UA написав:hume написав:Не нужно было писать про Юнит я хочу обсудить в целом перспективу района. Новой мили там не будет, да и место не такое центральное, но, мне кажется, что в нескольких км от центра, в станции -двух от золотых ворот довольно перспективно. Больше смотрю на креатор, а не на Юнит, и именно Юнит послужит драйвером района.
В целом в городах масштаба Киева давно уже застроена промзона в прицентральных, и тем более центральных районах, у нас только всё начинается, вот и спрашиваю на перспективу.
Если начнут строить Троещенско-Соломенскую ветку метро (пресадочная станция Лукяновская+ Глубочицкая), цена этой местности резко вверх.
По поводу аренды. Локация Подол, Лукяновка, КПИ - итак уже Мекка айтишников.
Юнит сити лишь добавит спроса.
Есть в той локации хрущик гостинничного типа.
Юнит академия притягивает совсем зеленых айтишников с относительно скромными бюджетами аренды.
Новостроя на Лукяновке совсем мало. Какой там реальный спрос на дорогую аренду, не в курсе.
Это возле Мотозавода новостроев мало, а на самой Лукьяновке их как грязи. Просто они не над дорогой все.