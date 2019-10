Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:37

lejko_vit написав: Долярчик. Откуда ипотека под 12%, если страна берет под 16%? Долярчик. Откуда ипотека под 12%, если страна берет под 16%?



вы шо, порохобот? вы шо, порохобот?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.