Юнит, и именно Юнит послужит драйвером района.
В целом в городах масштаба Киева давно уже застроена промзона в прицентральных, и тем более центральных районах, у нас только всё начинается, вот и спрашиваю на перспективу.
hume написав:Не нужно было писать про Юнит я хочу обсудить в целом перспективу района. Новой мили там не будет, да и место не такое центральное, но, мне кажется, что в нескольких км от центра, в станции -двух от золотых ворот довольно перспективно. Больше смотрю на креатор, а не на Юнит, и именно Юнит послужит драйвером района.
В целом в городах масштаба Киева давно уже застроена промзона в прицентральных, и тем более центральных районах, у нас только всё начинается, вот и спрашиваю на перспективу.
Если начнут строить Троещенско-Соломенскую ветку метро (пресадочная станция Лукяновская+ Глубочицкая), цена этой местности резко вверх. По поводу аренды. Локация Подол, Лукяновка, КПИ - итак уже Мекка айтишников. Юнит сити лишь добавит спроса.
Есть в той локации хрущик гостинничного типа. Юнит академия притягивает совсем зеленых айтишников с относительно скромными бюджетами аренды. Новостроя на Лукяновке совсем мало. Какой там реальный спрос на дорогую аренду, не в курсе.