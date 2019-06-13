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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1666166716681669

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 64
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:16

  hume написав:Интересно обсудить район Лукьяновка Дорогожичи, какова перпектива района для арендодателей. Развитие ЮнитСити, застройка района непосредственно перед метро, да и в целом застройка прицентрального района....

новыми арендаторами юнита станут старые сниматели с поха ?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 18:16

Де баранеускаси, які стверджували, що "первинка буде зростати в ціні, а вторинка - стане знецінюватись".

Де вони, ці казли?????

"В третьем квартале 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены на первичном рынке жилья выросли на 6,4%, а на вторичном — на 11,8%. Об этом свидетельствуют данные Госстата."

https://delo.ua/business/v-ukraine-podo ... at-359507/
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Frant
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 18:18

  hume написав:Интересно обсудить район Лукьяновка Дорогожичи, какова перпектива района для арендодателей. Развитие ЮнитСити, застройка района непосредственно перед метро, да и в целом застройка прицентрального района. Сказочники из оп Юнитхоум вещают про 1 куе за однуху, хотя чем черт не шутит если в комфорт тауне уходят по 14 кгрн.
Украдео с форума Юнита, собственно поэтом и прзадумался. Ещё там довольно много новых ям копается, время на подумать
EllaRa написав:
Sergio1986 написав:Как думаете-сколько может быть аренда 1 и 2 комнатных квартир в данном комплексе?

Я говорила с Денисом (нач. отдела продаж), так он фантазирует о 1000 дол.\мес за большую однушку (47 кв.м).

Если аренда 1к в Юнит 1000 у.е., Миракс 1200 у.е. должен будет стоить?
Вроде завышенные хотелки.
Хотя после продажи 1к 37 метров, в панельной Патриотике, за 50 000 у.е. не берусь что либо прогнозировать.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 07:17

  Клаус написав:hume
а во сколько оценивается уровень коммуналки ?

Мы же об однушках говорим, да пусть хоть 30 грн квадрат, квартира площадью 40 квадратов потянет 1200, при цене аренды от 13-14кгрн это не столь важно

  UA написав:[
Если аренда 1к в Юнит 1000 у.е., Миракс 1200 у.е. должен будет стоить?
Вроде завышенные хотелки.
Хотя после продажи 1к 37 метров, в панельной Патриотике, за 50 000 у.е. не берусь что либо прогнозировать.


Не нужно было писать про Юнит :D я хочу обсудить в целом перспективу района. Новой мили там не будет, да и место не такое центральное, но, мне кажется, что в нескольких км от центра, в станции -двух от золотых ворот довольно перспективно. Больше смотрю на креатор, а не на Юнит, и именно Юнит послужит драйвером района.

В целом в городах масштаба Киева давно уже застроена промзона в прицентральных, и тем более центральных районах, у нас только всё начинается, вот и спрашиваю на перспективу.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:32

  hume написав:Не нужно было писать про Юнит :D я хочу обсудить в целом перспективу района. Новой мили там не будет, да и место не такое центральное, но, мне кажется, что в нескольких км от центра, в станции -двух от золотых ворот довольно перспективно. Больше смотрю на креатор, а не на Юнит, и именно Юнит послужит драйвером района.

В целом в городах масштаба Киева давно уже застроена промзона в прицентральных, и тем более центральных районах, у нас только всё начинается, вот и спрашиваю на перспективу.

Если начнут строить Троещенско-Соломенскую ветку метро (пресадочная станция Лукяновская+ Глубочицкая), цена этой местности резко вверх.
По поводу аренды. Локация Подол, Лукяновка, КПИ - итак уже Мекка айтишников.
Юнит сити лишь добавит спроса.

Есть в той локации хрущик гостинничного типа.
Юнит академия притягивает совсем зеленых айтишников с относительно скромными бюджетами аренды.
Новостроя на Лукяновке совсем мало. Какой там реальный спрос на дорогую аренду, не в курсе.
UA
 
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  #<1 ... 1666166716681669
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