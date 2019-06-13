Додано: П'ят 25 жов, 2019 22:26

hume написав: rjkz написав: [



В том-то и дело, что есть совершенно разные по ЦА локации - Лукьяновка со своими не самыми дешевыми новостроями, сталинками и кирпичными хрущами (немного) и дешевые Дорогожичи с "бабушкиными хрущами". И там и там не маловажную роль играет метро. Кроме того, это узловые точки в транспортных потоках. А район мотозавода имеет проходной характер. В том-то и дело, что есть совершенно разные по ЦА локации - Лукьяновка со своими не самыми дешевыми новостроями, сталинками и кирпичными хрущами (немного) и дешевые Дорогожичи с "бабушкиными хрущами". И там и там не маловажную роль играет метро. Кроме того, это узловые точки в транспортных потоках. А район мотозавода имеет проходной характер.

На данный момент рассматривать район мотозавода это как рассматривать сер милю на заре проектирования престижж холла. А потом понеслось, а сейчас 2 куе и не подходи. На соседней ветке писал, что Гринвиль валит не стесняясь от 1600, ликвидное 1800 с поставкой в 22 году.



Район мтз имеет еще проходной характер из за отсутствия полноценных жилых районов, стоят единичные жилые дома. Радует, что юнит берет на себя большую часть застройки промки, то есть половину дела делает кан. Авот ко второй половине нужно присмотреться, а так же к срочным продажам девятиэтажных гостинок, огромным плюсом выступает открытая территория, на которую может зайти каждый, инфраструктура, и прямой выход на мельникова. На данный момент рассматривать район мотозавода это как рассматривать сер милю на заре проектирования престижж холла. А потом понеслось, а сейчас 2 куе и не подходи. На соседней ветке писал, что Гринвиль валит не стесняясь от 1600, ликвидное 1800 с поставкой в 22 году.Район мтз имеет еще проходной характер из за отсутствия полноценных жилых районов, стоят единичные жилые дома. Радует, что юнит берет на себя большую часть застройки промки, то есть половину дела делает кан. Авот ко второй половине нужно присмотреться, а так же к срочным продажам девятиэтажных гостинок, огромным плюсом выступает открытая территория, на которую может зайти каждый, инфраструктура, и прямой выход на мельникова.



ПС

РКЖЗ, подскажите, а вас когда нибудь интересовали объекты, которые не входят в ареал вашего обитания. Рассматривали ли вы когда то то, что находится за чертой сырец-виноградарь? Какие районы считаете перспективными?

Может Вы и правы, но обратите внимание, почти все востребованные локации - это пересечение транспортных потоков.А почему Вы думаете, что я там обитаю?Да, недалеко, но я давно живу в Киеве и сменил несколько мест проживания, знаю некоторые особенности районов, исторически сложившиеся и это тоже влияет на выбор. Жил и на Венике - он мне совсем не нравится, но в настоящий момент у него есть потенциал роста во первых (и это главное) - метро, а во вторых, низкая база из-за ненового фонда. И тут появляется новый фонд, который пока пребладание старого фонда в локации тянет вниз, и наоборот, старый фонд подрастает из-за роста средней цены. Это просто. После роста объемов нового фонда,произойдет рост инфраструктуры и изменится позиционирование района. Я такое уже видел пару раз на своем веку. Еще раз - мне очень на руку рост цен и ставок на аренду в районе мотозавода (не из-за Веника или Сырца), поэтому, если/когда это произойдет, я буду не против. Только пытаюсь объективно оценивать ситуацию.Никогда, кажется не рассматривал локации ЛБ (если не считать время, когда едва хватало на гостинку на ДВРЗ, но это было на пороге тысячелетий), не рассматривал всерьез вторичку (кроме нескольких некогда промелькнувших на форуме вариантов на соседней ветке, но как показали события - хорошо, что не взял), рассматривал когда-то, был очен заманчивый вариант (для себя) на Дмитриевской 3к двухэтажная (для себя, как я и предполагал ,мне-бы это не подошло из-за загазованности, пыли и пробок, но в цене объект хорошо вырос и не так сильно упал как тот, который я купил вместо него. Поэтому финансово я поступил не лучшим образом, но в остальном - не жалею...почти