|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:53
UA написав: hume написав:
Не нужно было писать про Юнит
я хочу обсудить в целом перспективу района. Новой мили там не будет, да и место не такое центральное, но, мне кажется, что в нескольких км от центра, в станции -двух от золотых ворот довольно перспективно. Больше смотрю на креатор, а не на Юнит, и именно Юнит послужит драйвером района.
В целом в городах масштаба Киева давно уже застроена промзона в прицентральных, и тем более центральных районах, у нас только всё начинается, вот и спрашиваю на перспективу.
Если начнут строить Троещенско-Соломенскую ветку метро (пресадочная станция Лукяновская+ Глубочицкая), цена этой местности резко вверх.
По поводу аренды. Локация Подол, Лукяновка, КПИ - итак уже Мекка айтишников.
Юнит сити лишь добавит спроса.
Есть в той локации хрущик гостинничного типа.
Юнит академия притягивает совсем зеленых айтишников с относительно скромными бюджетами аренды.
Новостроя на Лукяновке совсем мало. Какой там реальный спрос на дорогую аренду, не в курсе.
Это возле Мотозавода новостроев мало, а на самой Лукьяновке их как грязи. Просто они не над дорогой все.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10116
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4346 раз.
- Подякували: 2307 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:04
hume написав: UA написав:
[
Если начнут строить Троещенско-Соломенскую ветку метро (пресадочная станция Лукяновская+ Глубочицкая), цена этой местности резко вверх.
По поводу аренды. Локация Подол, Лукяновка, КПИ - итак уже Мекка айтишников.
Юнит сити лишь добавит спроса.
Есть в той локации хрущик гостинничного типа.
Юнит академия притягивает совсем зеленых айтишников с относительно скромными бюджетами аренды.
Новостроя на Лукяновке совсем мало. Какой там реальный спрос на дорогую аренду, не в курсе.
Вот мне кажется, что местность очень перспективная. Новостроя действительно нет, но близость прицентральных станций, и центра в частности делает район интересным. Между Дорогожичами и Лукьяновской огромная промзона которая, возможно, пойдёт под снос. Поэтика, Креатор, Юнит уже начали откусывать кусочки. Возле Лукьяновской может когда то доделают торговый центр и снесут нах этот ад из киосков, мафов, будок и др хлама, проект реконструкцию Глубочки тоже есть, рано или поздно, с метро или без, но сделают.Рядом с метро полным ходом гонят жк Старт. На новую серебрянную милю не надеюсь, но что то похожее в меньших масштабах ожидаю, и в этом случае гостинки под ремонт идеальный вариант.
ПС
Кстати , если рассматривать недорогую аренду возле метро Дорогожичи, то она пользуется огромным спросом.
П
В том-то и дело, что есть совершенно разные по ЦА локации - Лукьяновка со своими не самыми дешевыми новостроями, сталинками и кирпичными хрущами (немного) и дешевые Дорогожичи с "бабушкиными хрущами". И там и там не маловажную роль играет метро. Кроме того, это узловые точки в транспортных потоках. А район мотозавода имеет проходной характер.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10116
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4346 раз.
- Подякували: 2307 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:17
ihorkyiv написав: investorkiev написав:
Поэтому нужно брать Мисто квитив
І пів години дрімучими лісами діставатися до м."Сирець" з високою небезпекою для жінки бути згвалтованою на галявині перед узвозом до озер. Кому як не вам, Наталочко, це усвідомлювати. )) Ні, ліпше вже затишний хрущик на Дорогожичах.
15 минут пехом через вполне нормальный парк с тротуарной плиткой, скамейками и освещением или 2 минуты на машине и там парковать, а дальше на метро (что многие и делают) или 1 остановку (3-5 минут) на троллейбусе или маршрутке.
Были времена, когда в том парке и вправду было опасно (а где в Киеве сейчас по-другому), но сейчас есть освещение, парк довольно людный, особенно в часы пик (много людей идет на/с работу/ы), иногда патрулируется полицией (мееееедленно проезжает патрульная машина). Когда МК еще не начало строиться, а площадка была выделена, было построена общага для будущих рабочих (на месте МК должен был быть британский бизнес-проект, но кризис 2008 года все помножил на ноль) и когда это тазиком медным накрылось, то в общаге был организован нелегальный хостел, где была очень колоритная публика. Собственно, она и сделала парку дурную славу последних лет. Но сейчас этого хостела нет и, как я уже сказал, в парке довольно многолюдно. Разве что если идти глубокой ночью, но...это в любом районе небезопасно.
Хрущ на Дорогожичах имеет своего арендатора, на МК будет свой. И это разные социальные группы.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10116
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4346 раз.
- Подякували: 2307 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:44
rjkz написав:
[
В том-то и дело, что есть совершенно разные по ЦА локации - Лукьяновка со своими не самыми дешевыми новостроями, сталинками и кирпичными хрущами (немного) и дешевые Дорогожичи с "бабушкиными хрущами". И там и там не маловажную роль играет метро. Кроме того, это узловые точки в транспортных потоках. А район мотозавода имеет проходной характер.
На данный момент рассматривать район мотозавода это как рассматривать сер милю на заре проектирования престижж холла. А потом понеслось, а сейчас 2 куе и не подходи. На соседней ветке писал, что Гринвиль валит не стесняясь от 1600, ликвидное 1800 с поставкой в 22 году.
Район мтз имеет еще проходной характер из за отсутствия полноценных жилых районов, стоят единичные жилые дома. Радует, что юнит берет на себя большую часть застройки промки, то есть половину дела делает кан. Авот ко второй половине нужно присмотреться, а так же к срочным продажам девятиэтажных гостинок, огромным плюсом выступает открытая территория, на которую может зайти каждый, инфраструктура, и прямой выход на мельникова.
ПС
РКЖЗ, подскажите, а вас когда нибудь интересовали объекты, которые не входят в ареал вашего обитания. Рассматривали ли вы когда то то, что находится за чертой сырец-виноградарь? Какие районы считаете перспективными?
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6035
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 883 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 25 жов, 2019 22:26
hume написав: rjkz написав:
[
В том-то и дело, что есть совершенно разные по ЦА локации - Лукьяновка со своими не самыми дешевыми новостроями, сталинками и кирпичными хрущами (немного) и дешевые Дорогожичи с "бабушкиными хрущами". И там и там не маловажную роль играет метро. Кроме того, это узловые точки в транспортных потоках. А район мотозавода имеет проходной характер.
На данный момент рассматривать район мотозавода это как рассматривать сер милю на заре проектирования престижж холла. А потом понеслось, а сейчас 2 куе и не подходи. На соседней ветке писал, что Гринвиль валит не стесняясь от 1600, ликвидное 1800 с поставкой в 22 году.
Район мтз имеет еще проходной характер из за отсутствия полноценных жилых районов, стоят единичные жилые дома. Радует, что юнит берет на себя большую часть застройки промки, то есть половину дела делает кан. Авот ко второй половине нужно присмотреться, а так же к срочным продажам девятиэтажных гостинок, огромным плюсом выступает открытая территория, на которую может зайти каждый, инфраструктура, и прямой выход на мельникова.
Может Вы и правы, но обратите внимание, почти все востребованные локации - это пересечение транспортных потоков.
ПС
РКЖЗ, подскажите, а вас когда нибудь интересовали объекты, которые не входят в ареал вашего обитания. Рассматривали ли вы когда то то, что находится за чертой сырец-виноградарь? Какие районы считаете перспективными?
А почему Вы думаете, что я там обитаю?
Да, недалеко, но я давно живу в Киеве и сменил несколько мест проживания, знаю некоторые особенности районов, исторически сложившиеся и это тоже влияет на выбор. Жил и на Венике - он мне совсем не нравится, но в настоящий момент у него есть потенциал роста во первых (и это главное) - метро, а во вторых, низкая база из-за ненового фонда. И тут появляется новый фонд, который пока пребладание старого фонда в локации тянет вниз, и наоборот, старый фонд подрастает из-за роста средней цены. Это просто. После роста объемов нового фонда,произойдет рост инфраструктуры и изменится позиционирование района. Я такое уже видел пару раз на своем веку. Еще раз - мне очень на руку рост цен и ставок на аренду в районе мотозавода (не из-за Веника или Сырца), поэтому, если/когда это произойдет, я буду не против. Только пытаюсь объективно оценивать ситуацию.
Никогда, кажется не рассматривал локации ЛБ (если не считать время, когда едва хватало на гостинку на ДВРЗ
, но это было на пороге тысячелетий), не рассматривал всерьез вторичку (кроме нескольких некогда промелькнувших на форуме вариантов на соседней ветке, но как показали события - хорошо, что не взял), рассматривал когда-то, был очен заманчивый вариант (для себя) на Дмитриевской 3к двухэтажная (для себя, как я и предполагал ,мне-бы это не подошло из-за загазованности, пыли и пробок, но в цене объект хорошо вырос и не так сильно упал как тот, который я купил вместо него. Поэтому финансово я поступил не лучшим образом, но в остальном - не жалею...почти
)
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10116
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4346 раз.
- Подякували: 2307 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 25 жов, 2019 23:11
rjkz написав:
[
А почему Вы думаете, что я там обитаю?
Да, недалеко, но я давно живу в Киеве и сменил несколько мест проживания, знаю некоторые особенности районов, исторически сложившиеся и это тоже влияет на выбор. Жил и на Венике - он мне совсем не нравится, но в настоящий момент у него есть потенциал роста во первых (и это главное) - метро, а во вторых, низкая база из-за ненового фонда. И тут появляется новый фонд, который пока пребладание старого фонда в локации тянет вниз, и наоборот, старый фонд подрастает из-за роста средней цены. Это просто. После роста объемов нового фонда,произойдет рост инфраструктуры и изменится позиционирование района. Я такое уже видел пару раз на своем веку. Еще раз - мне очень на руку рост цен и ставок на аренду в районе мотозавода (не из-за Веника или Сырца), поэтому, если/когда это произойдет, я буду не против. Только пытаюсь объективно оценивать ситуацию.
Никогда, кажется не рассматривал локации ЛБ (если не считать время, когда едва хватало на гостинку на ДВРЗ
, но это было на пороге тысячелетий), не рассматривал всерьез вторичку (кроме нескольких некогда промелькнувших на форуме вариантов на соседней ветке, но как показали события - хорошо, что не взял), рассматривал когда-то, был очен заманчивый вариант (для себя) на Дмитриевской 3к двухэтажная (для себя, как я и предполагал ,мне-бы это не подошло из-за загазованности, пыли и пробок, но в цене объект хорошо вырос и не так сильно упал как тот, который я купил вместо него. Поэтому финансово я поступил не лучшим образом, но в остальном - не жалею...почти
)
Дмитриевская почти центр, это следовало ожидать.
Просто почему то сложилось мнение, что вы смотрите исключительно от сырца до виноградаря.
По поводу пересечения транспортных потоков не согласен. Та же оболонь.
Касательно ЛБ, Харьковский очень популярен у арендаторов, район Днепровской набережной возле метро Осокорки вообще довольно дорогой, уделывает некоторые спальники по цене. С появлением метро от Демеевской до Теремков аренда выросла в районе, местность возле парка в пешей досягаемости метро Голосеевска Васильковская очень популярна, пара станций и центр. С появлением Оушена и застройкой промки от палаца Украина до Лыбидской девелоперы по ценообразованию вообще координацию потеряли. Сырец двинули мжк с мистом квитив, еще не был, но в рамках ознакомления обязательно съезжу, посмотрю, оценю
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6035
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 883 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21480
|1893397
|
П'ят 25 жов, 2019 23:24
hume
|
|10
|2996
|
|
|8
|1281
|
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
|