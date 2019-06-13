новыми арендаторами юнита станут старые сниматели с поха ?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 жов, 2019 16:16
Додано: Сер 23 жов, 2019 18:16
Де баранеускаси, які стверджували, що "первинка буде зростати в ціні, а вторинка - стане знецінюватись".
Де вони, ці казли?????
"В третьем квартале 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены на первичном рынке жилья выросли на 6,4%, а на вторичном — на 11,8%. Об этом свидетельствуют данные Госстата."
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Додано: Сер 23 жов, 2019 18:18
Если аренда 1к в Юнит 1000 у.е., Миракс 1200 у.е. должен будет стоить?
Вроде завышенные хотелки.
Хотя после продажи 1к 37 метров, в панельной Патриотике, за 50 000 у.е. не берусь что либо прогнозировать.
Додано: Чет 24 жов, 2019 07:17
Мы же об однушках говорим, да пусть хоть 30 грн квадрат, квартира площадью 40 квадратов потянет 1200, при цене аренды от 13-14кгрн это не столь важно
Не нужно было писать про Юнит я хочу обсудить в целом перспективу района. Новой мили там не будет, да и место не такое центральное, но, мне кажется, что в нескольких км от центра, в станции -двух от золотых ворот довольно перспективно. Больше смотрю на креатор, а не на Юнит, и именно Юнит послужит драйвером района.
В целом в городах масштаба Киева давно уже застроена промзона в прицентральных, и тем более центральных районах, у нас только всё начинается, вот и спрашиваю на перспективу.
Додано: Чет 24 жов, 2019 11:32
Если начнут строить Троещенско-Соломенскую ветку метро (пресадочная станция Лукяновская+ Глубочицкая), цена этой местности резко вверх.
По поводу аренды. Локация Подол, Лукяновка, КПИ - итак уже Мекка айтишников.
Юнит сити лишь добавит спроса.
Есть в той локации хрущик гостинничного типа.
Юнит академия притягивает совсем зеленых айтишников с относительно скромными бюджетами аренды.
Новостроя на Лукяновке совсем мало. Какой там реальный спрос на дорогую аренду, не в курсе.
Додано: Чет 24 жов, 2019 13:38
Вот мне кажется, что местность очень перспективная. Новостроя действительно нет, но близость прицентральных станций, и центра в частности делает район интересным. Между Дорогожичами и Лукьяновской огромная промзона которая, возможно, пойдёт под снос. Поэтика, Креатор, Юнит уже начали откусывать кусочки. Возле Лукьяновской может когда то доделают торговый центр и снесут нах этот ад из киосков, мафов, будок и др хлама, проект реконструкцию Глубочки тоже есть, рано или поздно, с метро или без, но сделают.Рядом с метро полным ходом гонят жк Старт. На новую серебрянную милю не надеюсь, но что то похожее в меньших масштабах ожидаю, и в этом случае гостинки под ремонт идеальный вариант.
ПС
Кстати , если рассматривать недорогую аренду возле метро Дорогожичи, то она пользуется огромным спросом.
П
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