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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1668166916701671

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 64
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:53

  UA написав:
  hume написав:Не нужно было писать про Юнит :D я хочу обсудить в целом перспективу района. Новой мили там не будет, да и место не такое центральное, но, мне кажется, что в нескольких км от центра, в станции -двух от золотых ворот довольно перспективно. Больше смотрю на креатор, а не на Юнит, и именно Юнит послужит драйвером района.

В целом в городах масштаба Киева давно уже застроена промзона в прицентральных, и тем более центральных районах, у нас только всё начинается, вот и спрашиваю на перспективу.

Если начнут строить Троещенско-Соломенскую ветку метро (пресадочная станция Лукяновская+ Глубочицкая), цена этой местности резко вверх.
По поводу аренды. Локация Подол, Лукяновка, КПИ - итак уже Мекка айтишников.
Юнит сити лишь добавит спроса.

Есть в той локации хрущик гостинничного типа.
Юнит академия притягивает совсем зеленых айтишников с относительно скромными бюджетами аренды.
Новостроя на Лукяновке совсем мало. Какой там реальный спрос на дорогую аренду, не в курсе.


Это возле Мотозавода новостроев мало, а на самой Лукьяновке их как грязи. Просто они не над дорогой все.
rjkz
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  #<1 ... 1668166916701671
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