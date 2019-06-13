|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 24 жов, 2019 18:40
hume написав: ihorkyiv написав:
І пів години дрімучими лісами діставатися до м."Сирець" з високою небезпекою для жінки бути згвалтованою на галявині перед узвозом до озер. Кому як не вам, Наталочко, це усвідомлювати. )) Ні, ліпше вже затишний хрущик на Дорогожичах.
Да это точно, если захочешь короткой дорогой пройти к метро есть вероятность быть изнасилованным даже если ты здоровый волосатый мужик, по ночам местность стремная стремная. Я бы и днем коротким дорогой не ходил.
Там когда заселится все 3500 квартир, то движ такой будет по этой тропинке почти круглосуточный, что вдоль нее Макдональдс или Шаверма откроется, и конечно Космолот.
Так что бояться нечего
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1223
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 жов, 2019 22:02
investorkiev написав: hume написав: ihorkyiv написав:
І пів години дрімучими лісами діставатися до м."Сирець" з високою небезпекою для жінки бути згвалтованою на галявині перед узвозом до озер. Кому як не вам, Наталочко, це усвідомлювати. )) Ні, ліпше вже затишний хрущик на Дорогожичах.
Да это точно, если захочешь короткой дорогой пройти к метро есть вероятность быть изнасилованным даже если ты здоровый волосатый мужик, по ночам местность стремная стремная. Я бы и днем коротким дорогой не ходил.
Там когда заселится все 3500 квартир, то движ такой будет по этой тропинке почти круглосуточный, что вдоль нее Макдональдс или Шаверма откроется, и конечно Космолот
.
Так что бояться нечего
Ще про відкриття поряд міжнародного аеропорту забули написати. Остап Бендер, часом, не був вашим прототипом ??
-
ihorkyiv
-
-
- Повідомлень: 512
- З нами з: 01.05.17
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 жов, 2019 22:15
hxbbgaf написав:
Суть в том, что одного Зелиного желания тут мало, надо иностранные инвестиции, иначе все может уйти в свисток (инфляцию и девальвацию).
... я до чого веду.... - от як так станеться, що іпотека буде під 12-13% - на скільки % тоді можуть поповзти ціни?
- бо так, як я вище написав - то сенсу в тому "здобутті 12%" - не буде!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7118
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 473 раз.
- Подякували: 482 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 жов, 2019 22:16
Долярчик написав: hxbbgaf написав:
Суть в том, что одного Зелиного желания тут мало, надо иностранные инвестиции, иначе все может уйти в свисток (инфляцию и девальвацию).
... я до чого веду.... - от як так станеться, що іпотека буде під 12-13% - на скільки % тоді можуть поповзти ціни?
- бо так, як я вище написав - то сенсу в тому "здобутті 12%" - не буде!
массовая ипотека под 12% - это означает цены х2
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1223
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 жов, 2019 22:25
UA написав: UA написав:
Новостроя на Лукяновке совсем мало
Куреневка куда более перспективный район, в сравнении с ПОХом.
ну я бы не сказал,что так уж мало,разве что в сравнении с возможным количеством
значить Навигатор стояками))
Ваш Зепутат
-
antonivs3
-
-
- Повідомлень: 1635
- З нами з: 07.08.17
- Подякував: 794 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 жов, 2019 05:30
Долярчик. Откуда ипотека под 12%, если страна берет под 16%?
-
lejko_vit
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 07.10.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:37
lejko_vit написав:
Долярчик. Откуда ипотека под 12%, если страна берет под 16%?
вы шо, порохобот?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7219
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 577 раз.
- Подякували: 1098 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:08
investorkiev написав:
массовая ипотека под 12% - это означает цены х2
... я там писав, що в тій іпотеці під 12% сенс ВІДПАДАЄ вже при здорожчанні на 40-50%, а ви кажете х2!
lejko_vit написав:
Долярчик. Откуда ипотека под 12%, если страна берет под 16%?
... так це ж ми всі тут намагаємось глянути у майбутнє!
- а, в недалекому майбутньому - через рік, планує/обіцяє Зе-команда іпотеку під 12%!
- от я і запитую, на скільки можуть стрибнути ціни і який тоді буде сенс з того "здобуття" отих 12%?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7118
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 473 раз.
- Подякували: 482 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:20
Долярчик написав:
[
... я там писав, що в тій іпотеці під 12% сенс ВІДПАДАЄ вже при здорожчанні на 40-50%, а ви кажете х2!
... так це ж ми всі тут намагаємось глянути у майбутнє!
- а, в недалекому майбутньому - через рік, планує/обіцяє Зе-команда іпотеку під 12%!
- от я і запитую, на скільки можуть стрибнути ціни і який тоді буде сенс з того "здобуття" отих 12%?
Долярчик, давай так, чтоб ты больше не тянул сюда дичь "под 12 %". Всё гипотетически, так как ипотеки под 12% не будет ближайшие 10 лет.
Если будет ипотека под 12%, то цены вверх - ты в пролёте
Если ипотека под 18%-22%, то ты тоже в пролёте, так как платить такие неадекватные цифры не сможешь даже если сразу сдашь купленный объект в аренду, и будешь отдавать 2/3 зарплаты банку - ты в пролёте.
Но жить с мечтой можно и даже нужно, есть стимул жить, и главное интрес. Но увы, тебе придётся жить вечно
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6028
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 883 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21444
|1887772
|
П'ят 25 жов, 2019 14:15
Richi
|
|10
|2990
|
|
|8
|1279
|
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
|