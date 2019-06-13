Додано: Чет 24 жов, 2019 07:17

Клаус написав: hume

а во сколько оценивается уровень коммуналки ? а во сколько оценивается уровень коммуналки ?

UA написав: [

Если аренда 1к в Юнит 1000 у.е., Миракс 1200 у.е. должен будет стоить?

Вроде завышенные хотелки.

Хотя после продажи 1к 37 метров, в панельной Патриотике, за 50 000 у.е. не берусь что либо прогнозировать. Если аренда 1к в Юнит 1000 у.е., Миракс 1200 у.е. должен будет стоить?Вроде завышенные хотелки.Хотя после продажи 1к 37 метров, в панельной Патриотике, за 50 000 у.е. не берусь что либо прогнозировать.

Мы же об однушках говорим, да пусть хоть 30 грн квадрат, квартира площадью 40 квадратов потянет 1200, при цене аренды от 13-14кгрн это не столь важноНе нужно было писать про Юнитя хочу обсудить в целом перспективу района. Новой мили там не будет, да и место не такое центральное, но, мне кажется, что в нескольких км от центра, в станции -двух от золотых ворот довольно перспективно. Больше смотрю на креатор, а не на Юнит, и именно Юнит послужит драйвером района.В целом в городах масштаба Киева давно уже застроена промзона в прицентральных, и тем более центральных районах, у нас только всё начинается, вот и спрашиваю на перспективу.