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жилую недвижимость в Киеве - обм Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1668166916701671 Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 64 Виросли більш як на 50% 19% 12 Виросли на 26 - 50% 9% 6 Виросли на 11 - 25% 0 0 Виросли на 6 - 10% 6% 4 В межах -5 - +5% 9% 6 Знизилися на 6 - 10% 2% 1 Знизилися на 11 - 25% 13% 8 Знизилися на 26 - 50% 33% 21 Знизилися більш як на 50% 9% 6 Всього голосів : 64 Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:53 UA написав: hume написав: Не нужно было писать про Юнит я хочу обсудить в целом перспективу района. Новой мили там не будет, да и место не такое центральное, но, мне кажется, что в нескольких км от центра, в станции -двух от золотых ворот довольно перспективно. Больше смотрю на креатор, а не на Юнит, и именно Юнит послужит драйвером района.



В целом в городах масштаба Киева давно уже застроена промзона в прицентральных, и тем более центральных районах, у нас только всё начинается, вот и спрашиваю на перспективу. Не нужно было писать про Юнитя хочу обсудить в целом перспективу района. Новой мили там не будет, да и место не такое центральное, но, мне кажется, что в нескольких км от центра, в станции -двух от золотых ворот довольно перспективно. Больше смотрю на креатор, а не на Юнит, и именно Юнит послужит драйвером района.В целом в городах масштаба Киева давно уже застроена промзона в прицентральных, и тем более центральных районах, у нас только всё начинается, вот и спрашиваю на перспективу.

Если начнут строить Троещенско-Соломенскую ветку метро (пресадочная станция Лукяновская+ Глубочицкая), цена этой местности резко вверх.

По поводу аренды. Локация Подол, Лукяновка, КПИ - итак уже Мекка айтишников.

Юнит сити лишь добавит спроса.



Есть в той локации хрущик гостинничного типа.

Юнит академия притягивает совсем зеленых айтишников с относительно скромными бюджетами аренды.

Новостроя на Лукяновке совсем мало. Какой там реальный спрос на дорогую аренду, не в курсе. Если начнут строить Троещенско-Соломенскую ветку метро (пресадочная станция Лукяновская+ Глубочицкая), цена этой местности резко вверх.По поводу аренды. Локация Подол, Лукяновка, КПИ - итак уже Мекка айтишников.Юнит сити лишь добавит спроса.Есть в той локации хрущик гостинничного типа.Юнит академия притягивает совсем зеленых айтишников с относительно скромными бюджетами аренды.Новостроя на Лукяновке совсем мало. Какой там реальный спрос на дорогую аренду, не в курсе.



Это возле Мотозавода новостроев мало, а на самой Лукьяновке их как грязи. Просто они не над дорогой все. Это возле Мотозавода новостроев мало, а на самой Лукьяновке их как грязи. Просто они не над дорогой все. rjkz

Повідомлень: 10117 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4346 раз. Подякували: 2307 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:04 hume написав: UA написав: [

Если начнут строить Троещенско-Соломенскую ветку метро (пресадочная станция Лукяновская+ Глубочицкая), цена этой местности резко вверх.

По поводу аренды. Локация Подол, Лукяновка, КПИ - итак уже Мекка айтишников.

Юнит сити лишь добавит спроса.



Есть в той локации хрущик гостинничного типа.

Юнит академия притягивает совсем зеленых айтишников с относительно скромными бюджетами аренды.

Новостроя на Лукяновке совсем мало. Какой там реальный спрос на дорогую аренду, не в курсе. Если начнут строить Троещенско-Соломенскую ветку метро (пресадочная станция Лукяновская+ Глубочицкая), цена этой местности резко вверх.По поводу аренды. Локация Подол, Лукяновка, КПИ - итак уже Мекка айтишников.Юнит сити лишь добавит спроса.Есть в той локации хрущик гостинничного типа.Юнит академия притягивает совсем зеленых айтишников с относительно скромными бюджетами аренды.Новостроя на Лукяновке совсем мало. Какой там реальный спрос на дорогую аренду, не в курсе.

Вот мне кажется, что местность очень перспективная. Новостроя действительно нет, но близость прицентральных станций, и центра в частности делает район интересным. Между Дорогожичами и Лукьяновской огромная промзона которая, возможно, пойдёт под снос. Поэтика, Креатор, Юнит уже начали откусывать кусочки. Возле Лукьяновской может когда то доделают торговый центр и снесут нах этот ад из киосков, мафов, будок и др хлама, проект реконструкцию Глубочки тоже есть, рано или поздно, с метро или без, но сделают.Рядом с метро полным ходом гонят жк Старт. На новую серебрянную милю не надеюсь, но что то похожее в меньших масштабах ожидаю, и в этом случае гостинки под ремонт идеальный вариант.



ПС

Кстати , если рассматривать недорогую аренду возле метро Дорогожичи, то она пользуется огромным спросом.

П Вот мне кажется, что местность очень перспективная. Новостроя действительно нет, но близость прицентральных станций, и центра в частности делает район интересным. Между Дорогожичами и Лукьяновской огромная промзона которая, возможно, пойдёт под снос. Поэтика, Креатор, Юнит уже начали откусывать кусочки. Возле Лукьяновской может когда то доделают торговый центр и снесут нах этот ад из киосков, мафов, будок и др хлама, проект реконструкцию Глубочки тоже есть, рано или поздно, с метро или без, но сделают.Рядом с метро полным ходом гонят жк Старт. На новую серебрянную милю не надеюсь, но что то похожее в меньших масштабах ожидаю, и в этом случае гостинки под ремонт идеальный вариант.ПСКстати , если рассматривать недорогую аренду возле метро Дорогожичи, то она пользуется огромным спросом.



В том-то и дело, что есть совершенно разные по ЦА локации - Лукьяновка со своими не самыми дешевыми новостроями, сталинками и кирпичными хрущами (немного) и дешевые Дорогожичи с "бабушкиными хрущами". И там и там не маловажную роль играет метро. Кроме того, это узловые точки в транспортных потоках. А район мотозавода имеет проходной характер. В том-то и дело, что есть совершенно разные по ЦА локации - Лукьяновка со своими не самыми дешевыми новостроями, сталинками и кирпичными хрущами (немного) и дешевые Дорогожичи с "бабушкиными хрущами". И там и там не маловажную роль играет метро. Кроме того, это узловые точки в транспортных потоках. А район мотозавода имеет проходной характер. rjkz

Повідомлень: 10117 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4346 раз. Подякували: 2307 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:17 ihorkyiv написав: investorkiev написав: Поэтому нужно брать Мисто квитив Поэтому нужно брать Мисто квитив

І пів години дрімучими лісами діставатися до м."Сирець" з високою небезпекою для жінки бути згвалтованою на галявині перед узвозом до озер. Кому як не вам, Наталочко, це усвідомлювати. )) Ні, ліпше вже затишний хрущик на Дорогожичах. І пів години дрімучими лісами діставатися до м."Сирець" з високою небезпекою для жінки бути згвалтованою на галявині перед узвозом до озер. Кому як не вам, Наталочко, це усвідомлювати. )) Ні, ліпше вже затишний хрущик на Дорогожичах.



15 минут пехом через вполне нормальный парк с тротуарной плиткой, скамейками и освещением или 2 минуты на машине и там парковать, а дальше на метро (что многие и делают) или 1 остановку (3-5 минут) на троллейбусе или маршрутке.

Были времена, когда в том парке и вправду было опасно (а где в Киеве сейчас по-другому), но сейчас есть освещение, парк довольно людный, особенно в часы пик (много людей идет на/с работу/ы), иногда патрулируется полицией (мееееедленно проезжает патрульная машина). Когда МК еще не начало строиться, а площадка была выделена, было построена общага для будущих рабочих (на месте МК должен был быть британский бизнес-проект, но кризис 2008 года все помножил на ноль) и когда это тазиком медным накрылось, то в общаге был организован нелегальный хостел, где была очень колоритная публика. Собственно, она и сделала парку дурную славу последних лет. Но сейчас этого хостела нет и, как я уже сказал, в парке довольно многолюдно. Разве что если идти глубокой ночью, но...это в любом районе небезопасно.

Хрущ на Дорогожичах имеет своего арендатора, на МК будет свой. И это разные социальные группы. 15 минут пехом через вполне нормальный парк с тротуарной плиткой, скамейками и освещением или 2 минуты на машине и там парковать, а дальше на метро (что многие и делают) или 1 остановку (3-5 минут) на троллейбусе или маршрутке.Были времена, когда в том парке и вправду было опасно (а где в Киеве сейчас по-другому), но сейчас есть освещение, парк довольно людный, особенно в часы пик (много людей идет на/с работу/ы), иногда патрулируется полицией (мееееедленно проезжает патрульная машина). Когда МК еще не начало строиться, а площадка была выделена, было построена общага для будущих рабочих (на месте МК должен был быть британский бизнес-проект, но кризис 2008 года все помножил на ноль) и когда это тазиком медным накрылось, то в общаге был организован нелегальный хостел, где была очень колоритная публика. Собственно, она и сделала парку дурную славу последних лет. Но сейчас этого хостела нет и, как я уже сказал, в парке довольно многолюдно. Разве что если идти глубокой ночью, но...это в любом районе небезопасно.Хрущ на Дорогожичах имеет своего арендатора, на МК будет свой. И это разные социальные группы. rjkz

Повідомлень: 10117 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4346 раз. Подякували: 2307 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:44 rjkz написав: [



В том-то и дело, что есть совершенно разные по ЦА локации - Лукьяновка со своими не самыми дешевыми новостроями, сталинками и кирпичными хрущами (немного) и дешевые Дорогожичи с "бабушкиными хрущами". И там и там не маловажную роль играет метро. Кроме того, это узловые точки в транспортных потоках. А район мотозавода имеет проходной характер. В том-то и дело, что есть совершенно разные по ЦА локации - Лукьяновка со своими не самыми дешевыми новостроями, сталинками и кирпичными хрущами (немного) и дешевые Дорогожичи с "бабушкиными хрущами". И там и там не маловажную роль играет метро. Кроме того, это узловые точки в транспортных потоках. А район мотозавода имеет проходной характер.

На данный момент рассматривать район мотозавода это как рассматривать сер милю на заре проектирования престижж холла. А потом понеслось, а сейчас 2 куе и не подходи. На соседней ветке писал, что Гринвиль валит не стесняясь от 1600, ликвидное 1800 с поставкой в 22 году.



Район мтз имеет еще проходной характер из за отсутствия полноценных жилых районов, стоят единичные жилые дома. Радует, что юнит берет на себя большую часть застройки промки, то есть половину дела делает кан. Авот ко второй половине нужно присмотреться, а так же к срочным продажам девятиэтажных гостинок, огромным плюсом выступает открытая территория, на которую может зайти каждый, инфраструктура, и прямой выход на мельникова.



ПС

РКЖЗ, подскажите, а вас когда нибудь интересовали объекты, которые не входят в ареал вашего обитания. Рассматривали ли вы когда то то, что находится за чертой сырец-виноградарь? Какие районы считаете перспективными? На данный момент рассматривать район мотозавода это как рассматривать сер милю на заре проектирования престижж холла. А потом понеслось, а сейчас 2 куе и не подходи. На соседней ветке писал, что Гринвиль валит не стесняясь от 1600, ликвидное 1800 с поставкой в 22 году.Район мтз имеет еще проходной характер из за отсутствия полноценных жилых районов, стоят единичные жилые дома. Радует, что юнит берет на себя большую часть застройки промки, то есть половину дела делает кан. Авот ко второй половине нужно присмотреться, а так же к срочным продажам девятиэтажных гостинок, огромным плюсом выступает открытая территория, на которую может зайти каждый, инфраструктура, и прямой выход на мельникова.ПСРКЖЗ, подскажите, а вас когда нибудь интересовали объекты, которые не входят в ареал вашего обитания. Рассматривали ли вы когда то то, что находится за чертой сырец-виноградарь? Какие районы считаете перспективными? hume Повідомлень: 6035 З нами з: 27.12.12 Подякував: 542 раз. Подякували: 883 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 жов, 2019 22:26 hume написав: rjkz написав: [



В том-то и дело, что есть совершенно разные по ЦА локации - Лукьяновка со своими не самыми дешевыми новостроями, сталинками и кирпичными хрущами (немного) и дешевые Дорогожичи с "бабушкиными хрущами". И там и там не маловажную роль играет метро. Кроме того, это узловые точки в транспортных потоках. А район мотозавода имеет проходной характер. В том-то и дело, что есть совершенно разные по ЦА локации - Лукьяновка со своими не самыми дешевыми новостроями, сталинками и кирпичными хрущами (немного) и дешевые Дорогожичи с "бабушкиными хрущами". И там и там не маловажную роль играет метро. Кроме того, это узловые точки в транспортных потоках. А район мотозавода имеет проходной характер.

На данный момент рассматривать район мотозавода это как рассматривать сер милю на заре проектирования престижж холла. А потом понеслось, а сейчас 2 куе и не подходи. На соседней ветке писал, что Гринвиль валит не стесняясь от 1600, ликвидное 1800 с поставкой в 22 году.



Район мтз имеет еще проходной характер из за отсутствия полноценных жилых районов, стоят единичные жилые дома. Радует, что юнит берет на себя большую часть застройки промки, то есть половину дела делает кан. Авот ко второй половине нужно присмотреться, а так же к срочным продажам девятиэтажных гостинок, огромным плюсом выступает открытая территория, на которую может зайти каждый, инфраструктура, и прямой выход на мельникова. На данный момент рассматривать район мотозавода это как рассматривать сер милю на заре проектирования престижж холла. А потом понеслось, а сейчас 2 куе и не подходи. На соседней ветке писал, что Гринвиль валит не стесняясь от 1600, ликвидное 1800 с поставкой в 22 году.Район мтз имеет еще проходной характер из за отсутствия полноценных жилых районов, стоят единичные жилые дома. Радует, что юнит берет на себя большую часть застройки промки, то есть половину дела делает кан. Авот ко второй половине нужно присмотреться, а так же к срочным продажам девятиэтажных гостинок, огромным плюсом выступает открытая территория, на которую может зайти каждый, инфраструктура, и прямой выход на мельникова.



Может Вы и правы, но обратите внимание, почти все востребованные локации - это пересечение транспортных потоков.





ПС

РКЖЗ, подскажите, а вас когда нибудь интересовали объекты, которые не входят в ареал вашего обитания. Рассматривали ли вы когда то то, что находится за чертой сырец-виноградарь? Какие районы считаете перспективными?



А почему Вы думаете, что я там обитаю?

Да, недалеко, но я давно живу в Киеве и сменил несколько мест проживания, знаю некоторые особенности районов, исторически сложившиеся и это тоже влияет на выбор. Жил и на Венике - он мне совсем не нравится, но в настоящий момент у него есть потенциал роста во первых (и это главное) - метро, а во вторых, низкая база из-за ненового фонда. И тут появляется новый фонд, который пока пребладание старого фонда в локации тянет вниз, и наоборот, старый фонд подрастает из-за роста средней цены. Это просто. После роста объемов нового фонда,произойдет рост инфраструктуры и изменится позиционирование района. Я такое уже видел пару раз на своем веку. Еще раз - мне очень на руку рост цен и ставок на аренду в районе мотозавода (не из-за Веника или Сырца), поэтому, если/когда это произойдет, я буду не против. Только пытаюсь объективно оценивать ситуацию.

Никогда, кажется не рассматривал локации ЛБ (если не считать время, когда едва хватало на гостинку на ДВРЗ , но это было на пороге тысячелетий), не рассматривал всерьез вторичку (кроме нескольких некогда промелькнувших на форуме вариантов на соседней ветке, но как показали события - хорошо, что не взял), рассматривал когда-то, был очен заманчивый вариант (для себя) на Дмитриевской 3к двухэтажная (для себя, как я и предполагал ,мне-бы это не подошло из-за загазованности, пыли и пробок, но в цене объект хорошо вырос и не так сильно упал как тот, который я купил вместо него. Поэтому финансово я поступил не лучшим образом, но в остальном - не жалею...почти ) Может Вы и правы, но обратите внимание, почти все востребованные локации - это пересечение транспортных потоков.А почему Вы думаете, что я там обитаю?Да, недалеко, но я давно живу в Киеве и сменил несколько мест проживания, знаю некоторые особенности районов, исторически сложившиеся и это тоже влияет на выбор. Жил и на Венике - он мне совсем не нравится, но в настоящий момент у него есть потенциал роста во первых (и это главное) - метро, а во вторых, низкая база из-за ненового фонда. И тут появляется новый фонд, который пока пребладание старого фонда в локации тянет вниз, и наоборот, старый фонд подрастает из-за роста средней цены. Это просто. После роста объемов нового фонда,произойдет рост инфраструктуры и изменится позиционирование района. Я такое уже видел пару раз на своем веку. Еще раз - мне очень на руку рост цен и ставок на аренду в районе мотозавода (не из-за Веника или Сырца), поэтому, если/когда это произойдет, я буду не против. Только пытаюсь объективно оценивать ситуацию.Никогда, кажется не рассматривал локации ЛБ (если не считать время, когда едва хватало на гостинку на ДВРЗ, но это было на пороге тысячелетий), не рассматривал всерьез вторичку (кроме нескольких некогда промелькнувших на форуме вариантов на соседней ветке, но как показали события - хорошо, что не взял), рассматривал когда-то, был очен заманчивый вариант (для себя) на Дмитриевской 3к двухэтажная (для себя, как я и предполагал ,мне-бы это не подошло из-за загазованности, пыли и пробок, но в цене объект хорошо вырос и не так сильно упал как тот, который я купил вместо него. Поэтому финансово я поступил не лучшим образом, но в остальном - не жалею...почти rjkz

Повідомлень: 10117 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4346 раз. Подякували: 2307 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 жов, 2019 23:11 rjkz написав: [

А почему Вы думаете, что я там обитаю?

Да, недалеко, но я давно живу в Киеве и сменил несколько мест проживания, знаю некоторые особенности районов, исторически сложившиеся и это тоже влияет на выбор. Жил и на Венике - он мне совсем не нравится, но в настоящий момент у него есть потенциал роста во первых (и это главное) - метро, а во вторых, низкая база из-за ненового фонда. И тут появляется новый фонд, который пока пребладание старого фонда в локации тянет вниз, и наоборот, старый фонд подрастает из-за роста средней цены. Это просто. После роста объемов нового фонда,произойдет рост инфраструктуры и изменится позиционирование района. Я такое уже видел пару раз на своем веку. Еще раз - мне очень на руку рост цен и ставок на аренду в районе мотозавода (не из-за Веника или Сырца), поэтому, если/когда это произойдет, я буду не против. Только пытаюсь объективно оценивать ситуацию.

Никогда, кажется не рассматривал локации ЛБ (если не считать время, когда едва хватало на гостинку на ДВРЗ , но это было на пороге тысячелетий), не рассматривал всерьез вторичку (кроме нескольких некогда промелькнувших на форуме вариантов на соседней ветке, но как показали события - хорошо, что не взял), рассматривал когда-то, был очен заманчивый вариант (для себя) на Дмитриевской 3к двухэтажная (для себя, как я и предполагал ,мне-бы это не подошло из-за загазованности, пыли и пробок, но в цене объект хорошо вырос и не так сильно упал как тот, который я купил вместо него. Поэтому финансово я поступил не лучшим образом, но в остальном - не жалею...почти ) А почему Вы думаете, что я там обитаю?Да, недалеко, но я давно живу в Киеве и сменил несколько мест проживания, знаю некоторые особенности районов, исторически сложившиеся и это тоже влияет на выбор. Жил и на Венике - он мне совсем не нравится, но в настоящий момент у него есть потенциал роста во первых (и это главное) - метро, а во вторых, низкая база из-за ненового фонда. И тут появляется новый фонд, который пока пребладание старого фонда в локации тянет вниз, и наоборот, старый фонд подрастает из-за роста средней цены. Это просто. После роста объемов нового фонда,произойдет рост инфраструктуры и изменится позиционирование района. Я такое уже видел пару раз на своем веку. Еще раз - мне очень на руку рост цен и ставок на аренду в районе мотозавода (не из-за Веника или Сырца), поэтому, если/когда это произойдет, я буду не против. Только пытаюсь объективно оценивать ситуацию.Никогда, кажется не рассматривал локации ЛБ (если не считать время, когда едва хватало на гостинку на ДВРЗ, но это было на пороге тысячелетий), не рассматривал всерьез вторичку (кроме нескольких некогда промелькнувших на форуме вариантов на соседней ветке, но как показали события - хорошо, что не взял), рассматривал когда-то, был очен заманчивый вариант (для себя) на Дмитриевской 3к двухэтажная (для себя, как я и предполагал ,мне-бы это не подошло из-за загазованности, пыли и пробок, но в цене объект хорошо вырос и не так сильно упал как тот, который я купил вместо него. Поэтому финансово я поступил не лучшим образом, но в остальном - не жалею...почти

Дмитриевская почти центр, это следовало ожидать.



Просто почему то сложилось мнение, что вы смотрите исключительно от сырца до виноградаря.



По поводу пересечения транспортных потоков не согласен. Та же оболонь.



Касательно ЛБ, Харьковский очень популярен у арендаторов, район Днепровской набережной возле метро Осокорки вообще довольно дорогой, уделывает некоторые спальники по цене. С появлением метро от Демеевской до Теремков аренда выросла в районе, местность возле парка в пешей досягаемости метро Голосеевска Васильковская очень популярна, пара станций и центр. С появлением Оушена и застройкой промки от палаца Украина до Лыбидской девелоперы по ценообразованию вообще координацию потеряли. Сырец двинули мжк с мистом квитив, еще не был, но в рамках ознакомления обязательно съезжу, посмотрю, оценю Дмитриевская почти центр, это следовало ожидать.Просто почему то сложилось мнение, что вы смотрите исключительно от сырца до виноградаря.По поводу пересечения транспортных потоков не согласен. Та же оболонь.Касательно ЛБ, Харьковский очень популярен у арендаторов, район Днепровской набережной возле метро Осокорки вообще довольно дорогой, уделывает некоторые спальники по цене. С появлением метро от Демеевской до Теремков аренда выросла в районе, местность возле парка в пешей досягаемости метро Голосеевска Васильковская очень популярна, пара станций и центр. С появлением Оушена и застройкой промки от палаца Украина до Лыбидской девелоперы по ценообразованию вообще координацию потеряли. Сырец двинули мжк с мистом квитив, еще не был, но в рамках ознакомления обязательно съезжу, посмотрю, оценю hume Повідомлень: 6035 З нами з: 27.12.12 Подякував: 542 раз. Подякували: 883 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 жов, 2019 05:05 hume написав: rjkz написав: [

А почему Вы думаете, что я там обитаю?

Да, недалеко, но я давно живу в Киеве и сменил несколько мест проживания, знаю некоторые особенности районов, исторически сложившиеся и это тоже влияет на выбор. Жил и на Венике - он мне совсем не нравится, но в настоящий момент у него есть потенциал роста во первых (и это главное) - метро, а во вторых, низкая база из-за ненового фонда. И тут появляется новый фонд, который пока пребладание старого фонда в локации тянет вниз, и наоборот, старый фонд подрастает из-за роста средней цены. Это просто. После роста объемов нового фонда,произойдет рост инфраструктуры и изменится позиционирование района. Я такое уже видел пару раз на своем веку. Еще раз - мне очень на руку рост цен и ставок на аренду в районе мотозавода (не из-за Веника или Сырца), поэтому, если/когда это произойдет, я буду не против. Только пытаюсь объективно оценивать ситуацию.

Никогда, кажется не рассматривал локации ЛБ (если не считать время, когда едва хватало на гостинку на ДВРЗ , но это было на пороге тысячелетий), не рассматривал всерьез вторичку (кроме нескольких некогда промелькнувших на форуме вариантов на соседней ветке, но как показали события - хорошо, что не взял), рассматривал когда-то, был очен заманчивый вариант (для себя) на Дмитриевской 3к двухэтажная (для себя, как я и предполагал ,мне-бы это не подошло из-за загазованности, пыли и пробок, но в цене объект хорошо вырос и не так сильно упал как тот, который я купил вместо него. Поэтому финансово я поступил не лучшим образом, но в остальном - не жалею...почти ) А почему Вы думаете, что я там обитаю?Да, недалеко, но я давно живу в Киеве и сменил несколько мест проживания, знаю некоторые особенности районов, исторически сложившиеся и это тоже влияет на выбор. Жил и на Венике - он мне совсем не нравится, но в настоящий момент у него есть потенциал роста во первых (и это главное) - метро, а во вторых, низкая база из-за ненового фонда. И тут появляется новый фонд, который пока пребладание старого фонда в локации тянет вниз, и наоборот, старый фонд подрастает из-за роста средней цены. Это просто. После роста объемов нового фонда,произойдет рост инфраструктуры и изменится позиционирование района. Я такое уже видел пару раз на своем веку. Еще раз - мне очень на руку рост цен и ставок на аренду в районе мотозавода (не из-за Веника или Сырца), поэтому, если/когда это произойдет, я буду не против. Только пытаюсь объективно оценивать ситуацию.Никогда, кажется не рассматривал локации ЛБ (если не считать время, когда едва хватало на гостинку на ДВРЗ, но это было на пороге тысячелетий), не рассматривал всерьез вторичку (кроме нескольких некогда промелькнувших на форуме вариантов на соседней ветке, но как показали события - хорошо, что не взял), рассматривал когда-то, был очен заманчивый вариант (для себя) на Дмитриевской 3к двухэтажная (для себя, как я и предполагал ,мне-бы это не подошло из-за загазованности, пыли и пробок, но в цене объект хорошо вырос и не так сильно упал как тот, который я купил вместо него. Поэтому финансово я поступил не лучшим образом, но в остальном - не жалею...почти

Дмитриевская почти центр, это следовало ожидать.



Просто почему то сложилось мнение, что вы смотрите исключительно от сырца до виноградаря.



По поводу пересечения транспортных потоков не согласен. Та же оболонь.



Касательно ЛБ, Харьковский очень популярен у арендаторов, район Днепровской набережной возле метро Осокорки вообще довольно дорогой, уделывает некоторые спальники по цене. С появлением метро от Демеевской до Теремков аренда выросла в районе, местность возле парка в пешей досягаемости метро Голосеевска Васильковская очень популярна, пара станций и центр. С появлением Оушена и застройкой промки от палаца Украина до Лыбидской девелоперы по ценообразованию вообще координацию потеряли. Сырец двинули мжк с мистом квитив, еще не был, но в рамках ознакомления обязательно съезжу, посмотрю, оценю Дмитриевская почти центр, это следовало ожидать.Просто почему то сложилось мнение, что вы смотрите исключительно от сырца до виноградаря.По поводу пересечения транспортных потоков не согласен. Та же оболонь.Касательно ЛБ, Харьковский очень популярен у арендаторов, район Днепровской набережной возле метро Осокорки вообще довольно дорогой, уделывает некоторые спальники по цене. С появлением метро от Демеевской до Теремков аренда выросла в районе, местность возле парка в пешей досягаемости метро Голосеевска Васильковская очень популярна, пара станций и центр. С появлением Оушена и застройкой промки от палаца Украина до Лыбидской девелоперы по ценообразованию вообще координацию потеряли. Сырец двинули мжк с мистом квитив, еще не был, но в рамках ознакомления обязательно съезжу, посмотрю, оценю



Я не смотрю те локации, которые мне неприятны в принципе. И весь ЛБ к ним относится. Как-бы это ни было интересно финансово. Может быть если-бы я занимался спекуляциями, то как вариант, но иметь постоянные якоря на ЛБ - лишние часы жизни в пробках, деньги на бензин (машина прожорливая)...не хочу, это просто за краем моей географии. Я за здоровую рациональность. Некоторое время назад, бывал раз в неделю на Позняках. Пытался позитивно воспринять...не получилось, хотя ездил туда по причине своего хобби, то есть был настроен на позитивчик. Еще и со старым товарищем по случаю встречался, он живет напротив мусоротопки .

Оушен раскрутил Демеевку до безумия- согласен на 100500%%%. До меня довольно поздно это дошло. Но опять-же, спекуляциями я не занимаюсь и смотрю на долгую перспективу, и вот почему раскрутилась демеевка - вопрос интересный. У меня создалось впечатление по посещениям Оушена, что там какое-то ближневосточное землячество образовалось. А это тоже фактор. Почему они там? Очевидно из-за войны на БВ. И хотя война там полыхает перманентно, но не станется-ли такая ситуация, что они снимутся одномоментно и не слиняют? Такое ведь вполне может быть.И рынок обвалится, причем мгновенно. А если и нет? То опять-же, сейчас там все замечательно, но когда они пообвыкнутся и их станет намного больше - не станет-ли этот район неблагополучным? Уже тут выкладывали об арабских кланах в Берлине. Мир быстро меняется и все не самое хорошее быстро распространяется.



На Дмитриевской мои клиенты себе сделали квартирку-лялю, но чего оно стоит, если детей вывести некуда, если постоянные пробки и если открыть окна, то мгновенно вся квартира в пыли. Это им еще повезло, что окна не на улицу выходят.



Мисто Квитив примечательно расположением, парк там не так плох, как все о нем думают.

Надеюсь, новые жильцы МК не загадят его очень быстро. При Черновецком его облагородили и довольно неплохо поддерживали в чистоте. Сейчас это не на надлежащем уровне. Поэтому шашлыки и пикники на скамейках сказываются не лучшим образом, но почему-то наши люди воспринимают природу как-то однобоко. Само качество строительства МК - к сожалению, оставляет желать лучшего, но для аренды это не принципиально. Там есть еще ряд минусов, но в принципе, вариант неплохой, учитывая, что 1к уходили за 12-13 кгрн. При том, что сейчас в аренде представлены преимущественно квартиры первой очереди, которые продавались по 500 баксов за метр. а сейчас предлагаемые очереди приближаются к штуцеру и распродаются почти мгновенно. То есть, или в первой очереди будет мега прибыль или следующие очереди будут в некотором конфузе.



Оболонь...для меня, честно говоря, загадка загадок - почему этот район так популярен в аренде???? Спальник спальником. Ну метро, но метро есть не только на Оболони. Ну набережная, но места для отдыха есть и в других локациях. Выбраться и добраться на/с Оболони на надземном транспорте - проблема. Старый фонд такой-же как и в других районах - БПС-ки, чешки, и прочее совкостроительство. Да, есть интересные и дорогие дома 00-х, может они и дают акцент на рынок - хз. Но ценники-же высокие и на гостинки и на БПС и пр. Могу одно сказать - как минимум Оболонь не недооценена, как максимум - переоценена, а значит потенциала роста особо нет. Я не смотрю те локации, которые мне неприятны в принципе. И весь ЛБ к ним относится. Как-бы это ни было интересно финансово. Может быть если-бы я занимался спекуляциями, то как вариант, но иметь постоянные якоря на ЛБ - лишние часы жизни в пробках, деньги на бензин (машина прожорливая)...не хочу, это просто за краем моей географии. Я за здоровую рациональность. Некоторое время назад, бывал раз в неделю на Позняках. Пытался позитивно воспринять...не получилось, хотя ездил туда по причине своего хобби, то есть был настроен на позитивчик. Еще и со старым товарищем по случаю встречался, он живет напротив мусоротопкиОушен раскрутил Демеевку до безумия- согласен на 100500%%%. До меня довольно поздно это дошло. Но опять-же, спекуляциями я не занимаюсь и смотрю на долгую перспективу, и вот почему раскрутилась демеевка - вопрос интересный. У меня создалось впечатление по посещениям Оушена, что там какое-то ближневосточное землячество образовалось. А это тоже фактор. Почему они там? Очевидно из-за войны на БВ. И хотя война там полыхает перманентно, но не станется-ли такая ситуация, что они снимутся одномоментно и не слиняют? Такое ведь вполне может быть.И рынок обвалится, причем мгновенно. А если и нет? То опять-же, сейчас там все замечательно, но когда они пообвыкнутся и их станет намного больше - не станет-ли этот район неблагополучным? Уже тут выкладывали об арабских кланах в Берлине. Мир быстро меняется и все не самое хорошее быстро распространяется.На Дмитриевской мои клиенты себе сделали квартирку-лялю, но чего оно стоит, если детей вывести некуда, если постоянные пробки и если открыть окна, то мгновенно вся квартира в пыли. Это им еще повезло, что окна не на улицу выходят.Мисто Квитив примечательно расположением, парк там не так плох, как все о нем думают.Надеюсь, новые жильцы МК не загадят его очень быстро. При Черновецком его облагородили и довольно неплохо поддерживали в чистоте. Сейчас это не на надлежащем уровне. Поэтому шашлыки и пикники на скамейках сказываются не лучшим образом, но почему-то наши люди воспринимают природу как-то однобоко. Само качество строительства МК - к сожалению, оставляет желать лучшего, но для аренды это не принципиально. Там есть еще ряд минусов, но в принципе, вариант неплохой, учитывая, что 1к уходили за 12-13 кгрн. При том, что сейчас в аренде представлены преимущественно квартиры первой очереди, которые продавались по 500 баксов за метр. а сейчас предлагаемые очереди приближаются к штуцеру и распродаются почти мгновенно. То есть, или в первой очереди будет мега прибыль или следующие очереди будут в некотором конфузе.Оболонь...для меня, честно говоря, загадка загадок - почему этот район так популярен в аренде???? Спальник спальником. Ну метро, но метро есть не только на Оболони. Ну набережная, но места для отдыха есть и в других локациях. Выбраться и добраться на/с Оболони на надземном транспорте - проблема. Старый фонд такой-же как и в других районах - БПС-ки, чешки, и прочее совкостроительство. Да, есть интересные и дорогие дома 00-х, может они и дают акцент на рынок - хз. Но ценники-же высокие и на гостинки и на БПС и пр. Могу одно сказать - как минимум Оболонь не недооценена, как максимум - переоценена, а значит потенциала роста особо нет. rjkz

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