Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:17

ihorkyiv написав: investorkiev написав: Поэтому нужно брать Мисто квитив Поэтому нужно брать Мисто квитив

І пів години дрімучими лісами діставатися до м."Сирець" з високою небезпекою для жінки бути згвалтованою на галявині перед узвозом до озер. Кому як не вам, Наталочко, це усвідомлювати. )) Ні, ліпше вже затишний хрущик на Дорогожичах. І пів години дрімучими лісами діставатися до м."Сирець" з високою небезпекою для жінки бути згвалтованою на галявині перед узвозом до озер. Кому як не вам, Наталочко, це усвідомлювати. )) Ні, ліпше вже затишний хрущик на Дорогожичах.

15 минут пехом через вполне нормальный парк с тротуарной плиткой, скамейками и освещением или 2 минуты на машине и там парковать, а дальше на метро (что многие и делают) или 1 остановку (3-5 минут) на троллейбусе или маршрутке.Были времена, когда в том парке и вправду было опасно (а где в Киеве сейчас по-другому), но сейчас есть освещение, парк довольно людный, особенно в часы пик (много людей идет на/с работу/ы), иногда патрулируется полицией (мееееедленно проезжает патрульная машина). Когда МК еще не начало строиться, а площадка была выделена, было построена общага для будущих рабочих (на месте МК должен был быть британский бизнес-проект, но кризис 2008 года все помножил на ноль) и когда это тазиком медным накрылось, то в общаге был организован нелегальный хостел, где была очень колоритная публика. Собственно, она и сделала парку дурную славу последних лет. Но сейчас этого хостела нет и, как я уже сказал, в парке довольно многолюдно. Разве что если идти глубокой ночью, но...это в любом районе небезопасно.Хрущ на Дорогожичах имеет своего арендатора, на МК будет свой. И это разные социальные группы.