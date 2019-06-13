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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 24 жов, 2019 18:40
hume написав: ihorkyiv написав:
І пів години дрімучими лісами діставатися до м."Сирець" з високою небезпекою для жінки бути згвалтованою на галявині перед узвозом до озер. Кому як не вам, Наталочко, це усвідомлювати. )) Ні, ліпше вже затишний хрущик на Дорогожичах.
Да это точно, если захочешь короткой дорогой пройти к метро есть вероятность быть изнасилованным даже если ты здоровый волосатый мужик, по ночам местность стремная стремная. Я бы и днем коротким дорогой не ходил.
Там когда заселится все 3500 квартир, то движ такой будет по этой тропинке почти круглосуточный, что вдоль нее Макдональдс или Шаверма откроется, и конечно Космолот.
Так что бояться нечего
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investorkiev
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Додано: Чет 24 жов, 2019 22:02
investorkiev написав: hume написав: ihorkyiv написав:
І пів години дрімучими лісами діставатися до м."Сирець" з високою небезпекою для жінки бути згвалтованою на галявині перед узвозом до озер. Кому як не вам, Наталочко, це усвідомлювати. )) Ні, ліпше вже затишний хрущик на Дорогожичах.
Да это точно, если захочешь короткой дорогой пройти к метро есть вероятность быть изнасилованным даже если ты здоровый волосатый мужик, по ночам местность стремная стремная. Я бы и днем коротким дорогой не ходил.
Там когда заселится все 3500 квартир, то движ такой будет по этой тропинке почти круглосуточный, что вдоль нее Макдональдс или Шаверма откроется, и конечно Космолот
.
Так что бояться нечего
Ще про відкриття поряд міжнародного аеропорту забули написати. Остап Бендер, часом, не був вашим прототипом ??
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ihorkyiv
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Додано: Чет 24 жов, 2019 22:07
... закину я це сюди...
Долярчик написав:
.... цікаво, на скільки % зростуть ціни на РН, коли запустять іпотеку під 12-13%?
- можливо, то зараз вигідніше взяти іпотеку під 18%?(чи скільки там в приваті? )
- бо, якщо ціни додадуть 40-50%, то пропадає сенс в тій іпотеці під 12-13%!
- чи я помиляюсь?
- якщо помиляюсь, то покажіть на цифрах - де там буде вигода?
Дякую!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Чет 24 жов, 2019 22:10
Долярчик написав:
... закину я це сюди...
Долярчик написав:
.... цікаво, на скільки % зростуть ціни на РН, коли запустять іпотеку під 12-13%?
- можливо, то зараз вигідніше взяти іпотеку під 18%?(чи скільки там в приваті? )
- бо, якщо ціни додадуть 40-50%, то пропадає сенс в тій іпотеці під 12-13%!
- чи я помиляюсь?
- якщо помиляюсь, то покажіть на цифрах - де там буде вигода?
Дякую!
Суть в том, что одного Зелиного желания тут мало, надо иностранные инвестиции, иначе все может уйти в свисток (инфляцию и девальвацию).
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Додано: Чет 24 жов, 2019 22:11
... і Влад, напевно, це пропустив...
Долярчик написав: Vlad442 написав:
Которое покрывает минимальные потребности достойной жизни пенсионера. Чтобы можно было раз в год погреться в Египте, чтобы цены на продукты и лекарства не вызывали депрессию.
Чтобы в случае нужды продать одну и рак лечить в Израиле, а не в районной поликлинике.
1,5-2.
Больше имеет смысл в определенных случаях. У человека умер бизнес, новый не хочет, хочет сохранить капитал. Накупил однушек, сдает, по мере надобности по одной продает.
Если работать дни и ночи, откладывая более половины дохода и живя в искусственной бедности, чтобы купить квартиры, которые потом не будут нужны, это не самый эффективный способ тратить деньги
.
... а якщо так: до 50-ти жити в майже "штучній бідності" і жорстко скирдувати(на квартири в тому числі).... - а тоді вже жити "на розслабоні", на кошти від здачі в оренду.... - ну, і якщо щось(як вже Ви тут писали вище) - продав одну однуху і маєш на лікування, чи на кругосвітню подорож
Vlad442 написав:
Если у человека есть желание заниматься активным бизнесом, ему не нужно вообще иметь недвижимость. Разве что для собственного проживания.
... а якщо навпаки? - то потрібно 4-5 квартир на сім'ю з мінімальними потребами?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Чет 24 жов, 2019 22:15
hxbbgaf написав:
Суть в том, что одного Зелиного желания тут мало, надо иностранные инвестиции, иначе все может уйти в свисток (инфляцию и девальвацию).
... я до чого веду.... - от як так станеться, що іпотека буде під 12-13% - на скільки % тоді можуть поповзти ціни?
- бо так, як я вище написав - то сенсу в тому "здобутті 12%" - не буде!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Чет 24 жов, 2019 22:16
Долярчик написав: hxbbgaf написав:
Суть в том, что одного Зелиного желания тут мало, надо иностранные инвестиции, иначе все может уйти в свисток (инфляцию и девальвацию).
... я до чого веду.... - от як так станеться, що іпотека буде під 12-13% - на скільки % тоді можуть поповзти ціни?
- бо так, як я вище написав - то сенсу в тому "здобутті 12%" - не буде!
массовая ипотека под 12% - это означает цены х2
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investorkiev
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Додано: Чет 24 жов, 2019 22:25
UA написав: UA написав:
Новостроя на Лукяновке совсем мало
Куреневка куда более перспективный район, в сравнении с ПОХом.
ну я бы не сказал,что так уж мало,разве что в сравнении с возможным количеством
значить Навигатор стояками))
Ваш Зепутат
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 05:30
Долярчик. Откуда ипотека под 12%, если страна берет под 16%?
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lejko_vit
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:37
lejko_vit написав:
Долярчик. Откуда ипотека под 12%, если страна берет под 16%?
вы шо, порохобот?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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