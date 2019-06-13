Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Интересно обсудить район Лукьяновка Дорогожичи, какова перпектива района для арендодателей. Развитие ЮнитСити, застройка района непосредственно перед метро, да и в целом застройка прицентрального района....
новыми арендаторами юнита станут старые сниматели с поха ?
hume написав:Интересно обсудить район Лукьяновка Дорогожичи, какова перпектива района для арендодателей. Развитие ЮнитСити, застройка района непосредственно перед метро, да и в целом застройка прицентрального района. Сказочники из оп Юнитхоум вещают про 1 куе за однуху, хотя чем черт не шутит если в комфорт тауне уходят по 14 кгрн. Украдео с форума Юнита, собственно поэтом и прзадумался. Ещё там довольно много новых ям копается, время на подумать
EllaRa написав:
Sergio1986 написав:Как думаете-сколько может быть аренда 1 и 2 комнатных квартир в данном комплексе?
Я говорила с Денисом (нач. отдела продаж), так он фантазирует о 1000 дол.\мес за большую однушку (47 кв.м).
Если аренда 1к в Юнит 1000 у.е., Миракс 1200 у.е. должен будет стоить? Вроде завышенные хотелки. Хотя после продажи 1к 37 метров, в панельной Патриотике, за 50 000 у.е. не берусь что либо прогнозировать.
Клаус написав:hume а во сколько оценивается уровень коммуналки ?
Мы же об однушках говорим, да пусть хоть 30 грн квадрат, квартира площадью 40 квадратов потянет 1200, при цене аренды от 13-14кгрн это не столь важно
UA написав:[ Если аренда 1к в Юнит 1000 у.е., Миракс 1200 у.е. должен будет стоить? Вроде завышенные хотелки. Хотя после продажи 1к 37 метров, в панельной Патриотике, за 50 000 у.е. не берусь что либо прогнозировать.
Не нужно было писать про Юнит я хочу обсудить в целом перспективу района. Новой мили там не будет, да и место не такое центральное, но, мне кажется, что в нескольких км от центра, в станции -двух от золотых ворот довольно перспективно. Больше смотрю на креатор, а не на Юнит, и именно Юнит послужит драйвером района.
В целом в городах масштаба Киева давно уже застроена промзона в прицентральных, и тем более центральных районах, у нас только всё начинается, вот и спрашиваю на перспективу.
hume написав:Не нужно было писать про Юнит я хочу обсудить в целом перспективу района. Новой мили там не будет, да и место не такое центральное, но, мне кажется, что в нескольких км от центра, в станции -двух от золотых ворот довольно перспективно. Больше смотрю на креатор, а не на Юнит, и именно Юнит послужит драйвером района.
В целом в городах масштаба Киева давно уже застроена промзона в прицентральных, и тем более центральных районах, у нас только всё начинается, вот и спрашиваю на перспективу.
Если начнут строить Троещенско-Соломенскую ветку метро (пресадочная станция Лукяновская+ Глубочицкая), цена этой местности резко вверх. По поводу аренды. Локация Подол, Лукяновка, КПИ - итак уже Мекка айтишников. Юнит сити лишь добавит спроса.
Есть в той локации хрущик гостинничного типа. Юнит академия притягивает совсем зеленых айтишников с относительно скромными бюджетами аренды. Новостроя на Лукяновке совсем мало. Какой там реальный спрос на дорогую аренду, не в курсе.
UA написав:[ Если начнут строить Троещенско-Соломенскую ветку метро (пресадочная станция Лукяновская+ Глубочицкая), цена этой местности резко вверх. По поводу аренды. Локация Подол, Лукяновка, КПИ - итак уже Мекка айтишников. Юнит сити лишь добавит спроса.
Есть в той локации хрущик гостинничного типа. Юнит академия притягивает совсем зеленых айтишников с относительно скромными бюджетами аренды. Новостроя на Лукяновке совсем мало. Какой там реальный спрос на дорогую аренду, не в курсе.
Вот мне кажется, что местность очень перспективная. Новостроя действительно нет, но близость прицентральных станций, и центра в частности делает район интересным. Между Дорогожичами и Лукьяновской огромная промзона которая, возможно, пойдёт под снос. Поэтика, Креатор, Юнит уже начали откусывать кусочки. Возле Лукьяновской может когда то доделают торговый центр и снесут нах этот ад из киосков, мафов, будок и др хлама, проект реконструкцию Глубочки тоже есть, рано или поздно, с метро или без, но сделают.Рядом с метро полным ходом гонят жк Старт. На новую серебрянную милю не надеюсь, но что то похожее в меньших масштабах ожидаю, и в этом случае гостинки под ремонт идеальный вариант.
ПС Кстати , если рассматривать недорогую аренду возле метро Дорогожичи, то она пользуется огромным спросом. П
UA написав:[ Если начнут строить Троещенско-Соломенскую ветку метро (пресадочная станция Лукяновская+ Глубочицкая), цена этой местности резко вверх. По поводу аренды. Локация Подол, Лукяновка, КПИ - итак уже Мекка айтишников. Юнит сити лишь добавит спроса.
Есть в той локации хрущик гостинничного типа. Юнит академия притягивает совсем зеленых айтишников с относительно скромными бюджетами аренды. Новостроя на Лукяновке совсем мало. Какой там реальный спрос на дорогую аренду, не в курсе.
Вот мне кажется, что местность очень перспективная. Новостроя действительно нет, но близость прицентральных станций, и центра в частности делает район интересным. Между Дорогожичами и Лукьяновской огромная промзона которая, возможно, пойдёт под снос. Поэтика, Креатор, Юнит уже начали откусывать кусочки. Возле Лукьяновской может когда то доделают торговый центр и снесут нах этот ад из киосков, мафов, будок и др хлама, проект реконструкцию Глубочки тоже есть, рано или поздно, с метро или без, но сделают.Рядом с метро полным ходом гонят жк Старт. На новую серебрянную милю не надеюсь, но что то похожее в меньших масштабах ожидаю, и в этом случае гостинки под ремонт идеальный вариант.
ПС Кстати , если рассматривать недорогую аренду возле метро Дорогожичи, то она пользуется огромным спросом. П
Ещё бы. С Дорогожичей, в любой район Правого берега близко. По моим наблюдениям, понаехи которые в Киеве уже обжились, предпочитают, что то вроде Дорогожичей. Вновь прибывшие селятся на ПОХе. Это всё про бюджетную аренду естественно. ПС Та же Куреневка куда более перспективный район, в сравнении с ПОХом.
investorkiev написав:Поэтому нужно брать Мисто квитив
І пів години дрімучими лісами діставатися до м."Сирець" з високою небезпекою для жінки бути згвалтованою на галявині перед узвозом до озер. Кому як не вам, Наталочко, це усвідомлювати. )) Ні, ліпше вже затишний хрущик на Дорогожичах.
ihorkyiv написав:І пів години дрімучими лісами діставатися до м."Сирець" з високою небезпекою для жінки бути згвалтованою на галявині перед узвозом до озер. Кому як не вам, Наталочко, це усвідомлювати. )) Ні, ліпше вже затишний хрущик на Дорогожичах.
Да это точно, если захочешь короткой дорогой пройти к метро есть вероятность быть изнасилованным даже если ты здоровый волосатый мужик, по ночам местность стремная стремная. Я бы и днем коротким дорогой не ходил.